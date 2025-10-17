Мои заказы

Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме

Насладитесь восходом солнца и чарующими панорамами Каппадокии с высоты птичьего полёта. Это приключение, которое стоит испытать хотя бы раз в жизни
Участники экскурсии отправляются на воздушном шаре в Гёреме, чтобы увидеть потрясающие виды Каппадокии. Ранним утром их забирает микроавтобус, после чего предлагается лёгкий завтрак. Полёт проходит на высоте 1000 метров, где
открываются виды на Долину любви и скальный город Чавушин. По окончании путешествия гостей ждёт безалкогольное шампанское и сертификат воздухоплавателя.

Экскурсия подходит для всех от 7 лет, кроме беременных и людей с определёнными медицинскими ограничениями

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎈 Незабываемый полёт на воздушном шаре
  • 🌄 Восхитительные виды на Каппадокию
  • 🍽️ Лёгкий завтрак перед полётом
  • 🥂 Безалкогольное шампанское после приземления
  • 📜 Сертификат воздухоплавателя
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме© Кристина
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме© Кристина
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме© Кристина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 05:00

Что можно увидеть

  • Долина любви
  • Скальный город Чавушин

Описание экскурсии

  • Ранним утром за вами в отель приедет микроавтобус: водитель отвезёт вас на стартовую площадку — в самое сердце национального парка Гёреме.
  • Перед полётом вам предложат лёгкий завтрак, после чего вы сможете понаблюдать за процессом надувания воздушных шаров.
  • Затем вы подниметесь в небо — на высоту 1000 метров. В компании с другими путешественниками пролетите над Долиной любви, скальным городом Чавушин и поймаете первые лучи восходящего солнца.
  • После приземления мы угостим вас безалкогольным шампанским и выдадим сертификат о полёте.

Организационные детали

  • Обратите внимание: в случае неблагоприятных погодных условий полёт может быть отменён. Решение принимает Управление гражданской авиации Турции. В случае отмены вам будет предоставлен полный возврат денежных средств.
  • Программа подходит участникам с 7 лет. Не подходит беременным женщинам и людям с расстройствами нервной и сердечно-сосудистой систем.
  • С вами поедет водитель из нашей команды.

Особенности программы

  • Ранним утром (4:00–5:30) за вами в отель приедет микроавтобус. Точное время отправления на площадку сообщим накануне. После полёта наш водитель отвезёт вас обратно в отель.
  • Бронирование места в корзинке осуществляется за сутки до полёта.
  • Количество мест в корзине — 28. Продолжительность полёта — 1 час. Высота — 1000 метров.
  • Нам важна безопасность путешественников, поэтому мы оформляем страховку перед полётом (информацию направим после бронирования).

ежедневно в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 51 туриста
Привет, меня зовут Кристина. Живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так — как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Наталья)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Наталья)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Наталья)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Олег)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Олег)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Олег)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Sergei)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Sergei)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Sergei)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Sergei)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Sergei)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Мария)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Мария)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Мария)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Мария)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Наталия)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Наталия)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Павел)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Павел)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Павел)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Павел)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Павел)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Марина)Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме (Анастасия)
Н
Наталья
17 окт 2025
Все прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отлично
Все прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отличноВсе прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отличноВсе прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отлично
О
Олег
24 сен 2025
Прекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. Из отеля забрали вовремя, до места запуска добрались также достаточно быстро. На улице было несколько
прохладно, но во время развёртывания шара, можно было погреться в машине. Бонусом шёл небольшой перекус - пустячок, а приятно. Сам полёт прошёл также прекрасно, продолжался чуть более 1 часа. При этом взлетели одни из первых, полюбовались рассветом, а также потрясающими видами взмывающих в небо воздушных шаров. Спасибо большое Кристине за организацию - однозначно рекомендуем к посещению

Прекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. ИзПрекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. ИзПрекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. Из
S
Sergei
11 сен 2025
Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!

После бронирования на Трипстере мы по моей инициативе перевели общение в Telegram - так мне было удобнее. Кристина отвечала всегда быстро и по делу, а
еще здорово успокаивала и «разгоняла тучи» от шаров в прямом и переносном смысле (мы очень переживали насчет погоды).

За день до полета Кристина прислала точное время прибытия трансфера к отелю. В день Х все прошло четко: шатл нас забрал, отвез на место запуска, где мы внесли вторую часть оплаты и нас немного покормили. Учтите, в начале сентября в 5 утра было около 10 градусов, так что одевайтесь теплее! В корзине, кстати, становится ощутимо теплее от горелки.

Сам полет вышел великолепным: невероятные виды, романтика и высочайший профессионализм пилотов. Отдельное спасибо за ценный совет от Кристины по поводу лучших мест в корзине - все было продумано до мелочей.

Однозначно рекомендуем и будем советовать друзьям! Спасибо! 🤗

Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!
М
Мария
9 сен 2025
Прекрасная организация полета на воздушном шаре! Спасибо! Рекомендую!
М
Мария
3 сен 2025
Организовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также нам было предложено покататься на сафари что и было сделано. Шары изумительны, с сафари фотки просто огонь. Спасибо команде трипстера!
Организовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также намОрганизовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также намОрганизовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также намОрганизовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также нам
M
Marina
13 авг 2025
Спасибо Кристине, все очень четко организовано. Вам присылают подробную инструкцию как все будет проходить. На месте весь персонал очень приятный и отзывчивый. Все прошло на ура. Впечатления потрясающие.
В
Владислав
13 авг 2025
Благодарю организатора данного полёта. Всё было очень понятно, приехали в отель и забрали вовремя. Полёт был комфортен. Всё было ясно. Встретили рассвет. Очень благодарен за такой уровень организации!
А
Ангелина
12 авг 2025
Все прошло просто великолепно, начиная с общения с менеджером онлайн до экскурсии и до ее окончания!!!менеджер Кристина была на связи и днем и ночью отвечая на все наши вопросы и учитывала все наши пожелания:)
Это незабываемая экскурсия до мурашек по коже от одного вида подготовки Шаров до самого подъема) всем рекомендую, эти эмоции никогда не забуду, было просто вау:)
Н
Наталия
21 июл 2025
7 июля летала на воздушном шаре.
Организатор Кристина все подробно расписа в момент бронирования и за день до полёта еще раз точно все описала по времени. Забрали из отеля точно в указанное время. Встреча рассвета на воздушном шаре прошла великолепно! Виды шикарные! Рекомендую данного организатора
7 июля летала на воздушном шаре.7 июля летала на воздушном шаре.
А
Анастасия
14 июн 2025
Полет был шикарный. Пилот – настоящий профессионал: неважно, где ты стоишь в корзине, все равно все увидишь и без красивых фото не останешься)

Организаторам большое спасибо! Все было, как заявлено.
Т
Татьяна
9 июн 2025
Сам полет прошел замечательно, управляющий полетом просто профессионал в своем деле, все было четко. Единственное, что не понравилось, то что группа сборная, и в основном англоязычные и если ты не
знаешь языка, то соответственно о чем речь не понимаешь. А в целом полет замечательный, еще бы слетала и не раз. Спасибо Кристине за оперативность в ответах на любые вопросы, также за помощь в проблемных вопросах.

Павел
Павел
16 мая 2025
Отличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шар
-сам полет - просто восторг! Пилот летит на разных
высотах, то опускаясь между скал, то поднимаясь высоко над долиной, вращая корзину, чтобы всем была возможность разглядеть и сфотографировать сюрреалистичные виды вокруг. Посадка мягкая, по прилёту шампанское!
- впечатления - это не передать словами, хотя бы раз в жизни нужно не постоять за ценой и увидеть все самому! Спасибо организаторам! 👍

Отличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шарОтличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шарОтличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шарОтличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шарОтличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шар
М
Марина
13 мая 2025
Если вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен к исполнению! Это не просто впечатления, это эмоции, которые останутся с вами навсегда.
Спасибо организаторам за этот райский полет! Все было так, как заявлено, и даже лучше 🌅🎈
Если вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен кЕсли вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен к
А
Анастасия
11 мая 2025
Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!
С самого начала всё было организовано безупречно: за нами вовремя заехал трансфер из отеля, сотрудники компании
встретили с улыбкой и подробно объяснили процесс.
Отдельное спасибо Кристине, она была на связи всегда 24/7, и пилотам шара за заботу о безопасности — инструктаж был чётким,
Сам полёт начался на рассвете, вовремя, без задержек и это волшебство сложно передать словами!

Приземление прошло мягко и профессионально, а после нас ждал приятный сюрприз — традиционная церемония с шампанским и вручение памятных сертификатов.

Организация на 10/10: логистика, внимание к деталям, дружелюбная команда. Стоимость полностью оправдана эмоциями и уровнем сервиса.
Если вы в Каппадокии — это must-do! Обязательно повторим, возможно, в другой сезон, чтобы увидеть краски осени или снежные пейзажи. ❤️🪂

Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!
Э
Эльдар
6 мая 2025
Отдохнули с женой в долине Гереме, заказали полеты на воздушном шаре, осталось масса крутых воспоминаний, нам все очень понравилось. При бронировании билетов, с нами вышла на связь Кристина. Которая была с нами на связи всю дорогу, туда и обратно. Помогли так же с отелем и фотосессией. Нам очень понравился прием, спасибо вам за вашу работу 🙏
Отдохнули с женой в долине Гереме, заказали полеты на воздушном шаре, осталось масса крутых воспоминаний, намОтдохнули с женой в долине Гереме, заказали полеты на воздушном шаре, осталось масса крутых воспоминаний, намОтдохнули с женой в долине Гереме, заказали полеты на воздушном шаре, осталось масса крутых воспоминаний, нам

