Н Наталья Все прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отлично

О Олег читать дальше прохладно, но во время развёртывания шара, можно было погреться в машине. Бонусом шёл небольшой перекус - пустячок, а приятно. Сам полёт прошёл также прекрасно, продолжался чуть более 1 часа. При этом взлетели одни из первых, полюбовались рассветом, а также потрясающими видами взмывающих в небо воздушных шаров. Спасибо большое Кристине за организацию - однозначно рекомендуем к посещению Прекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. Из отеля забрали вовремя, до места запуска добрались также достаточно быстро. На улице было несколько

После бронирования на Трипстере мы по моей инициативе перевели общение в Telegram - так мне было удобнее. Кристина отвечала всегда быстро и по делу, а читать дальше еще здорово успокаивала и «разгоняла тучи» от шаров в прямом и переносном смысле (мы очень переживали насчет погоды).



За день до полета Кристина прислала точное время прибытия трансфера к отелю. В день Х все прошло четко: шатл нас забрал, отвез на место запуска, где мы внесли вторую часть оплаты и нас немного покормили. Учтите, в начале сентября в 5 утра было около 10 градусов, так что одевайтесь теплее! В корзине, кстати, становится ощутимо теплее от горелки.



Сам полет вышел великолепным: невероятные виды, романтика и высочайший профессионализм пилотов. Отдельное спасибо за ценный совет от Кристины по поводу лучших мест в корзине - все было продумано до мелочей.



Однозначно рекомендуем и будем советовать друзьям! Спасибо! 🤗 Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!

М Мария Прекрасная организация полета на воздушном шаре! Спасибо! Рекомендую!

М Мария Организовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также нам было предложено покататься на сафари что и было сделано. Шары изумительны, с сафари фотки просто огонь. Спасибо команде трипстера!

M Marina Спасибо Кристине, все очень четко организовано. Вам присылают подробную инструкцию как все будет проходить. На месте весь персонал очень приятный и отзывчивый. Все прошло на ура. Впечатления потрясающие.

В Владислав Благодарю организатора данного полёта. Всё было очень понятно, приехали в отель и забрали вовремя. Полёт был комфортен. Всё было ясно. Встретили рассвет. Очень благодарен за такой уровень организации!

А Ангелина Все прошло просто великолепно, начиная с общения с менеджером онлайн до экскурсии и до ее окончания!!!менеджер Кристина была на связи и днем и ночью отвечая на все наши вопросы и учитывала все наши пожелания:)

Это незабываемая экскурсия до мурашек по коже от одного вида подготовки Шаров до самого подъема) всем рекомендую, эти эмоции никогда не забуду, было просто вау:)

Н Наталия 7 июля летала на воздушном шаре.

Организатор Кристина все подробно расписа в момент бронирования и за день до полёта еще раз точно все описала по времени. Забрали из отеля точно в указанное время. Встреча рассвета на воздушном шаре прошла великолепно! Виды шикарные! Рекомендую данного организатора

А Анастасия Полет был шикарный. Пилот – настоящий профессионал: неважно, где ты стоишь в корзине, все равно все увидишь и без красивых фото не останешься)



Организаторам большое спасибо! Все было, как заявлено.

Т Татьяна читать дальше знаешь языка, то соответственно о чем речь не понимаешь. А в целом полет замечательный, еще бы слетала и не раз. Спасибо Кристине за оперативность в ответах на любые вопросы, также за помощь в проблемных вопросах. Сам полет прошел замечательно, управляющий полетом просто профессионал в своем деле, все было четко. Единственное, что не понравилось, то что группа сборная, и в основном англоязычные и если ты не

-сам полет - просто восторг! Пилот летит на разных читать дальше высотах, то опускаясь между скал, то поднимаясь высоко над долиной, вращая корзину, чтобы всем была возможность разглядеть и сфотографировать сюрреалистичные виды вокруг. Посадка мягкая, по прилёту шампанское!

- впечатления - это не передать словами, хотя бы раз в жизни нужно не постоять за ценой и увидеть все самому! Спасибо организаторам! 👍 Отличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шар-сам полет - просто восторг! Пилот летит на разных

М Марина Если вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен к исполнению! Это не просто впечатления, это эмоции, которые останутся с вами навсегда.

Спасибо организаторам за этот райский полет! Все было так, как заявлено, и даже лучше 🌅🎈

С самого начала всё было организовано безупречно: за нами вовремя заехал трансфер из отеля, сотрудники компании читать дальше встретили с улыбкой и подробно объяснили процесс.

Отдельное спасибо Кристине, она была на связи всегда 24/7, и пилотам шара за заботу о безопасности — инструктаж был чётким,

Сам полёт начался на рассвете, вовремя, без задержек и это волшебство сложно передать словами!



Приземление прошло мягко и профессионально, а после нас ждал приятный сюрприз — традиционная церемония с шампанским и вручение памятных сертификатов.



Организация на 10/10: логистика, внимание к деталям, дружелюбная команда. Стоимость полностью оправдана эмоциями и уровнем сервиса.

Если вы в Каппадокии — это must-do! Обязательно повторим, возможно, в другой сезон, чтобы увидеть краски осени или снежные пейзажи. ❤️🪂 Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!