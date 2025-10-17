Участники экскурсии отправляются на воздушном шаре в Гёреме, чтобы увидеть потрясающие виды Каппадокии. Ранним утром их забирает микроавтобус, после чего предлагается лёгкий завтрак. Полёт проходит на высоте 1000 метров, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🎈 Незабываемый полёт на воздушном шаре
- 🌄 Восхитительные виды на Каппадокию
- 🍽️ Лёгкий завтрак перед полётом
- 🥂 Безалкогольное шампанское после приземления
- 📜 Сертификат воздухоплавателя
Что можно увидеть
- Долина любви
- Скальный город Чавушин
Описание экскурсии
- Ранним утром за вами в отель приедет микроавтобус: водитель отвезёт вас на стартовую площадку — в самое сердце национального парка Гёреме.
- Перед полётом вам предложат лёгкий завтрак, после чего вы сможете понаблюдать за процессом надувания воздушных шаров.
- Затем вы подниметесь в небо — на высоту 1000 метров. В компании с другими путешественниками пролетите над Долиной любви, скальным городом Чавушин и поймаете первые лучи восходящего солнца.
- После приземления мы угостим вас безалкогольным шампанским и выдадим сертификат о полёте.
Организационные детали
- Обратите внимание: в случае неблагоприятных погодных условий полёт может быть отменён. Решение принимает Управление гражданской авиации Турции. В случае отмены вам будет предоставлен полный возврат денежных средств.
- Программа подходит участникам с 7 лет. Не подходит беременным женщинам и людям с расстройствами нервной и сердечно-сосудистой систем.
- С вами поедет водитель из нашей команды.
Особенности программы
- Ранним утром (4:00–5:30) за вами в отель приедет микроавтобус. Точное время отправления на площадку сообщим накануне. После полёта наш водитель отвезёт вас обратно в отель.
- Бронирование места в корзинке осуществляется за сутки до полёта.
- Количество мест в корзине — 28. Продолжительность полёта — 1 час. Высота — 1000 метров.
- Нам важна безопасность путешественников, поэтому мы оформляем страховку перед полётом (информацию направим после бронирования).
ежедневно в 05:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 51 туриста
Привет, меня зовут Кристина. Живу в Москве, работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так — как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
17 окт 2025
Все прошло хорошо, отвечали оперативно и по делу. Полет прошел отлично
О
Олег
24 сен 2025
Прекрасно организованный полёт без каких-либо нареканий. Договорились очень быстро менее чем за сутки до полёта. Из отеля забрали вовремя, до места запуска добрались также достаточно быстро. На улице было несколько
S
Sergei
11 сен 2025
Большое спасибо Кристине за безупречную организацию!
После бронирования на Трипстере мы по моей инициативе перевели общение в Telegram - так мне было удобнее. Кристина отвечала всегда быстро и по делу, а
После бронирования на Трипстере мы по моей инициативе перевели общение в Telegram - так мне было удобнее. Кристина отвечала всегда быстро и по делу, а
М
Мария
9 сен 2025
Прекрасная организация полета на воздушном шаре! Спасибо! Рекомендую!
М
Мария
3 сен 2025
Организовано все было отлично. Изначально мы продумали локацию размещения чтобы подольше поспать перед экскурсией. Также нам было предложено покататься на сафари что и было сделано. Шары изумительны, с сафари фотки просто огонь. Спасибо команде трипстера!
M
Marina
13 авг 2025
Спасибо Кристине, все очень четко организовано. Вам присылают подробную инструкцию как все будет проходить. На месте весь персонал очень приятный и отзывчивый. Все прошло на ура. Впечатления потрясающие.
В
Владислав
13 авг 2025
Благодарю организатора данного полёта. Всё было очень понятно, приехали в отель и забрали вовремя. Полёт был комфортен. Всё было ясно. Встретили рассвет. Очень благодарен за такой уровень организации!
А
Ангелина
12 авг 2025
Все прошло просто великолепно, начиная с общения с менеджером онлайн до экскурсии и до ее окончания!!!менеджер Кристина была на связи и днем и ночью отвечая на все наши вопросы и учитывала все наши пожелания:)
Это незабываемая экскурсия до мурашек по коже от одного вида подготовки Шаров до самого подъема) всем рекомендую, эти эмоции никогда не забуду, было просто вау:)
Это незабываемая экскурсия до мурашек по коже от одного вида подготовки Шаров до самого подъема) всем рекомендую, эти эмоции никогда не забуду, было просто вау:)
Н
Наталия
21 июл 2025
7 июля летала на воздушном шаре.
Организатор Кристина все подробно расписа в момент бронирования и за день до полёта еще раз точно все описала по времени. Забрали из отеля точно в указанное время. Встреча рассвета на воздушном шаре прошла великолепно! Виды шикарные! Рекомендую данного организатора
Организатор Кристина все подробно расписа в момент бронирования и за день до полёта еще раз точно все описала по времени. Забрали из отеля точно в указанное время. Встреча рассвета на воздушном шаре прошла великолепно! Виды шикарные! Рекомендую данного организатора
А
Анастасия
14 июн 2025
Полет был шикарный. Пилот – настоящий профессионал: неважно, где ты стоишь в корзине, все равно все увидишь и без красивых фото не останешься)
Организаторам большое спасибо! Все было, как заявлено.
Организаторам большое спасибо! Все было, как заявлено.
Т
Татьяна
9 июн 2025
Сам полет прошел замечательно, управляющий полетом просто профессионал в своем деле, все было четко. Единственное, что не понравилось, то что группа сборная, и в основном англоязычные и если ты не
Павел
16 мая 2025
Отличная организация всего процесса: -трансфер от/до отеля на микроавтобусе без задержек, по прибытию на место старта лёгкий перекус пока надувают шар
-сам полет - просто восторг! Пилот летит на разных
-сам полет - просто восторг! Пилот летит на разных
М
Марина
13 мая 2025
Если вы мечтаете о чем-то по-настоящему сказочном – полет на воздушном шаре в Каппадокии обязателен к исполнению! Это не просто впечатления, это эмоции, которые останутся с вами навсегда.
Спасибо организаторам за этот райский полет! Все было так, как заявлено, и даже лучше 🌅🎈
Спасибо организаторам за этот райский полет! Все было так, как заявлено, и даже лучше 🌅🎈
А
Анастасия
11 мая 2025
Полет на воздушном шаре в Каппадокии стал одним из самых ярких впечатлений в нашей жизни!
С самого начала всё было организовано безупречно: за нами вовремя заехал трансфер из отеля, сотрудники компании
С самого начала всё было организовано безупречно: за нами вовремя заехал трансфер из отеля, сотрудники компании
Э
Эльдар
6 мая 2025
Отдохнули с женой в долине Гереме, заказали полеты на воздушном шаре, осталось масса крутых воспоминаний, нам все очень понравилось. При бронировании билетов, с нами вышла на связь Кристина. Которая была с нами на связи всю дорогу, туда и обратно. Помогли так же с отелем и фотосессией. Нам очень понравился прием, спасибо вам за вашу работу 🙏
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Групповая
Лучший выборПолет на воздушном шаре над Каппадокией: незабываемые виды
Групповая экскурсия на воздушном шаре в Каппадокии: полет над сказочными пейзажами и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€90 за человека
Групповая
до 20 чел.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
€300 за человека
Групповая
до 24 чел.
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€341 за человека