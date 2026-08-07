Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наш транспорт доставит Вас до места назначения с легкостью и комфортном. Авто находится под управлением аккуратного водителя.



В вашем распоряжении — все, что поможет отдохнуть после перелёта: интернет, напитки в мини-баре, телевизор. Для зарядки гаджетов предусмотрена розетка.

Selexia Ваш гид в Каппадокии Задать вопрос Индивидуальный трансфер -20% €350 выгода €70 €280 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Безопасность и комфорт Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Водителя Вы узнаете по табличке с номером вашего рейса и контактными данными, которые вы оставите при бронировании. В машине у вас будет время для отдыха после перелёта, возможность угоститься напитками и воспользоваться интернетом. Закажите у нас индивидуальный трансфер и комфорт и своевременность вам гарантированы!

В любой день по вашему запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик