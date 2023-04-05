Ближайшие даты:
7
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. В машине у вас будет время для отдыха после перелёта, возможность угоститься напитками и воспользоваться интернетом.
Водителя Вы узнаете по табличке с номером вашего рейса и контактными данными, которые вы оставите при бронировании. Закажите у нас индивидуальный трансфер и комфорт и своевременность вам гарантированы!!!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Удобный трансфер и услуги профессионального водителя, поездка в один конец.
- Детские кресла при необходимости.
- В вашем распоряжении в автомобиле:
- Все напитки из мини-бара
- Wi-fi и розетки
- Телевизор и доступ
- Что не входит
- Дополнительно возможно заказать бутылку шампанского или фрукты в авто
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропортЗавершение: лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Для оформления трансфера необходимо связаться с нами по ватсап и предоставить нам информацию имена и фамилии всех пассажиров английскими буквами
- Если трансфер из аэропорта или в аэропорт то еще фото хотя бы одного билета
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании