Наш транспорт доставит Вас до места назначения с легкостью и комфортном. Авто находится под управлением аккуратного водителя.
В вашем распоряжении — все, что поможет отдохнуть после перелёта: интернет, напитки в мини-баре, телевизор. Для зарядки гаджетов предусмотрена розетка.
В вашем распоряжении — все, что поможет отдохнуть после перелёта: интернет, напитки в мини-баре, телевизор. Для зарядки гаджетов предусмотрена розетка.
Описание трансфер
Безопасность и комфортМы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие или деловая поездка прошли гладко. Профессиональный водитель встретит вас в аэропорту и аккуратно довезёт до места назначения. Водителя Вы узнаете по табличке с номером вашего рейса и контактными данными, которые вы оставите при бронировании. В машине у вас будет время для отдыха после перелёта, возможность угоститься напитками и воспользоваться интернетом. Закажите у нас индивидуальный трансфер и комфорт и своевременность вам гарантированы!
В любой день по вашему запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Удобный трансфер и услуги профессионального водителя, поездка в один конец
- Детские кресла при необходимости
- Все напитки из мини-бара
- Wi-Fi и розетки
- Телевизор
Что не входит в цену
- Дополнительно возможно заказать бутылку шампанского или фрукты в авто
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт
Завершение: Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по вашему запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
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