Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и отвезёт по нужному адресу или обратно. Он поможет погрузить багаж, а вы удобно устроитесь в салоне. По дороге водитель с удовольствием расскажет
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🗣 Русскоговорящий водитель
- 🧳 Помощь с багажом
- 📜 Интересные рассказы по пути
- 👶 Детские кресла включены
- ⏳ Ожидание в аэропорту включено
Что можно увидеть
- Каппадокия
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 18:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
- Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
- Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 584 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные русскоговорящие водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 мая 2024
Очень понравилось и отношение. Отписались за день где и как нас встретят за день. В аэропорту стоял уже водитель с табличкой. Машина была чистая, бутылочки воды стояли для вех 4-х
Татьяна
16 апр 2024
Все прошло отлично!
Водитель приехал вовремя. Помог погрузить багаж. Быстро доехали,хотя дорога непростая. Водитель просто сам!
Водитель приехал вовремя. Помог погрузить багаж. Быстро доехали,хотя дорога непростая. Водитель просто сам!
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