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о Каппадокии и ответит на ваши вопросы. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость. Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.



Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам - возможна доплата