Описание тура
Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд. Тут не будет тонны информации, только самые интересные факты об истории от местного гида и топовых локациях Каппадокии.
Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.
Еще скажу по секрету - я спец по крутому контенту, так что без крутых фото и видео никто не уедет! (см. фото ниже)
Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре!
Готовься ловить один вайб и наслаждаться Турцией;)
- Посетите главные локации Каппадокии
- Попробуете местную кухню, сладости и турецкий чай
- Изучите окрестности Каппадокии
- Полетаете на воздушных шарах
- Прокатитесь на ярких кабриолетах на рассвете
- Сделаете 1000 и 1 фотографию и видео
- Отдохнете от суеты будних дней и полностью расслабитесь! Я все уже продумал за вас! Вам осталось только прилететь!
Программа тура по дням
Привет - Страна прекрасных Лошадей
Сегодня день прилета в Каппадокию, а именно аэропорты Кайсери или Невшехир
(обсуждаем вместе с участниками тура время и аэропорт прилета и подстраиваемся под трансфер)
Встречаем всех участников тура:
- заселяемся в отель
- совместный ужин и знакомство
- прогулка по городку Гёреме, сходим на смотровую с прекрасным видом!
С подбором билетов помогу!
Я в моменте - Каппадокия
Сегодня именно тот день, когда мы с радостью проснемся рано утром! Около 5 утра нас будет ждать трансфер из отеля, чтобы отвезти на стартовую площадку для взлета на шарах! Нас ждут потрясающие виды Каппадокии, энергетика и неземные долины. Целый час мы будем наслаждаться атмосферой и парить над скалами, а после приземления вам выдадут сертификат об успешном полете! Если вы не захотите лететь - можно наблюдать за шарами с террасы нашего отеля или пойти на смотровую площадку вместе со мной, сделаем вам insta фоточки! Здесь каждый сам выбирает себе ракурс, откуда наблюдать эту невероятную красоту! Но полетать однозначно рекомендую, хотя бы один раз в жизни каждый должен испытать эти эмоции на себе! После полета возвращаемся в отель, у нас будет еще 1-2ч. чтобы отдохнуть, но честно говоря, из-за количества эмоций и впечатлений, полученных на этом рассвете, будет очень тяжело уснуть!
В 8:00 - 9:00 утра отправляемся на вкусный национальный турецкий завтрак!
В 10:00 за нами приезжает трансфер и мы отправляемся на экскурсию с местным гидом, который расскажет нам много интересного и ответит на все наши вопросы! - Подземный город - Всего в этом районе насчитывается 250 подземных поселений, только порядка 35+ доступны для посещения
Церковь Карабаш - здесь увидим фрески из 6 века и на фресках сцены из жизни Иисуса Христа
Змеиная Церковь - 9 век и построена в честь Святого Георгия
Наш обед будет прям в яблочном саду!
Античный поселок, который очень схож с Грецией, пройдемся по улицам в поиске ракурсов для фото.
Ортахисар - панорама на среднюю по значимости крепость. Тут попробуем кофе с фисташкой
посетим гончарную мастерскую Аванос - город в Каппадокии, где гончарное мастерство передается из поколения в поколение, попробуем своими руками слепить что-то из глины.
Завершим этот день и проведем закат под бокал игристого, в самом атмосферном панорамном ресторане Гёреме и живой музыкой! полет на шаре оплачивается дополнительно, не включен в стоимость тура!
Долины и окрестности Каппадоккии
Второе утро, когда вы не почувствуете усталости! Утром на рассвете нас забирают ретро кабриолеты из отеля. Мы проедем по топовым локация, чтобы сполна насладиться живописными видами и сделать фото с разных ракурсов, в погоне за шарами! (при условии хорошей погоды и полета шаров на рассвете) Сегодня по плану:
У нас будет свободное время, чтобы погулять по нашему городку Гёреме, купить сувениры и просто насладиться атмосферой.
Так же в это время можно организовать прогулки на лошадях или квадроциклах по долинам, 1-2ч.
Сегодня посетим:
Самая большая крепость - Учхисар - это символ Каппадокии, откуда открывается панорамный вид на долины. Здесь я знаю идеальные ракурсы для хороших фото!
Следующая Долина - Любви - где скалы похожи на ракеты! или проверим, насколько развито ваше воображение!
Это надо смотреть и вы все поймете сами!
Красная долина - наша закатная точка, но только сегодня мы отправимся в небольшой треккинг по долине, где кроме нас никого не будет!
Ну и по традиции, проведем закат вместе, вкусно поужинаем и попробуем местный тести кебаб - блюдо, придуманное в Каппадокии.
До встречи
Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
Я с вами не прощаюсь. Пополнив копилку классных путешествий, мы ждём новых встреч с вами в других прекрасных уголках нашего мира и моих турах! У каждого будет трансфер вход ваш вылет из Каппадокии, вылеты можно смотреть из аэропортов Невшехир и Кайсери.
Выселение из отеля до 11:00, можно встретить еще один рассвет и отправиться в аэропорт, поэтому вылеты можно брать после 11:00, до аэропорта Кайсери ехать 1:10ч, Невшехир - 35 минут
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Каппадокии (двухместное размещение)
- Трансферы из/в аэропорт и по всей программе
- Завтраки в отелях
- День с лицензированным местным гидом в Каппадокии
- Сопровождение проводника тура по всей программе
- Экскурсии и маршруты по и Каппадокии
- Все платные входы по программе
- Утренняя прогулка на кабриолетах
- Помощь в подборе билетов
- Фото и видео сопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
- Обеды и ужины в кафе (20-30$ день)
- Полет на шаре (200 - 250 евро)
- Внутренние перелеты Стамбул-Каппадокия-Стамбул
О чём нужно знать до поездки
Программа тура предполагает много пеших прогулок, рекомендую с собой взять удобную обувь, а также теплую одежду, потому что вечерам бывает прохладно даже летом!
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!
Пожелания к путешественнику
Быть в хорошем настроении:)
Визы
Россиянам визу в Турцию не нужна