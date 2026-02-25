Мои заказы

От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключение

Такая возможность бывает лишь раз в год
От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключениеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это не просто тур по Турции — это маршрут, после которого вы реально сможете сказать: я увидел страну целиком.

За 7 дней вы проживёте сразу несколько Турций: от сказочной Каппадокии с долинами и шарами на рассвете; от озёр и гор Центральной Анатолии — до лавандовых полей и белоснежного Памуккале; и в финале — тёплое Эгейское море и идеальные пляжи.

Это путешествие без перегибов: без изматывающих переездов, без скучных экскурсий для галочки и без ощущения гонки. Баланс природы, истории, атмосферы и живых впечатлений.

Если хочется не просто посмотреть Турцию, а прочувствовать её — этот тур ровно про это.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство С Каппадокией

С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.

Хайкинг

Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.

До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).

А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.

Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.

Знакомство С КаппадокиейЗнакомство С КаппадокиейЗнакомство С Каппадокией
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Пешком По Каппадокии

Выселяемся из отеля и начинаем наш последний день в Каппадокии.

Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!

Долины монахов и воображения

В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.

Музей под открытым небом

Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.

Затем - время обеда.

Гончарный городок

Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.

Переезд в Конью

Освободимся в 17-00, затем 3х-часовой переезд в Конью и поселение в отеле на 1 ночь

Пешком По КаппадокииПешком По КаппадокииПешком По Каппадокии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Окраины Каппадокии

Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.

Подземный город

Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.

Долина и монастырь

Нас ждет прогулка в живописную долину, одну из тех, над которыми по утрам летают воздушные шары. Очень приятно прогуляться по долине среди церквей 1000-летней давности, в окружении первозданной природы

Обедаем здесь же, в самой же долине.

После обеда посетим старый христианский монастырь.

По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.

Окраины КаппадокииОкраины КаппадокииОкраины Каппадокии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ожерелье Турецких Озер

Греческий городок

Начнем знакомство с озерным краем с греческого городка. Городок был основан греками, и до сих пор сохранил свою первозданную красоту и шарм, в окружении причудливых гор.

Третье по размеру озеро Турции

Продолжаем путь на Запад и начнем знакомство с озерами Турции с озера, знаменитого не только своими видами на горы и гладь озера, но и старинной резной мечетью. Рядом с городом мы также заедем на святилище хеттов Бронзового века, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.

После смотровых площадок с потрясными видами на озеро - поднимаемся на перевал Национального парка, и спускаемся со склона по другую сторону гор.

Четвертое по размеру озеро Турции

Еще одно озеро на нашем пути на Запад. Озеро - разного цвета в разное время суток, оно окружено яблоневыми и персиковыми садами и известно своими кристально чистыми водами.

Обедаем в городке на озере, обязательно стоит попробовать озерного окуня или местный специалитет - Ыспарта кебаб.

Ночуем в провинции Ыспарта.

Ожерелье Турецких ОзерОжерелье Турецких ОзерОжерелье Турецких Озер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Турецкий Прованс И Хлопковые Пейзажи

Турецкий Прованс

Сегодня в этом районе растет около 95% всей турецкой лаванды. Лавандовые кофе и чай, мороженое, печенье, мед, лукум, разнообразные косметические средства: от лавандового воды и мыла до различных кремов, домашняя химия и, бесспорно, лавандовое масло. Оно и косметическое, и лечебное, и кулинарное средство. Все это вы найдете в магазинчиках и на раскладках Турецкие Мальдивы

Далее едем к берегу озера, известного как турецкие Мальдивы. Комментарии излишни смотрите фото этого кратерного озера, дно которого выстлано мрамором.

Пообедать можно будет в ресторане самообслуживания прямо на пляже, перед выездом к Памуккале.

Памуккале и Иераполис

Так называемые белоснежные травертины хлопкового замка возникли на склоне горы в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Принимать минеральные ванны можно круглый год. В 1988 году Памуккале и руины античного города Иераполиса включены в список Всемирного наследия Юнеско. Памуккале славится не только своими минеральными источниками и белоснежными травертинами. Рядом расположен древний город Хиераполис (Иераполис или Иераполь Фригийский). Руины разбросаны на обширной территории.

Выход из комплекса осуществим через остатки стен античного города и его некрополь.

Ночуем в термальном отеле рядом с Памуккале.

Турецкий Прованс И Хлопковые ПейзажиТурецкий Прованс И Хлопковые ПейзажиТурецкий Прованс И Хлопковые Пейзажи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

К Морю

Гигантский каньон С утра, в течение 3х часов, переезжаем на Юг к национальному парку у берегов Эгейского моря, где посетим вход в каньон, который имеет глубину 300 м и длину 18 км, являясь одним из самых глубоких в мире. Он образовался в результате истирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Мы с Вами пройдем вглубь каньона на максимально возможное в это время года расстояние.

Затем час езды - и купаемся в чудесном Олюденизе (в часе езды от аэропорта), ведь здешний пляж входит в топ-3 пляжей Турции.

Трансфер в аэропорт и вылет обратно

Вечером Вы будете доставлены в аэропорт города Даламан, желательны вылеты в районе 22:00.

Желающие могут продолжить отдых на одном из курортов провинции Мугла (Олюдениз, Фетхие)

К МорюК МорюК Морю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Добро пожаловать в Турцию

Это день прилетов, без программы. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Стамбул прямым рейсом на 1 ночь перед утренним вылетом. Идеальнее всего прилететь в 20:00.

Обычно этот тур является лишь частью большего 10-дневного тура, поэтому Вы можете выбрать расширенный формат и прилететь в Стамбул на 3 дня раньше, присоединившись к нему, вот ссылка на тур ссылка

Добро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в ТурциюДобро пожаловать в Турцию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (2хместное размещение)
  • Завтраки
  • Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту
  • Обзорные экскурсии по Каппадокии
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе:
  • Подземный город
  • Замок вырубленный в скале - высшая точка Каппадокии
  • Музей под открытым небом
  • Хлопковый замок Памуккале
  • Развалины античного города
  • Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (80-100 евро)
  • Питание, кроме завтраков
О чём нужно знать до поездки

- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями

- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Пожелания к путешественнику

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Визы
Безвизовый вьезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
читать дальшеуменьшить

есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

Тур входит в следующие категории Каппадокии

Похожие туры на «От мечетей до лавандовых полей: турецкое приключение»

Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Пешая
На воздушном шаре
На велосипеде
Велотуры
6 дней
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
3 окт в 19:00
$2200 за человека
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
На машине
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
11 сен в 08:00
€850 за человека
Приключения в Каппадокии на электровелосипедах
На мотоцикле
На велосипеде
Велотуры
7 дней
Приключения в Каппадокии на электровелосипедах
Перед вами объективно самый насыщенный и интересный тур по Каппадокии: 45+ достопримечательностей
1 ноя в 10:00
от 168 036 ₽ за человека
Турецкий эпик: от империй до природных чудес
10 дней
-
15%
Турецкий эпик: от империй до природных чудес
Стамбул, Каппадокия, Озёрный край, Памуккале, Анталия
5 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 114 972 ₽135 225 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каппадокии
Все туры из Каппадокии
-15%
104 005 ₽
от 88 440 ₽ за человека