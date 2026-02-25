Описание тура
Это не просто тур по Турции — это маршрут, после которого вы реально сможете сказать: я увидел страну целиком.
За 7 дней вы проживёте сразу несколько Турций: от сказочной Каппадокии с долинами и шарами на рассвете; от озёр и гор Центральной Анатолии — до лавандовых полей и белоснежного Памуккале; и в финале — тёплое Эгейское море и идеальные пляжи.
Это путешествие без перегибов: без изматывающих переездов, без скучных экскурсий для галочки и без ощущения гонки. Баланс природы, истории, атмосферы и живых впечатлений.
Если хочется не просто посмотреть Турцию, а прочувствовать её — этот тур ровно про это.
Программа тура по дням
Знакомство С Каппадокией
С утра выселяемся из отеля в Стамбуле, далее часовой трансфер, затем часовой перелет, и по прилету еще час трансфера в центр Каппадокии и поселение в отель.
Хайкинг
Сегодняшний день посвящен хайкингу. Мы посетим 3 самых красивых долины Каппадокии.
До обеда успеем в одну из них (прогулка займет 1 час).
А после обеда нас ждет главный хайкинговый маршрут тура в долины Каппадокии в окружении причудливых геологических формаций и быта местных жителей. Вы также увидите потрясающие раннехристианские церкви, спрятанные в долинах.
Вечером живописный закат на лучшей смотровой в окрестности Гереме.
Пешком По Каппадокии
Выселяемся из отеля и начинаем наш последний день в Каппадокии.
Сегодня - насыщенная программа и всевозможные смотровые площадки Каппадокии (включая Долину Любви). Все это похоже на скульптурный зоопарк, созданный природой. Первоклассные фото для Instagram в каждой из локаций Вам гарантированы!
Долины монахов и воображения
В долине Монахов находятся одни из самых ярких дымоходов фей в Каппадокии с двойными и даже тройными каменными крышами. Этот стиль уникален даже для Каппадокии, и эти дымоходы фей называют дымоходами в форме грибов. Еще более причудливые фигуры мы увидим в долине воображения в этот же день.
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом, в котором когда-то находилась одна из крупнейших общин в регионе, представляет собой удивительный пещерный город, усеянный жилищами, религиозными и светскими помещениями. Здесь мы увидим пещерную мечеть с минаретом, старые образцы каппадокийской архитектуры и религиозные фрески.
Затем - время обеда.
Гончарный городок
Следующая наша остановка - гончарный город, где расположено множество семейных гончарных мастерских. Эти известные гончары делают замечательные сувениры, здесь можно купить все: от простых пепельниц и кружек до декоративных тарелок и шахматных наборов. Мы посетим один из гончарных магазинов-мастерских, а также местный этнографический музей, расположенный в старом османском особняке.
Переезд в Конью
Освободимся в 17-00, затем 3х-часовой переезд в Конью и поселение в отеле на 1 ночь
Окраины Каппадокии
Полет на шаре (платная опция) будем стараться обеспечить Вам в первое же утро в Каппадокии.
Подземный город
Выселяемся из отеля и задаемся вопросом: что такое подземные города Каппадокии? Эти пещерные города троглодитов были созданы еще во времена хеттов и расширялись на протяжении веков, когда различные мародерские армии пересекали Центральную Анатолию в поисках пленников и грабежа. В Каппадокии около 100 подземных городов, мы посетим один из них.
Долина и монастырь
Нас ждет прогулка в живописную долину, одну из тех, над которыми по утрам летают воздушные шары. Очень приятно прогуляться по долине среди церквей 1000-летней давности, в окружении первозданной природы
Обедаем здесь же, в самой же долине.
После обеда посетим старый христианский монастырь.
По пути обратно в отель заедем в магазин со всяческими сладостями и сувенирами.
Ожерелье Турецких Озер
Греческий городок
Начнем знакомство с озерным краем с греческого городка. Городок был основан греками, и до сих пор сохранил свою первозданную красоту и шарм, в окружении причудливых гор.
Третье по размеру озеро Турции
Продолжаем путь на Запад и начнем знакомство с озерами Турции с озера, знаменитого не только своими видами на горы и гладь озера, но и старинной резной мечетью. Рядом с городом мы также заедем на святилище хеттов Бронзового века, стоящее на подземных источниках вот уже 4000 лет.
После смотровых площадок с потрясными видами на озеро - поднимаемся на перевал Национального парка, и спускаемся со склона по другую сторону гор.
Четвертое по размеру озеро Турции
Еще одно озеро на нашем пути на Запад. Озеро - разного цвета в разное время суток, оно окружено яблоневыми и персиковыми садами и известно своими кристально чистыми водами.
Обедаем в городке на озере, обязательно стоит попробовать озерного окуня или местный специалитет - Ыспарта кебаб.
Ночуем в провинции Ыспарта.
Турецкий Прованс И Хлопковые Пейзажи
Турецкий Прованс
Сегодня в этом районе растет около 95% всей турецкой лаванды. Лавандовые кофе и чай, мороженое, печенье, мед, лукум, разнообразные косметические средства: от лавандового воды и мыла до различных кремов, домашняя химия и, бесспорно, лавандовое масло. Оно и косметическое, и лечебное, и кулинарное средство. Все это вы найдете в магазинчиках и на раскладках Турецкие Мальдивы
Далее едем к берегу озера, известного как турецкие Мальдивы. Комментарии излишни смотрите фото этого кратерного озера, дно которого выстлано мрамором.
Пообедать можно будет в ресторане самообслуживания прямо на пляже, перед выездом к Памуккале.
Памуккале и Иераполис
Так называемые белоснежные травертины хлопкового замка возникли на склоне горы в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Принимать минеральные ванны можно круглый год. В 1988 году Памуккале и руины античного города Иераполиса включены в список Всемирного наследия Юнеско. Памуккале славится не только своими минеральными источниками и белоснежными травертинами. Рядом расположен древний город Хиераполис (Иераполис или Иераполь Фригийский). Руины разбросаны на обширной территории.
Выход из комплекса осуществим через остатки стен античного города и его некрополь.
Ночуем в термальном отеле рядом с Памуккале.
К Морю
Гигантский каньон С утра, в течение 3х часов, переезжаем на Юг к национальному парку у берегов Эгейского моря, где посетим вход в каньон, который имеет глубину 300 м и длину 18 км, являясь одним из самых глубоких в мире. Он образовался в результате истирания скал проточной водой на протяжении тысячелетий. Мы с Вами пройдем вглубь каньона на максимально возможное в это время года расстояние.
Затем час езды - и купаемся в чудесном Олюденизе (в часе езды от аэропорта), ведь здешний пляж входит в топ-3 пляжей Турции.
Трансфер в аэропорт и вылет обратно
Вечером Вы будете доставлены в аэропорт города Даламан, желательны вылеты в районе 22:00.
Желающие могут продолжить отдых на одном из курортов провинции Мугла (Олюдениз, Фетхие)
Добро пожаловать в Турцию
Это день прилетов, без программы. Прямых рейсов в Каппадокию нет, поэтому прибываете в Стамбул прямым рейсом на 1 ночь перед утренним вылетом. Идеальнее всего прилететь в 20:00.
Обычно этот тур является лишь частью большего 10-дневного тура, поэтому Вы можете выбрать расширенный формат и прилететь в Стамбул на 3 дня раньше, присоединившись к нему.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (2хместное размещение)
- Завтраки
- Вся наземная транспортировка и трансферы, включая топливо, по маршруту
- Обзорные экскурсии по Каппадокии
- Входные билеты к достопримечательностям по программе:
- Подземный город
- Замок вырубленный в скале - высшая точка Каппадокии
- Музей под открытым небом
- Хлопковый замок Памуккале
- Развалины античного города
- Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
- Личное сопровождение организатором тура
- Фото и видео-отчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты Стамбул-Каппадокия (80-100 евро)
- Питание, кроме завтраков
О чём нужно знать до поездки
- В случае прогнозной скорости ветра более 10 м. с. полеты на шарах отменяют (это ясно лишь за сутки до полета), по этой причине лучше стараться улететь в первое же утро пребывания в Каппадокии
- Перемещаемся пешком в долинах Каппадокии, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на автомобиле (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями
- Это не треккинг, но в турах есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км. Прошу учесть это, если у Вас есть противопоказания.
Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?
Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.
Пожелания к путешественнику
- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека
- Для прогулок по пересеченной местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах