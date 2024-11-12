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очень оперативно получил ответы. Скорость с которой Лейла отвечает вообще поразила, в любое время ответа приходилось ждать не больше 3-5 минут. Долго согласовывали с ней отель, Лейла предложила несколько вариантов, и на основании моих комментариев в результате забронировала нам шикарный номер в "пещерном" отеле. В Каппадокии мы провели три прекрасных дня, полетали на шарах, покатались на квадроциклах. В итоге мы получили максимум удовольствия и воспользовались практически всеми рекомендациями Лейлы и ее команды, которая занималась всеми вопросами "на месте". Все было на высшем уровне.