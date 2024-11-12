3 дня
3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$540 за человека
4 дня
Неземные виды и россыпь шаров: Каппадокия с гончарным мастер-классом и винной дегустацией на закате
Сделать горшок из глины, попробовать аутентичные блюда и вина и сфотографироваться в турецкой одежде
Начало: Аэропорт Кайсери/Невшехир, по времени вашего рейса
5 апр в 10:00
€760 за человека
6 дней
Невероятная Каппадокия
Восхититься волшебными пейзажей, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
4 апр в 08:00
17 мая в 08:00
$830 за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег12 ноября 2024Хотел поблагодарить Лейлу за прекрасную организацию и экскурсионную программу. При подготовке к поездке забросал ее массой вопросов, и на все
- ААлена15 августа 2024Георгий - очень знающий и компетентный гид. Он дружелюбный и очень любезный. У нас был собственный частный тур, и на
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Из аэропорта»
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