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Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием

Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Каппадокия удивительна и просто ломится от достопримечательностей, захватывающих видов и развлечений.

Мы исследуем пещерные монастыри и подземные города, повеселимся, угадывая очертания животных и предметов в причудливых каменных останцах.

Вы сможете попробовать турецкое
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блюдо, которое готовят только здесь, испытать яркие эмоции во время полёта в рассветном небе и расслабиться в традиционном хамаме. Остановимся в роскошном спа-отеле и в атмосферной гостинице, стилизованной под пещеру. И всю поездку вы будете «ахать» от увиденного — это мы вам гарантируем!

Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием

Описание тура

Организационные детали

Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Гёреме

Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе.
На ночь остановимся в гостинице.

Встреча и переезд в ГёремеВстреча и переезд в ГёремеВстреча и переезд в ГёремеВстреча и переезд в Гёреме
2 день

Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта

Утром отправимся в долину Авджилар недалеко от Гёреме, где среди удивительных останцев, похожих на огромные шатры, обнаружим церкви, голубятни и жилые помещения. Вы узнаете, зачем местным жителям понадобились голуби.
Петляя по лабиринту, подойдём к крепости Учхисар — некогда части защитных укреплений. Только представьте: вырубленная в огромной скале, она имеет систему внутренних переходов, позволяющих подняться на самый верх, а её высота — около 70 метров. Отсюда открывается невероятная панорама, и в ясную погоду видно покрытую снегом вершину вулкана.
Заглянем в музей быта и вернёмся в Гёреме. Вечером желающие расслабятся в традиционном хамаме.

Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей бытаДолина Авджилар, крепость Учхисар, музей бытаДолина Авджилар, крепость Учхисар, музей бытаДолина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта
3 день

Подземный город Деринкую, Аванос

После завтрака едем в Невшехир, вблизи которого находится самый крупный турецкий подземный город Деринкую из нескольких этажей, часть которых уходит вглубь земли. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек.
Нагулявшись, направимся в Аванос — центр керамики и ковроткачества с древних времён. Пройдёмся по старой части города, парку и посетим гончарные мастерские, где понаблюдаем за работой профессионалов и при желании купим их изделия.
Вернёмся в Гёреме и дойдём до смотровой площадки и полюбуемся центром Каппадокии в вечерних огнях.

Подземный город Деринкую, АваносПодземный город Деринкую, АваносПодземный город Деринкую, АваносПодземный город Деринкую, Аванос
4 день

Музей под открытым небом, Розовая и Красная долины

Сегодня исследуем долину Мечей с заострёнными останцами. В музее под открытым небом посмотрим на пещерные монастыри и христианские храмы, выдолбленными в скалах. На каменных стенах увидим работы иконоборческого периода, пройдём сквозь загадочные проходы и заглянем в затерянные церкви.
Вернёмся в Гёреме через Розовую и Красную долины. В лучах заката полюбуемся пейзажем, напоминающим каменное море, застывшее навечно.

Музей под открытым небом, Розовая и Красная долиныМузей под открытым небом, Розовая и Красная долиныМузей под открытым небом, Розовая и Красная долиныМузей под открытым небом, Розовая и Красная долиныМузей под открытым небом, Розовая и Красная долины
5 день

Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин

Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.

Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.

Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).

Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город ЧавушинПолёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город ЧавушинПолёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город ЧавушинПолёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин
6 день

Велопрогулка по долине Любви, отъезд

Сегодня возьмём велосипеды и поедем в долину Любви — символ Каппадокии. Оказавшись там, вы сразу поймёте, откуда пошло такое название. Долина находится всего в 4 километрах от Гёреме, поэтому прогулка займёт не более 3 часов.
В 15:00 программа закончится, после чего вам нужно будет самостоятельно добраться до аэропорта.

Велопрогулка по долине Любви, отъездВелопрогулка по долине Любви, отъездВелопрогулка по долине Любви, отъездВелопрогулка по долине Любви, отъезд

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$2200
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Работа гида
  • Трансфер из аэропорта Кайсери в Гёреме
  • Трансфер Гёреме - Деринкую - Аванос - Гёреме
  • Все описанные экскурсии и прогулки с гидом и входные билеты по программе
  • Аренда велосипедов на 3 часа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Кайсери и обратно
  • Обеды (часто походные перекусы) и ужины - €15-20 в день
  • Доплата за 1-местное размещение в Гёреме
  • Трансфер в аэропорт Кайсери в заключительный день
  • Индивидуальные трансферы и переезды на такси
  • Медицинская страховка
  • Полёт на воздушном шаре - €180-250 с чел. (цена зависит от сезона и спроса)
  • Дополнительные развлечения и экскурсии: хамам, катание на квадроцикле, лошадях и т. д
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщим дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников, мы можем помочь организовать индивидуальный трансфер
Завершение: Программа заканчивается в 15:00. Мы рекомендуем приобретать билеты на рейсы после 18:00 из Кайсери (или Невшехира) или за доплату остаться на ночь в Гёреме и улететь на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 478 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
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команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Тур входит в следующие категории Каппадокии

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