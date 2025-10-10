Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Каппадокии, цены от $540. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 3 дня 5 отзывов 3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи... «Познакомитесь с традиционными ремёслами, многовековой историей и аутентичной кухней» $540 за человека На машине Конные прогулки На воздушном шаре На квадроциклах 4 дня 5 отзывов Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00 «Также вместе с гидом познакомитесь с самыми живописными местами Каппадокии» 59 000 ₽ за человека На машине 6 дней Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор... «После заселения будет время для отдыха, а вечером, если позволит расписание, организуем ужин-знакомство» €720 за человека Все туры Каппадокии

