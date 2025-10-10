3 дня в магической Каппадокии: тур-знакомство с комфортом в мини-группе
Побывать в пяти долинах, пройти лабиринтами пещерного города и решить, на что похожи скалы-останцы
Начало: Стамбул. Если вы уже отдыхаете в городе, мы органи...
«Познакомитесь с традиционными ремёслами, многовековой историей и аутентичной кухней»
10 окт в 08:00
11 окт в 08:00
$540 за человека
Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
«Также вместе с гидом познакомитесь с самыми живописными местами Каппадокии»
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
59 000 ₽ за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
«После заселения будет время для отдыха, а вечером, если позволит расписание, организуем ужин-знакомство»
1 ноя в 10:00
10 апр в 10:00
€720 за человека
