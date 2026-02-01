Сказочная Каппадокия: воздушные шары, конные прогулки и сафари
Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и прокатиться на квадроциклах или лошадях по долинам
Начало: Аэропорты Каппадокии до 18:00
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
59 000 ₽ за человека
Невероятная Каппадокия с колоритным проживанием
Восхититься пейзажами, прокатиться на велосипеде по долине Любви и изучить подземный город
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время сообщ...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
$1050 за человека
Среди причудливых долин: путешествие по главным локациям Каппадокии в мини-группе
Исследовать необычные долины, побывать в подземном городе и заглянуть в Аванос
Начало: Аэропорт Кайсери или Невшехира, время - по договор...
10 апр в 10:00
31 окт в 08:00
€790 за человека
Сколько стоит тур в Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 790 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
