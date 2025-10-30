каждый знает, что делать и занят своим делом.

Затопленный город Кекова впечатления не произвел, к тому же на его посещение было отведено немного времени, так как сзади подпирали другие туристические кораблики.

Обед был вкусный и сытный. Мы брали рыбу - приготовлена мастерски.

Античная крепость на острове Симена - подниматься туда можно только если очень хочется сделать 5-6 фото с красивыми видами, при этом нужно заплатить по 200 лир с человека за входной билет.

Поездка в целом понравилась, но нам показалась несколько затянутой. Можно было бы не заходить а пару бухт для стоянки и купания, это сократило бы время, сделало экскурсию более насыщенной и дешевой.