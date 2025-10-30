Мои заказы

Экскурсии по набережной Каша

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Каше, цены от €53. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
На яхте
8 часов
18 отзывов
Групповая
Путешествие из Каша в Кекова - это шанс увидеть затонувший город и искупаться в кристально чистых водах Средиземного моря
Начало: На набережной в центре Каша
«Вы выйдете на берег и исследуете развалины, а также поплаваете в море с маской, всматриваясь в подводные остатки прошлых цивилизаций»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€53 за человека
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Начало: У Каш Марина
«Спуститесь к набережной, где можно отдохнуть в кафе и искупаться на пляже»
Завтра в 09:00
8 апр в 09:00
€335 за всё до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
«Погуляем по красивейшим улочкам с греческим колоритом, посетим набережную с пляжем и отдохнём в уютном рыбном ресторане, совместив обед и купание в лазурном Средиземном море»
Завтра в 10:00
8 апр в 10:00
€335 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Корабль в отличном состоянии (в отличие от многих других маленьких суденышек, стоящих рядом на причале), команда расторопна и профессиональна -
    читать дальше

    каждый знает, что делать и занят своим делом.
    Затопленный город Кекова впечатления не произвел, к тому же на его посещение было отведено немного времени, так как сзади подпирали другие туристические кораблики.
    Обед был вкусный и сытный. Мы брали рыбу - приготовлена мастерски.
    Античная крепость на острове Симена - подниматься туда можно только если очень хочется сделать 5-6 фото с красивыми видами, при этом нужно заплатить по 200 лир с человека за входной билет.
    Поездка в целом понравилась, но нам показалась несколько затянутой. Можно было бы не заходить а пару бухт для стоянки и купания, это сократило бы время, сделало экскурсию более насыщенной и дешевой.

  • Н
    Наталья
    24 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная прогулка по морю на целый день! Все организовано на высшем уровне. Очень вкусный сытный обед, рыба просто таяла во
    читать дальше

    рту! Четкий тайминг, все успели посмотреть. Купались в самых красивых бухтах, и в подарок от капитана просто сногсшибательные съёмки с коптера.

  • E
    Eva
    21 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Посетили сегодня морскую прогулку с Капитаном Эргюном, остались всем довольны. Вся команда гостеприимная, отзывчивая. Вкусно накормили, чаем напоили, всё показали
    читать дальше

    и рассказали. Всем в обязательном порядке к посещению! Удобные способы оплаты, принимают в любой валюте, офис находится в самом центре Каша, там тоже работают милые и отзывчивые девушки. За время морской проулки посмотрели все красоты города, искупались в трех разных местах с бирюзовой водой и красивейшими видами. Помимо обеда, включенного в стоимость экскурсии на борту имеется разнообразная барная карта с вкусными коктейлями.

  • В
    Виктория
    19 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Поездка прошла отлично! Одни позитивные эмоции) Команда работает быстро, персонал внимательный. Места красивые, времени везде достаточно. Обед вкусный, но холодный.
    читать дальше

    Кормили дыней и поили чаем. На корабле есть душ и кабина для переодевания. Очень удобно. Спасибо команде и капитану за классную экскурсию!

  • A
    ALEKSEI
    12 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Хорошая, просторная яхта, исполнительный и вежливый персонал. Сидишь себе, смотришь вокруг, ешь, пьешь. Основная активность - это, конечно, купание в различных бухтах, что может подойти не всем. Экскурсия в крепость - её тоже лёгкой прогулкой не назовешь. Короче, понравилось.
  • P
    Pavel
    7 октября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная прогулка, спасибо организаторам. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Отличная экскурсия с очень красивыми локациями, места для купания в прекрасных бухтах с прозрачной водой. Обед вкусный, есть бар со
    читать дальше

    всем необходимым и отличным турецким кофе. Выбрали места на верхней палубе на лежаках, путешествие получилось очень комфортным и запоминающимся, 8 часов пролетели незаметно

  • И
    Ирина
    19 сентября 2025
    Каш и Калкан: турецкая Ривьера
    Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
  • Н
    Наталья
    3 сентября 2025
    Каш и Калкан: турецкая Ривьера
    Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!
  • А
    Алена
    29 августа 2025
    Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
    Очень интересная экскурсия, не смотря на то что я плохо знаю английский, мне и моему ребенку было достаточно впечатлений. Очень
    читать дальше

    красивые локации с невероятного цвета водой и пейзажами. В дополнение кто хочет капитан снимает на дрон и это очень красиво. Также хочу отметить огромные порции на обед, я не смогла съесть и половину. На выбор курица или рыба, а также салат, гарнир булгур очень вкусный и макароны. Команда капитана работает слаженно, на баре делают вкусные напитки с красивой подачей (эстеты поймут). Отдельное спасибо капитану за мою личную экскурсию в подводную пещеру🫶 это было невероятное впечатление. Мы много плавали с масками, прыгали с борта и с носа корабля в море цвета аквамарин. Я искренне рекомендую Вам данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Набережная»

  1. Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день;
  2. Каш и Калкан: турецкая Ривьера;
  3. Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим.
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Кашу в апреле 2026
Сейчас в Каше в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 335. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Каше, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Каша. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2026