Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Начало: У Каш Марина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 сентября 2025Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
- ННаталья3 сентября 2025Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!
- ЕЕкатерина10 августа 2025Все отлично, спасибо!
- ААлександр25 июля 2025Тур с Мариной прошёл прекрасно! Она не только отлично рассказала по программе тура, но и посоветовала другие места! Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кашу в декабре 2025
Сейчас в Каше в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 299. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год по теме «Популярные места», 12 ⭐ отзывов, цены от €79. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль