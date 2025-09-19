Мои заказы

Главные экскурсионные места в Каше

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Каше, цены от €79. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Начало: У Каш Марина
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека

