Романтические экскурсии по Кашу

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Каше, цены от €29. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
На яхте
3 часа
2 отзыва
Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на яхте к загадочному Кекова. Насладитесь купанием в кристально чистых бухтах и вкусным обедом на борту
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
€130 за человека
Каш: закат на пяти островах
2 часа
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 17:30
3 мая в 17:30
7 мая в 17:30
€29 за человека
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
2 часа
Водная прогулка
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на борту уютного кораблика, наслаждаясь живой музыкой и коктейлями. Закат в Каше ждёт вас
Начало: В порту Каша
Расписание: в воскресенье в 17:30
4 мая в 17:30
11 мая в 17:30
€57 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
    Команда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!
  • М
    Мария
    26 октября 2023
    На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
    Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
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    душ для ополаскивания, маска с трубкой для ныряния. Капитан очень общительный, приятно было коммуницировать. Обед хороший, экипаж также угощал дыней и чаем. Спасибо за мероприятие!

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Романтические»

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Сколько стоит экскурсия по Кашу в мае 2025
Сейчас в Каше в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 130. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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