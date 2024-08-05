Водная прогулка
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие на яхте к загадочному Кекова. Насладитесь купанием в кристально чистых бухтах и вкусным обедом на борту
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
€130 за человека
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 17:30
3 мая в 17:30
7 мая в 17:30
€29 за человека
Водная прогулка
Закат в Каше: фортепиано, коктейли и море
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на борту уютного кораблика, наслаждаясь живой музыкой и коктейлями. Закат в Каше ждёт вас
Начало: В порту Каша
Расписание: в воскресенье в 17:30
4 мая в 17:30
11 мая в 17:30
€57 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 августа 2024Команда отличная! Все пожелания выполняли. Вкусный обед, все отлично. Прекрасно провели день на воде!
- ММария26 октября 2023Очень насыщенная экскурсия с 5-ю остановками, каждая из которых была достойной. Прогулка была на комфортабельной яхте, где были в том числе
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Романтические»
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