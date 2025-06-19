Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
23 июл в 17:30
€29 за человека
Водная прогулка
Джазовый кораблик
Музыкальное путешествие по бухтам и островам Каша
Начало: В Центральном порту Каша
Расписание: в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
27 июл в 18:00
€40 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 10:00
21 июл в 17:30
€400 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 июня 2025Прекрасная, атмосферная поездка навстречу солнечному закату. Возможность покупаться в ласковом вечернем море и просто прекрасное времяпровождение с родными и близкими! Рекомендуем всем! Ребятам организаторам наша сердечная благодарность!
- ВВиктория29 мая 2025Легкая, непротяженная и непринужденная экскурсия! Идем вдоль берега, любуемся чистейшим морем и скалами, потом останавливаемся для купания (по желанию) в
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «От Морского вокзала»
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2025
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