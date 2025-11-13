А Арина Живописные уголки Каша Насыщенная программа. Больше всего удивил античный город и каньон Саклыкент. Определенно буду рекомендовать данную экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам тура.

С Светлана Живописные уголки Каша Очень понравилось мероприятие, было весело! Больше всего понравился и впечатлил каньон своими размерами, я бы ещё раз там прошлась. Обед, пляж, водопад и античный город - всё было интересно и красиво!

А Алиса Живописные уголки Каша Экскурсия насыщена интересными локациями. Я осталась под приятным впечатлением от увиденных мест. Георгий - очень позитивный и доброжелательный проводник.

Восхитил античный город Тлосс.

Было весело, информативно, познавательно!

Благодарю организатора за положительные эмоции!

Н Наталья Живописные уголки Каша читать дальше на нем хватило и пофотографировать, и накупаться вволю. Очень понравился каньон Саклыкент. Удивительное место. Река совсем неглубокая, по щиколотку, можно не бояться идти. И не смотря на то, что сейчас конец октября,- вода нормальной температуры. И очень понравились пески Патары. Виды на закат с песчаных дюн - просто нереальные. Спасибо огромное организаторам за то, что показали эти невероятные места. В экскурсию входят самые красивые места вокруг Каша. Чудесный пляж Капуташ,- на мой взгляд, самый живописный в этих краях. Времени

И Ирина Каш и Калкан: турецкая Ривьера Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу

Н Наталья Каш и Калкан: турецкая Ривьера Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!

Е Екатерина Каш и Калкан: турецкая Ривьера Все отлично, спасибо!

А Алина Живописные уголки Каша Отличная прогулочная экскурсия, которая закроет все основные и красивые места в ближайшей доступности к городу Каш. Очень много положительных эмоций, благодаря грамотно простроенному маршруту, распределению времени и насыщенности программы. Спасибо большое, все было супер!!!

А Андреева Живописные уголки Каша Добрый день! 20 июня посетили экскурсию «Живописные уголки Каша». Благодарим за прекрасно проведенный день. Получили массу впечатлений, много созерцали, посетили все атмосферные места Каша. Очень насыщенная программа - рекомендуем!

Желаем вдохновения и благодарных, интересных туристов.

И Ирина Живописные уголки Каша читать дальше самым интересным местам в районе Каша, рассказал много интересного о местной истории, сделал чудесные фотографии. Помимо этой экскурсии пригласил на вечернюю прогулку на лодке - джаз на закате, это было очень романтично и атмосферно - лодка, закат, саксофон, прекрасная девушка исполнитель международных хитов, бокальчик вина и инстаграмные фото. Спасибо Егору, очень рекомендуем его программы👍 Провели с Егором целый день. Он прекрасный водитель, рассказчик и просто хороший легкий и ироничный человек. Егор провез нас по