Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе

Пройти по малоизвестным бухтам и островам, увидеть обломки корабля и поплавать с цветными рыбами

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Ответы на вопросы
Недалеко от Каша есть живописные бухты с чистейшей водой и красивые острова, спрятанные от глаз большинства путешественников.

Вы вдоволь поплаваете и позагораете, посмотрите на подводный каньон, затонувший танк и разрушенный корабль. Если повезёт, встретите морских черепах. А капитан приготовит для вас обед на яхте в лучших турецких традициях.
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухта Ярылган (Yarılgan)

Через полчаса после отправления из Каша мы остановимся в спокойной бухте, где вы позагораете, поплаваете и поныряете, разглядывая рыбок. По желанию воспользуетесь каяком или сапбордом, чтобы изучить окрестности.

Четыре из 12 островов

Затем мы отправимся в сторону четырёх из 12 островов недалеко от Каша. Точные пункты будут известны в день экскурсии — это зависит от решения капитана на основе погодных условий. Вы сможете увидеть обломки корабля и подводный каньон, поплавать с разноцветными рыбами или просто полюбоваться пейзажами. А капитан в это время приготовит для вас вкусный турецкий обед.

Голубиный остров (Güvercin Adası)

На Голубином острове не так много голубей — их может и не быть вообще. Но там подходящие глубина и чистота воды, чтобы вы купались и ныряли с удовольствием, а также разглядели затонувший танк.

Бухта Лиманазы (Limanağzı)

Сюда можно добраться только по воде или пешком через горы. Вы увидите множество морских обитателей, в том числе, если повезёт, даже черепах.

Большой галечный пляж (Büyük Çakıl)

В этой бухте чистейшая вода, так как море подпитывается из родников. Это делает воду более прохладной, что особенно хорошо в жаркий день. Здесь вы полакомитесь свежими фруктами, а затем, полные ярких впечатлений, вернётесь в Каш.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Дополнительные расходы — напитки и снеки из мини-бара

Что входит в стоимость

  • Прогулка на яхте с остановками
  • Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке
  • Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)
  • Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
  • Страховка

Рекомендуем взять с собой

  • Солнцезащитные средства, очки, головной убор
  • Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду
  • Маску и трубку для снорклинга

Прочитайте до бронирования

  • В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
  • Приходите к месту встречи за 15 минут до отправления корабля
  • Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания (вегетарианского, с учётом аллергии и т. д.)

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной в центре Каша
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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