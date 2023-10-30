Недалеко от Каша есть живописные бухты с чистейшей водой и красивые острова, спрятанные от глаз большинства путешественников. Вы вдоволь поплаваете и позагораете, посмотрите на подводный каньон, затонувший танк и разрушенный корабль. Если повезёт, встретите морских черепах. А капитан приготовит для вас обед на яхте в лучших турецких традициях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бухта Ярылган (Yarılgan)

Через полчаса после отправления из Каша мы остановимся в спокойной бухте, где вы позагораете, поплаваете и поныряете, разглядывая рыбок. По желанию воспользуетесь каяком или сапбордом, чтобы изучить окрестности.

Четыре из 12 островов

Затем мы отправимся в сторону четырёх из 12 островов недалеко от Каша. Точные пункты будут известны в день экскурсии — это зависит от решения капитана на основе погодных условий. Вы сможете увидеть обломки корабля и подводный каньон, поплавать с разноцветными рыбами или просто полюбоваться пейзажами. А капитан в это время приготовит для вас вкусный турецкий обед.

Голубиный остров (Güvercin Adası)

На Голубином острове не так много голубей — их может и не быть вообще. Но там подходящие глубина и чистота воды, чтобы вы купались и ныряли с удовольствием, а также разглядели затонувший танк.

Бухта Лиманазы (Limanağzı)

Сюда можно добраться только по воде или пешком через горы. Вы увидите множество морских обитателей, в том числе, если повезёт, даже черепах.

Большой галечный пляж (Büyük Çakıl)

В этой бухте чистейшая вода, так как море подпитывается из родников. Это делает воду более прохладной, что особенно хорошо в жаркий день. Здесь вы полакомитесь свежими фруктами, а затем, полные ярких впечатлений, вернётесь в Каш.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы — напитки и снеки из мини-бара

Что входит в стоимость

Прогулка на яхте с остановками

Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке

Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)

Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат

Страховка

Рекомендуем взять с собой

Солнцезащитные средства, очки, головной убор

Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду

Маску и трубку для снорклинга

Прочитайте до бронирования