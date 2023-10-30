Пройти по малоизвестным бухтам и островам, увидеть обломки корабля и поплавать с цветными рыбами
Вы вдоволь поплаваете и позагораете, посмотрите на подводный каньон, затонувший танк и разрушенный корабль. Если повезёт, встретите морских черепах. А капитан приготовит для вас обед на яхте в лучших турецких традициях.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Бухта Ярылган (Yarılgan)
Через полчаса после отправления из Каша мы остановимся в спокойной бухте, где вы позагораете, поплаваете и поныряете, разглядывая рыбок. По желанию воспользуетесь каяком или сапбордом, чтобы изучить окрестности.
Четыре из 12 островов
Затем мы отправимся в сторону четырёх из 12 островов недалеко от Каша. Точные пункты будут известны в день экскурсии — это зависит от решения капитана на основе погодных условий. Вы сможете увидеть обломки корабля и подводный каньон, поплавать с разноцветными рыбами или просто полюбоваться пейзажами. А капитан в это время приготовит для вас вкусный турецкий обед.
Голубиный остров (Güvercin Adası)
На Голубином острове не так много голубей — их может и не быть вообще. Но там подходящие глубина и чистота воды, чтобы вы купались и ныряли с удовольствием, а также разглядели затонувший танк.
Бухта Лиманазы (Limanağzı)
Сюда можно добраться только по воде или пешком через горы. Вы увидите множество морских обитателей, в том числе, если повезёт, даже черепах.
Большой галечный пляж (Büyük Çakıl)
В этой бухте чистейшая вода, так как море подпитывается из родников. Это делает воду более прохладной, что особенно хорошо в жаркий день. Здесь вы полакомитесь свежими фруктами, а затем, полные ярких впечатлений, вернётесь в Каш.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Дополнительные расходы — напитки и снеки из мини-бара
Что входит в стоимость
- Прогулка на яхте с остановками
- Сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке
- Поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости)
- Обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
- Страховка
Рекомендуем взять с собой
- Солнцезащитные средства, очки, головной убор
- Купальник/плавки, полотенце и сменную одежду
- Маску и трубку для снорклинга
Прочитайте до бронирования
- В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
- Приходите к месту встречи за 15 минут до отправления корабля
- Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания (вегетарианского, с учётом аллергии и т. д.)
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной в центре Каша
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.