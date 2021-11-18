Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Экскурсия в Каппадокию из Кемера

Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Экскурсия в Каппадокию из Кемера

Экскурсия в Каппадокию из Кемера был организован для тех, кто устал от моря, песка и солнца и хочет принять участие в небольшом историческом и культурном туре. И мы обещаем вам, что за короткое время, вы получите духовное и ментальное развитие, правильно спланировав свой отпуск.
Экскурсия в Каппадокию из Кемера дает вам возможность погрузиться в историю. В этой экскурсии вы посетите подземный город, музей под открытым небом Гереме, скальные церкви, Долину любви, а также посетите уникальный вид на Каппадокию.
Первый День Экскурсии в Каппадокию из Кемера
Первым делом, мы вас заберём из вашего отеля, и отправимся в сторону Каппадокию.
По дороге остановимся на перерыв, чтобы позавтракать на вершине гор Тaурус. Затем мы посетим первый подземный город Саратлы.

Подземный Город Саратлы Кыркгыз

Подземный город Саратлы Кыркгыз, расположенный в границах Каппадокии, является видимым свидетельством огромной цивилизации, которая изо всех сил пыталась выжить, спасаясь от врагов.
На границах этого города вы обнаружите город, высеченный в скале и разделенный на части. Этот город был основан, чтобы жить вместе в мире, вдали от опасности воинов и солдат. Мы уверены, что вы будете очарованы рассказом нашего гида.

Обед

Вторая остановка Экскурсии в Каппадокию из Кемера – это обед. Мы пообедаем в аутентичном и уникальном ресторане под названием Уранос Сарыкая.

Долина Любви

Третья остановка Экскурсии в Каппадокию из Кемера – Долина Любви. Долина Любви откроет на всех склонах разные виды дымоходов фей или других странных скальных образований. Это отличный ресурс для пейзажной фотографии, поэтому мы рекомендуем вам попробовать художественные пейзажные фотографии.
После долины любви, мы продолжим нашу экскурсию в Каппадокию из Кемера с посещением музея под открытым небом Гереме, часовни Святого Василия, яблочной церкви, часовни Святого Варвара, змеиной церкви, церкви с сандалиями, часовни Святой Екатерины, церкви Токалас, Долины фантазий и, наконец, посещения гончарных мастерских.

Прибытие в Гостиницу

Теперь, когда мы закончили первый день Экскурсии в Каппадокию из Кемера, пора ехать в наш отель. После насыщенного дня мы возвращаемся в отель, чтобы расслабиться и набраться сил для следующего насыщенного дня. 4-звездочный отель, в котором мы остановимся, сделан из камня. Желающие после ужина могут присоединиться к ночному турецкому музыкальному шоу.
Турецкая ночь, а также алкогольные и безалкогольные напитки включены в стоимость. . В следующий день, после завтрака мы выйдем из отеля, чтобы начать второй этап экскурсии.
Второй День Экскурсии в Каппадокию из Кемера
Экскурсия в Каппадокии на воздушном шаре
Экскурсия в Каппадокии на воздушном шаре не включен в стоимость. Если вы хотите принять участие, вы можете сделать заказ у своего гида. Если вы примете участие, вы испытаете захватывающие моменты в течение 1 часа, взлетая в небо в ранние утренние часы и наблюдая за уникальным видом.
В то же время желающие могут принять участие в утренней панораме с воздушными шарами. Вы также можете забронировать это занятие у своего гида. Возможно, лучшая часть экскурсии в Каппадокии из Кемера- это занятие с воздушными шарами. Мы уверены, вы сделаете отличные фотографии.
После раннего полета на воздушном шаре мы возвращаемся в отель чтобы позавтракать, и продолжаем нашу интересную экскурсию.

Замок Учхисар и Обед

Вторая остановка дня – замок Учхисар, известный как самый большой дымоход фей в Гёреме.
Здесь мы войдем в огромный дымоход фей и понаблюдаем за Гёреме под панорамным углом. Это удивительное зрелище будет увенчано множеством фотографий. Другие остановки дня посещения: Долина голубей и панорама Гёреме.
Затем мы покидаем этот район. На обратном пути в Кемер мы посетим Караван-сарай.

Караван-сарай

Мы посетим древний караван-сарай, который использовался как место проживания древних путешественников или ремесленников. Во время нашего визита мы узнаем о важности Шелкового пути, торговых традициях того периода и жизни торговцев и людей, которые жили в этом регионе.

Конец Экскурсии в Каппадокии из Кемера

По дороге в Кемер мы сделаем остановку в Конье на обед и продолжим путешествие после перерыва.
Наше возвращение из Каппадокии в Кемер в ваш отель будет около 20-21: 00; С этого момента вы сможете расслабиться или заняться другими делами. При желании вы можете ознакомиться с другими ежедневными турами в Анталии, которые мы организуем.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Ночевка
  • Гид (русский гид)
  • Трансфер от/до отеля
  • 2 x Завтрак
  • 1 x Ужин
  • Входной билет в подземный город
  • Страховка
Что не входит?
  • Обед на 2 дня
  • Напитки и личные расходы
  • Шоу «Турецкая ночь»
  • Воздушный шар
  • Входной билет в музей под открытым небом Гереме.
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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