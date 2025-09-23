Мы приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где вы сможете насладиться пилингом, пенным и классическим массажем, а также отдохнуть за чашечкой горячего чая, расслабиться в джакузи и поплавать в бассейне. К тому же, после посещения хаммама загар ложится на кожу намного ровнее и лучше!
5 причин купить эту экскурсию
- 🧖♂️ Традиционный хаммам
- 💆♀️ Пилинг и массаж
- 🛁 Джакузи и бассейн
- 🍵 Чаепитие в конце
- 🌞 Ровный загар
Описание экскурсии
Восточная сказка: СПА-процедуры в хаммаме Мы организуем для вас трансфер из отеля в великолепный банный комплекс в традиционном восточном стиле. Вас ждут:
расслабляющая процедура в хаммаме и сауне, • отдых в джакузи, • бассейн, • разные уходовые процедуры: пилинг, пенный и классический массаж, маска для лица, • а в завершение — чаепитие. Важная информация:.
- Детям до 6 лет не предоставляется отдельное кресло в автобусе. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок младше 6 лет занимал отдельное кресло, при оформлении бронирования выберите билет на ребёнка 7-12 лет.
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Каждый день.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Душ
- Сауна
- Парная
- Турецкая баня
- Пилинг
- Расслабляющий массаж (20 мин)
- Чай для гостей
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Детям до 6 лет не предоставляется отдельное кресло в автобусе. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок младше 6 лет занимал отдельное кресло, при оформлении бронирования выберите билет на ребёнка 7-12 лет
- Не забудьте взять с собой фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
23 сен 2025
Все основано на допах, мнут 20 минут и все! Хороший джакузи и на этом все!
А
Александр
6 сен 2025
Все очень понравилось
Т
Татьяна
31 авг 2025
Организация тура супер.
Забрали вовремя, все, что входит в программу провели, массаж отличный, удалось расслабиться.
Из минусов - долгое рекламирование кремов перед процедурой, во время массаж зашёл мужчина в комнату (как бы перевести, что нужен доп. массаж), было не очень комфортно
Забрали тоже быстро, угостили чаем, в целом стоит своих денег
А
Алексей
9 авг 2025
Всё очень круто! Рекомендую!
А
Алена
12 июл 2025
А
Алёна
12 июл 2025
И
Ильясова
12 июл 2025
М
Мария
29 июн 2025
Все понравилось, брали минимальную программу: сауна, хаммам, потом джакузи, затем пилинг мочалкой-варежкой, пенный массаж, маска из глины, массаж 20 мин, чай. Для расслабления вполне хватило, доп массажи не брали
Т
Татьяна
27 июн 2025
Очень удобно организована сама поездка. На сайте забронировала, там же оплатила онлайн российской картой. Организатор вышел позднее на связь. Здесь все, как надо. Сама баня не впечатлила. Все для галочки:
А
Александр
23 июн 2025
Всё было просто волшебно! 👍
А
Арина
14 июн 2025
Все понравилось.
Оперативно сообщали в ватсап информацию о поездке. Микроавтобус подъехал вовремя, чистый, с кондиционером. Водители вежливые.
В самом хаммаме тоже все красиво, организовано четко. Очередей не было на услуги. Тоже чистенько,
Д
Дмитрий
7 июн 2025
За эти деньги 16$ вполне прилично. При отелях такой же сервис 40 $ стоит.
В части тайминга: первый час - это сборы с отеля и они свою косметику продают. Потом начинается сам сеанс распаривания, джакузи, пилинг, маска, массаж.
Забрали в 16.00 с отеля вернули в 19.15.
И
Ирина
19 мая 2025
