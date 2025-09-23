Восточная сказка: СПА-процедуры в хаммаме Мы организуем для вас трансфер из отеля в великолепный банный комплекс в традиционном восточном стиле. Вас ждут:

• расслабляющая процедура в хаммаме и сауне, • отдых в джакузи, • бассейн, • разные уходовые процедуры: пилинг, пенный и классический массаж, маска для лица, • а в завершение — чаепитие. Важная информация: