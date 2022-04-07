Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар

Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции - всё это рафтинг

Групповая
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции – всё это рафтинг.

Спуск по горной реке на каноэ или специальных плотах подарит вам незабываемые эмоции и всплеск адреналина!
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар

Что вас ожидает 🤩

  • Тазы Каньон Сафари
  • Адам Каялар
  • Селге Античный город
  • Кёпрюлю Каньон
Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
Тазы Каньон называют «Долина Мудрости». Высота этого красивого каньона составляет от 200 до 400 метров.
Тазы Каньон — выглядит как огромное ущелье в горах, образованное течением реки Кёпрючай. Состоит каньон из труднодоступных и крутых горных скал. Творение природы в его естественной красоте - единственный Каньон в мире такого рода.
По легендам, дошедшим до нас, Сельге был заложен после окончания Троянской войны известным в то время прорицателем Калхасом и греческими переселенцами. По другой легенде город основали спартанцы. Место, которое было выбрано для основания города, находится в горах в достаточно труднодоступном месте, но, несмотря на это, сама почва, находящаяся здесь, всегда была очень плодородна. Местное населения, заселившее город, занималось в основном садоводством и торговлей. Старейшая найденная в этих местах монета была создана примерно в V веке до нашей эры. Продавали жители плоды своего труда — оливки и маслины, фрукты и лесные ягоды, а также исцеляющие горные травы и вкуснейшее оливковое масло. Благодаря этому, Сельге был большим и процветающим городом, завоевать который было достаточно тяжело из-за его расположения.
В древнем городе Селге в Манавгате, районе Анталии Адам Каялар или «люди-скалы» напоминает нескольких стоящих мужчин. Местные жители уже назвали территорию «земля Аватара» из-за своеобразной и фантастической структуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Профессиональные гиды
  • Рафтинг оборудование
  • Обед
  • Тазы Каньон Сафари
  • Адам Каялар
  • Селге Античный город
  • Кёпрюлю Каньон
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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