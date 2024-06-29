Экскурсии от вашего отеля в Кемере

Найдено 61 экскурсия в категории «От вашего отеля» в Кемере, цены от €15, скидки до 39%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
62 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:30
4 июля в 02:30
6754 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
19 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
25 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
4 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
4 июля в 07:30
33 за человека
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310248 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
5 июля в 07:15
56 за человека
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
5 июля в 04:00
12 июля в 04:00
50 за человека
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Групповая
9 часов
27 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
3 июля в 07:00
7 июля в 07:00
3734 за человека
Морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
54 отзыва
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Памуккале на рассвете + воздушные шары: экскурсия из Кемера
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
18 часов
2 отзыва
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
3 июля в 01:30
5 июля в 01:30
$199 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
52 отзыва
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$45 за человека
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
34 отзыва
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
🪂 На параплане
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$170 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $35 за человека
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
скидка
29%
Групповая
6 часов
80 отзывов
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 35$25 за человека
Морская рыбалка в Кемере
Групповая
8 часов
9 отзывов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$60 за человека
Пикник-рыбалка в долине Улупынар
Групповая
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
13 часов
2 отзыва
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$45 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
скидка
26%
Групповая
11 часов
40 отзывов
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
3 июля в 07:00
7 июля в 07:00
от 54$40 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
4 июля в 07:00
$32 за человека
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Групповая
9 часов
17 отзывов
Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест
Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
3 июля в 03:00
6 июля в 03:00
от $260 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
27 отзывов
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:00
от $20 за человека
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
39%
Групповая
15 часов
55 отзывов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$25 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
3 июля в 08:30
5 июля в 08:30
от $35 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
35$32 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Групповая
6 часов
11 отзывов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
4 июля в 07:00
$32 за человека
Рафтинг из Кемера
Групповая
10 часов
11 отзывов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$35 за человека
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Групповая
10 часов
10 отзывов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
Завтра в 07:30
4 июля в 07:30
$130 за человека
Плавание с дельфинами в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
$110 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Прогулка на лошадях в Кемере
🐴 Конные прогулки
Групповая
1 час
7 отзывов
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Яхта Харем Мальдива
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
19 отзывов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
Сегодня в 08:00
5 июля в 08:00
$75 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
Завтра в 07:15
5 июля в 07:15
$60 за человека
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$105 за человека
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
$25 за человека
Аквапарк в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота
Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kozhemyakin
    29 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Рекомендую к посещению. Были опасения по поводу организации. Но все прошло на достойном уровне. Ехали из Белека на микроавтобусе из
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    отеля. На промежуточной остановке нас подсадили в автобус побольше. Дальше на лодочной станции оставили вещи в камере хранения и сплавлялись на плоту. были в пути 2 остановки. На первой нас фоткал фотограф на фоне античного моста. на второй люди катались на ЗИП лайне. Потом на лодочной станции пообедали и поехали в каньон Тазы. Потом обратно вернулись на лодочную станцию. Здесь на микроавтобусе нас отвезли обратно в отель. Сильно обгорели ноги. Поэтому нужна защита от загара. Купили фотки на лодочной станции после рафтинга.

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
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    но организаторы точно оговорили в описании к экскурсии все остановки, поэтому неожиданностью это не стало. Но самое главное-нам невероятно повезло с гидом!! Благодаря Сердару мы провели два насыщенных дня и получили море впечатлений! Во-первых - это интересный проработанный маршрут, где было сделано 100500 уникальных фотографий в продуманных локациях. Во-вторых - Сердар - очень грамотный и эрудированный рассказчик, благодаря ему мы получили море впечатлений и много интересной разносторонней информации, которая преподносилась доступным языком и с юмором, что очень располагает в отпуске) Ну и в-третьих это не просто внимательный, отзывчивый гид, имеющих индивидуальный подход к каждому туристу, но и замечательный человек - остроумный, веселый собеседник, в длительном путешествии (а это крайне важно!). Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Благодаря Вам мы полюбили Каппадокию всем сердцем! Обязательно порекомендуем Вас друзьям, и очень надеемся вернуться в Каппадокию ещё раз! ❤️ P.S. А Ваши «наказания» за опоздание в автобус, в виде танцев «под Бузову»💃🏻 - как отдельный вид искусства! 😂👍👍 С наилучшими пожеланиями 🤗 - Татьяна и Екатерина, г. Владивосток

    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом - просто сказка. Каньон Тазы
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    - это отдельные ощущения, просто невероятно, масштаб поражает, хотя фото не оч передают это Сам сплав весёлый, но при этом не очень опасный, на всех этапах помогает куратор. А с воды виды еще более красивые, поснимать есть и повод, и возможность. Но если хотите брать телефон - чехол обязателен, т. к. очень сильно водой заливает. И еще добавляет огонька соревнование с другими лодками и шутки куратора. А холодная вода речки очень бодрит, в жару - самое то Так что советую всем, даже несмотря на длинную дорогу в горы - это, пожалуй, единственный минус. (Но микроавтобус был новый и с кондеем, а потом в открытых джипах прокатили с ветерком, так что тоже не жарко) P.S. Обед кстати вкусный, объем порции не ограничен

    Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -
  • Е
    Елена
    28 июня 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Все мои ожидания по поводу этой экскурсии полностью совпали с тем, что я получила в итоге. Экскурсия подходит тем, кто любит
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    природу, ее красивые места. Сразу предупредили, что купание не предвидится, но по итогу можно было искупаться 2 раза, хоть и по-быстрому. Группа оказалась интернациональной, и со всеми общались на понятном им языке. Да, без экстрима не обошлось- гонки по горным дорогам небезопасное занятие, но это ожидалось и доставило огромное удовольствие. Сами виды каньонов сумасшедше красивы. Тем, кто хочет съездить, стОит иметь в виду, что в жару нужно одеться соответственно и взять с собой побольше воды - да, воду можно купить по ходу экскурсии, но цены, конечно, сильно завышены. Итог такой: Очень советую посетить эту экскурсию. Организаторам и сопровождающим гидам огромное спасибо!

  • М
    Максим
    27 июня 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны.
    Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны
  • Н
    Нина
    26 июня 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    пожелание - точнее составлять время посадки в автобус с утра. Ждали час, хотя, как выяснилось, и водитель и экскурсовод заранее
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    знали, что раньше не успеют. согласитесь, ожидание час, когда можно было предупредить за 15 минут, например, или заранее сказать время поточнее, конкретно вносит негатив в начало экскурсии. за это минус завезла. остальное - норм, спасибо.

  • Я
    Яна
    21 июня 2024
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Были удивлены когда увидела отрицательные отзывы по типу: БЫЛО МНОГО ЛЮДЕЙ, была громкая музыка на корабле, или то что автобус
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    опоздал 🤦🏽‍♀️ У нас автобус приехал с задержкой 5 минут, о которой предупреждали, и это нормально, он не может в разных местах быть в одно время, доехали быстро, проводили на яхту, там много шезлонгов с навесом, нам было комфортно, бухты красивые, разные, было 2 бухты, и сам остров, про остров даже говорить не буду, шикарный цвет воды, это того стоит, людей многовато, но купаться было комфортно, если отойти чуть дальше по острову. На яхте кормили вкусно, много, молодцы 👍

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
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    выбирает для себя активности при прибытии в Каппадокии. У нас был заезд на квадроциклах вечером на закате и рассвет с воздушными шарами. Просто восторг!!! Гиду Сердару огромная благодарность за позитив и чувство юмора, а также прекрасную подачу материала! Каппадокия великолепна!

    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными. Интересно рассказывает. Очень приятен в общении. Прекрасно владеет русским языком! Вообщем всё супер! Рекомендую! 👍👍👍
    Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными
  • E
    Elena
    18 июня 2024
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Сам остров прекрасен, но за нами приехали на пол часа позже, также экскурсия без сопровождения гида, возможно это и было заявлено, но я не обратила внимания, мне не хватило рассказов про остров

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «От вашего отеля»

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