1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 02:30
4 июля в 02:30
67€54 за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€489 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
Сегодня в 07:30
4 июля в 07:30
€33 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
310€248 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
5 июля в 07:15
€56 за человека
Групповая
13 часов
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
5 июля в 04:00
12 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
8%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
3 июля в 07:00
7 июля в 07:00
37€34 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
3 июля в 01:30
5 июля в 01:30
$199 за человека
Групповая
6 часов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
9 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$45 за человека
Групповая
2.5 часа
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$170 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $35 за человека
скидка
29%
Групповая
6 часов
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 35$25 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Групповая
13 часов
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$45 за человека
скидка
26%
Групповая
11 часов
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
3 июля в 07:00
7 июля в 07:00
от 54$40 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
4 июля в 07:00
$32 за человека
Групповая
9 часов
Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест
Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
3 июля в 03:00
6 июля в 03:00
от $260 за человека
Групповая
5 часов
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 08:30
Завтра в 14:00
от $20 за человека
скидка
39%
Групповая
15 часов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 54$33 за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
3 июля в 08:00
5 июля в 08:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
3 июля в 08:30
5 июля в 08:30
от $35 за человека
скидка
9%
Групповая
11 часов
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
35$32 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Групповая
13 часов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
Сегодня в 07:00
4 июля в 07:00
$32 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
Завтра в 07:30
4 июля в 07:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
$110 за человека
Групповая
2 часа
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Групповая
7 часов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
Сегодня в 08:00
5 июля в 08:00
$75 за человека
Групповая
12 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
Завтра в 07:15
5 июля в 07:15
$60 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$105 за человека
Групповая
5 часов
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
$25 за человека
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота
Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKozhemyakin29 июня 2024Рекомендую к посещению. Были опасения по поводу организации. Но все прошло на достойном уровне. Ехали из Белека на микроавтобусе из
- ТТатьяна29 июня 2024Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
- ААнна29 июня 2024Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом - просто сказка. Каньон Тазы
- ЕЕлена28 июня 2024Все мои ожидания по поводу этой экскурсии полностью совпали с тем, что я получила в итоге. Экскурсия подходит тем, кто любит
- ММаксим27 июня 2024Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны.
- ННина26 июня 2024пожелание - точнее составлять время посадки в автобус с утра. Ждали час, хотя, как выяснилось, и водитель и экскурсовод заранее
- ЯЯна21 июня 2024Были удивлены когда увидела отрицательные отзывы по типу: БЫЛО МНОГО ЛЮДЕЙ, была громкая музыка на корабле, или то что автобус
- ООльга20 июня 2024Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
- ААндрей19 июня 2024Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными. Интересно рассказывает. Очень приятен в общении. Прекрасно владеет русским языком! Вообщем всё супер! Рекомендую! 👍👍👍
- EElena18 июня 2024Сам остров прекрасен, но за нами приехали на пол часа позже, также экскурсия без сопровождения гида, возможно это и было заявлено, но я не обратила внимания, мне не хватило рассказов про остров
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