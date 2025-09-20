Мои заказы

Индивидуальная прогулка на яхте в Кемере

Погрузитесь в атмосферу Средиземноморья на яхте. Купание в бирюзовых бухтах и исторические руины - всё это ждёт вас на маршруте
Морское путешествие на яхте в Кемере предлагает уникальную возможность насладиться красотой Средиземноморья. Комфортабельная яхта с напитками и закусками позволит расслабиться и забыть о городской суете.

Маршрут включает остановки в историческом Фазелисе,
где можно прогуляться среди древних руин, и в Райской Бухте, известной своим подводным миром. Завершает маршрут Бухта Влюблённых - идеальное место для фото и отдыха. Это путешествие станет незабываемым приключением для всех, кто ищет спокойствие и красоту природы

5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Комфортабельная яхта
  • 🏛 Исторические руины Фазелиса
  • 🐠 Подводный мир Райской Бухты
  • 📸 Идеальные фото в Бухте Влюблённых
  • ☀️ Спокойная атмосфера без суеты
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Фазелис
  • Райская Бухта
  • Бухта Влюблённых

Описание водной прогулки

Морская прогулка по бухтам Откройте для себя магию Средиземноморского побережья во время неспешного круиза на яхте, который подарит вам отдых и умиротворение вдали от шума и суеты. Мягкий бриз, сверкающая гладь воды и завораживающие пейзажи создадут атмосферу настоящего блаженства. Это не просто морская прогулка — это возможность побывать в самых живописных уголках побережья, насладиться купанием в бирюзовых бухтах и прикоснуться к древней истории. Наш маршрут включает три запоминающихся остановки: Фазелис — бывший древний портовый город с тысячелетней историей. Здесь вы сможете не только искупаться в прозрачной воде, но и прогуляться среди руин античного театра, улиц и колоннад, спрятанных в тени соснового леса. Райская Бухта — настоящий аквариум под открытым небом. Местные воды славятся многообразием морских обитателей, и если вы захватите маску, сможете увидеть удивительный подводный мир. Помимо природной красоты, здесь также сохранились остатки древних поселений. Бухта Влюблённых — романтичное место, где сочетаются насыщенные краски моря и зелени. Это идеальная локация для фото, отдыха и тихого наслаждения пейзажем. На яхте вас ждут лежаки, легкие закуски, прохладительные напитки и спокойная атмосфера — без громкой музыки, если вы предпочитаете тишину. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, крем от солнца, головной убор и очки.

Ежедневно (время уточняйте у гида)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фазелис
  • Райская Бухта
  • Бухта Влюблённых
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Аренда частной VİP яхты
  • Остановки для купания в красивейших бухтах
  • Райская бухта
  • Пиратская бухта
  • Античный город Faselis
  • Безалкогольные напитки
  • Купание на открытом море
  • Музыка Bluetooth
  • Обед рыба курица салаты фруктового ассорти
  • Чай / кофе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Фото / видео/n
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время уточняйте у гида)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Крем от солнца
  • Головной убор и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
П
Пунгер
20 сен 2025
Отличная прогулка. Яхта, море, солнце.
Безопасно!!! Накормили полноценным обедом, лимонад, фрукты - все было!
Трансфер организован прекрасно. А какие фотографии! Незабываемое путешествие! Небольшой совет- если хотите музыку, возьмите свой плейлист.
А
Андрей
15 сен 2025
Экскурсия нам понравилась. Команда была внимательна и дружелюбна. Несмотря на то, что яхта не первой свежести, это не повлияло на наши эмоции от морской прогулки. На борту царила атмосфера дружелюбности
и внимания к гостям. Трансфер был вовремя, прогулка на яхте началась даже раньше запланированного времени. Закуски были традиционные, гриль курица и рыба на борту были свежие и вкусные. В общем наши ожидания оправдались. Респект команде и спутнику 8 за наши эмоции.

J
Julia
15 сен 2025
Панда Тревел Москва: Большое спасибо за прекрасно организованную прогулку на Яхте. Хочу отметить легкую коммуникацию с организатором, помощь в поиске компромиссов и решении нестандартных запросов туристов. Все понятно, четко, качественно. Все довольны. Рекомендуем.
Л
Людмила
25 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность. Организатор всегда был на связи. Отвечал подробно на все вопросы. Ближе к отпуску немного изменились планы. Нам Без проблем перенесли бронь на нужную дату.
Приехали за нами
в отель чуть раньше, чтоб мы смогли больше времени провести на яхте. Яхта прекрасная. Забрали от отеля, в порту Кемера нас встретили, проводили до яхты. Было 3 остановки. 30 минут и две по часу. Компания была из 4х взрослых и ребёнка 9 лет. Ребёнку дали поуправлять яхтой. Не просто 5 минут посидеть за штрувалом, а весь путь от одной локации до другой. Капитан сидел рядом, слегка направлял малого.
Обед был достойный: рыба, курица, салаты, макароны, безалкогольные напитки. Кроме того, на протяжении всей экскурсии были снеки и вода.
Яхта оборудована душем, чтоб сполоснуться от солёной воды после купания. Русскоговорящий гид сопровождал на протяжении всего плавания.
В общем остались очень довольны!

О
Ольга
7 июл 2025
Были компанией на яхте в июле 2025г. Всё прошло отлично. Организатор на связи. Обслуживание, обед организован прекрасно. Остановки в трёх бухтах, как запланировано. Времени для отдыха достаточно. Рекомендую!

Входит в следующие категории Кемера

