Индивидуальная прогулка на яхте в Кемере

Морское путешествие на яхте в Кемере предлагает уникальную возможность насладиться красотой Средиземноморья. Комфортабельная яхта с напитками и закусками позволит расслабиться и забыть о городской суете.
Маршрут включает остановки в историческом Фазелисе,
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Комфортабельная яхта
- 🏛 Исторические руины Фазелиса
- 🐠 Подводный мир Райской Бухты
- 📸 Идеальные фото в Бухте Влюблённых
- ☀️ Спокойная атмосфера без суеты
Что можно увидеть
- Фазелис
- Райская Бухта
- Бухта Влюблённых
Описание водной прогулки
Морская прогулка по бухтам Откройте для себя магию Средиземноморского побережья во время неспешного круиза на яхте, который подарит вам отдых и умиротворение вдали от шума и суеты. Мягкий бриз, сверкающая гладь воды и завораживающие пейзажи создадут атмосферу настоящего блаженства. Это не просто морская прогулка — это возможность побывать в самых живописных уголках побережья, насладиться купанием в бирюзовых бухтах и прикоснуться к древней истории. Наш маршрут включает три запоминающихся остановки: Фазелис — бывший древний портовый город с тысячелетней историей. Здесь вы сможете не только искупаться в прозрачной воде, но и прогуляться среди руин античного театра, улиц и колоннад, спрятанных в тени соснового леса. Райская Бухта — настоящий аквариум под открытым небом. Местные воды славятся многообразием морских обитателей, и если вы захватите маску, сможете увидеть удивительный подводный мир. Помимо природной красоты, здесь также сохранились остатки древних поселений. Бухта Влюблённых — романтичное место, где сочетаются насыщенные краски моря и зелени. Это идеальная локация для фото, отдыха и тихого наслаждения пейзажем. На яхте вас ждут лежаки, легкие закуски, прохладительные напитки и спокойная атмосфера — без громкой музыки, если вы предпочитаете тишину. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, крем от солнца, головной убор и очки.
Ежедневно (время уточняйте у гида)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Аренда частной VİP яхты
- Остановки для купания в красивейших бухтах
- Райская бухта
- Пиратская бухта
- Античный город Faselis
- Безалкогольные напитки
- Купание на открытом море
- Музыка Bluetooth
- Обед рыба курица салаты фруктового ассорти
- Чай / кофе
- Страховка
Что не входит в цену
- Фото / видео/n
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (время уточняйте у гида)
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Крем от солнца
- Головной убор и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Пунгер
20 сен 2025
Отличная прогулка. Яхта, море, солнце.
Безопасно!!! Накормили полноценным обедом, лимонад, фрукты - все было!
Трансфер организован прекрасно. А какие фотографии! Незабываемое путешествие! Небольшой совет- если хотите музыку, возьмите свой плейлист.
А
Андрей
15 сен 2025
Экскурсия нам понравилась. Команда была внимательна и дружелюбна. Несмотря на то, что яхта не первой свежести, это не повлияло на наши эмоции от морской прогулки. На борту царила атмосфера дружелюбности
J
Julia
15 сен 2025
Панда Тревел Москва: Большое спасибо за прекрасно организованную прогулку на Яхте. Хочу отметить легкую коммуникацию с организатором, помощь в поиске компромиссов и решении нестандартных запросов туристов. Все понятно, четко, качественно. Все довольны. Рекомендуем.
Л
Людмила
25 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность. Организатор всегда был на связи. Отвечал подробно на все вопросы. Ближе к отпуску немного изменились планы. Нам Без проблем перенесли бронь на нужную дату.
Приехали за нами
О
Ольга
7 июл 2025
Были компанией на яхте в июле 2025г. Всё прошло отлично. Организатор на связи. Обслуживание, обед организован прекрасно. Остановки в трёх бухтах, как запланировано. Времени для отдыха достаточно. Рекомендую!
Входит в следующие категории Кемера
