Индивидуальная прогулка на яхте в Кемере

Морская прогулка по бухтам Откройте для себя магию Средиземноморского побережья во время неспешного круиза на яхте, который подарит вам отдых и умиротворение вдали от шума и суеты. Мягкий бриз, сверкающая гладь воды и завораживающие пейзажи создадут атмосферу настоящего блаженства. Это не просто морская прогулка — это возможность побывать в самых живописных уголках побережья, насладиться купанием в бирюзовых бухтах и прикоснуться к древней истории. Наш маршрут включает три запоминающихся остановки: Фазелис — бывший древний портовый город с тысячелетней историей. Здесь вы сможете не только искупаться в прозрачной воде, но и прогуляться среди руин античного театра, улиц и колоннад, спрятанных в тени соснового леса. Райская Бухта — настоящий аквариум под открытым небом. Местные воды славятся многообразием морских обитателей, и если вы захватите маску, сможете увидеть удивительный подводный мир. Помимо природной красоты, здесь также сохранились остатки древних поселений. Бухта Влюблённых — романтичное место, где сочетаются насыщенные краски моря и зелени. Это идеальная локация для фото, отдыха и тихого наслаждения пейзажем. На яхте вас ждут лежаки, легкие закуски, прохладительные напитки и спокойная атмосфера — без громкой музыки, если вы предпочитаете тишину. Важная информация:

Возьмите с собой купальные принадлежности, крем от солнца, головной убор и очки.