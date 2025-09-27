Откройте для себя магию Средиземного моря на борту пиратской яхты Gonster с выездом из Кемера.
Этот морской круиз идеально сочетает в себе атмосферу приключения и полный комфорт: вас ждут живописные бухты, купание в кристально чистых водах, детская анимация, пенная вечеринка, шоу-программа и неограниченное количество прохладительных напитков.
Описание трансфер
Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля Gonster, отправляющегося из порта Кемера! Вас ждёт увлекательное морское путешествие по живописному Средиземноморью с остановками в бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света, где вы сможете искупаться в бирюзовых водах и насладиться красотой природы. Выберите удобное время для приключения: 🌞 Утренний тур:
Трансфер из отелей Кемера утром • Отправление из порта Кемера • Продолжительность: около 6 часов • Обед и безлимитные прохладительные напитки включены • Алкоголь за дополнительную плату 🌅 Закатный тур:.
Трансфер из отелей Кемера около 14:00 • Отплытие из порта Кемера в 17:00 • Возвращение в порт в 20:45, доставка обратно в отель примерно в 21:30–22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или попробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:.
- Возьмите с собой головной убор, купальный костюм, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитный крем, шляпу.
- Запрещены домашние животные, курение.
- Не подходит для беременных женщин, для людей с проблемами спины.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Бухта Алакасу (Райская бухта)
- Бухта Лунный свет
Что включено
- Встреча в отеле и трансфер
- Обед
- Безалкогольные напитки (вода, кола, фанта и т. д.)
- Анимации
- Купание в море
- Пенные вечеринки
- Выступление диджея
- Шоу
- Безлимитное пиво и вино - только при выборе закатного тура с включёнными алкогольными напитками
Что не входит в цену
- Входная плата в бухту Фазелис
- Чай и кофе (можно приобрести на борту)
- Фото и видео с тура
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
27 сен 2025
Входит в следующие категории Кемера
