Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля Gonster, отправляющегося из порта Кемера! Вас ждёт увлекательное морское путешествие по живописному Средиземноморью с остановками в бухтах Фазелис, Алакасу и Лунного света, где вы сможете искупаться в бирюзовых водах и насладиться красотой природы. Выберите удобное время для приключения: 🌞 Утренний тур:

Трансфер из отелей Кемера утром • Отправление из порта Кемера • Продолжительность: около 6 часов • Обед и безлимитные прохладительные напитки включены • Алкоголь за дополнительную плату 🌅 Закатный тур:.

Трансфер из отелей Кемера около 14:00 • Отплытие из порта Кемера в 17:00 • Возвращение в порт в 20:45, доставка обратно в отель примерно в 21:30–22:00 • Ужин с безлимитным пивом и вином • Также включены безалкогольные напитки На борту вас ждёт весёлая анимация, музыка от диджея, танцы и пенная вечеринка. Для маленьких гостей предусмотрены аквагрим и детская программа. 🍽️ Вкусное питание включает ароматную курицу, гарниры и свежие салаты — одинаково для обоих туров. Этот день подарит вам море, солнце, искренние эмоции и незабываемые виды. Выбирайте между энергичным утром и романтичным закатом — или попробуйте оба варианта с Gonster! Важная информация:.

