Прогулка на Яхте в Кемере

Хотите почувствовать себя настоящим пиратом

4
1 отзыв
Хотите почувствовать себя настоящим пиратом? А может быть вам всегда нравился фильм «Пираты Карибского моря»? Тогда эта экскурсия для вас.

Проходите на борт пиратской яхты — мы отправляемся по самым красивым бухтам Кемера.

Вы побываете в заливе Клеопатры, Кемерской гавани и Райском заливе.

Возьмите с собой купальники — у нас будут остановки для купания.
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере
Прогулка на Яхте в Кемере

Что вы увидите 🤩

  • Фазелис Древний ликийский город и его залив
  • Залив Клеопатры
  • Кемерская гавань и залив
  • Райский залив
Об экскурсии
Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту! Если вы ищете среду, в которой вы сможете получить незабываемые воспоминания, освежиться в темно-синих водах и поделиться лучшими моментами со своей семьей, то наш тур как раз подходит по вашим требованиям.
Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Кемере» вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт. Более того, вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Преимущества Прогулка на Яхте
На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.
Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.
Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре на яхте, который продлится около 6 часов.
Маршрут прогулки на яхте

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что тур покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря. Во время тура вы также увидите следующие бухты:

  • Фазелис Древний ликийский город и его залив
  • Залив Клеопатры
  • Кемерская гавань и залив
  • Райский залив
Древнем городе Фасалис
Его географическое положение указывает на то, что это важный портовый город. У него три гавани: одна на севере полуострова, другая на северо-востоке и третья на юго-западном побережье. Описания судов на гаванях, агорах и городских монетах подчеркивают идентичность Фазелиса как торгового порта. Фазелис иногда называют городом Ликии, а иногда — регионом Памфилии. Фактически он находится между границами обоих регионов.
Порт Кемера и Пляжи
Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов. Залив Клеопатры привлекает внимание своим бирюзовым морем и золотисто-желтым песком. А Кемерский залив является частью уникального национального заповедника, всемирно известного своей богатой природой и фантастическим разнообразием флоры и фауны.
Берега Кемера заряжают позитивной энергией и являются отличным ресурсом для великолепных фотографий! Все, что вы здесь увидите, будет выглядеть лучше, чем предыдущее.
Весело провести время на яхте в Кемере
Во время прогулки на пиратской яхте в Кемере у вас будет возможность принять участие в развлекательной программе с аниматорами в костюмах настоящих пиратов!
Кроме того, некоторые соревнования, пенная вечеринка, вкусная еда и напитки из бара сделают время на яхте еще более приятным.
Те, кто хочет спокойно отдохнуть на палубе, могут сесть на носу яхты в специальном месте, откуда открывается великолепный вид на достопримечательности Кемера. Также можно полежать на верхней палубе и позагорать.
Важная информация
Вы должны взять с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$18
Детский (5-11)
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Все напитки на яхте
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусеВодные🧒Для детей🔭Обзорные🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Кемере

На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
4.2
5
17
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Кемера
Групповая водная прогулка, купание в открытом море и развлечения на борту
ежедневно в 09:00
Морская прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия
3
3
$300
за 1-12 чел.
Морская прогулка на яхте
Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
3.7
3
12ч
32
за 1 чел.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в понедельник и среду в 07:30
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение "Динопарк в Кемере" -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!
Аквапарк ДолуСу в Кемере
$50
за 1 чел.
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
Каждый день с 09:00 до 18:30
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индивидуальный трансфер
4.9
12
$50
за 1 чел.
Индвидуальный трансфер из Кемера в аэропорт Анталии
Индивидуальный трансфер на минивене из отеля в Кемере в аэропорт Анталии
Ежедневно по запросу
Джиппинг в Кемере
4.7
7
$30
за 1 чел.
Джиппинг в Кемере
Любителей активного отдыха мы приглашаем в адреналиновое путешествие на джипах по окрестностям...
Ежедневно в 09:00 из отелей Кемера
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
С нами вы отправитесь в один из крупных турецких курортов - в Анталию
с 08.00 до 18.00, ежедневно
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
$70
за 1 чел.
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Океанариум Антальи один из самых больших в мире
Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
4.9
10
$110
за 1 чел.
Гора Тахталы и канатная дорога из Кемера
На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную...
с 09.00 до 16.30 По понедельникам и Четвергам
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Индивидуальная экскурсия
258
220
за 1-4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей

Halil K. проводит ещё 11 экскурсий

Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
4.8
18
$30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом
Ежедневно в 09:15, 16:15
Демре Мира Кекова из Кемера
5
1
11ч
$35
за 1 чел.
Демре Мира Кекова из Кемера
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
3.8
4
12ч
$38
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
4.8
5
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
4.9
11
$35
за 1 чел.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно...
Ежедневно в 10:15 – 16:30
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
$30
за 1 чел.
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Аквапарк в Кемере
$40
за 1 чел.
Аквапарк в Кемере
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Рафтинг из Кемера
5
7
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Кемера
Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина - таким будет ваш день вместе с нами!...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Джип Сафари в Кемере
4.9
8
$30
за 1 чел.
Джип Сафари в Кемере
Джип сафари - приключение по настоящей Турции
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
4.8
9
$30
за 1 чел.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
Этим вечером вы отправитесь в путешествие по местам, о которых в древности слагали легенды
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Индивидуальная экскурсия
$600
за 1-8 чел.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Анталия - это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷