Об экскурсии

Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту! Если вы ищете среду, в которой вы сможете получить незабываемые воспоминания, освежиться в темно-синих водах и поделиться лучшими моментами со своей семьей, то наш тур как раз подходит по вашим требованиям.

Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Кемере» вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт. Более того, вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.

Преимущества Прогулка на Яхте

На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.

Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.

Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре на яхте, который продлится около 6 часов.

Маршрут прогулки на яхте

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что тур покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря. Во время тура вы также увидите следующие бухты:

Фазелис Древний ликийский город и его залив

Залив Клеопатры

Кемерская гавань и залив

Райский залив

Древнем городе Фасалис

Его географическое положение указывает на то, что это важный портовый город. У него три гавани: одна на севере полуострова, другая на северо-востоке и третья на юго-западном побережье. Описания судов на гаванях, агорах и городских монетах подчеркивают идентичность Фазелиса как торгового порта. Фазелис иногда называют городом Ликии, а иногда — регионом Памфилии. Фактически он находится между границами обоих регионов.

Порт Кемера и Пляжи

Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов. Залив Клеопатры привлекает внимание своим бирюзовым морем и золотисто-желтым песком. А Кемерский залив является частью уникального национального заповедника, всемирно известного своей богатой природой и фантастическим разнообразием флоры и фауны.

Берега Кемера заряжают позитивной энергией и являются отличным ресурсом для великолепных фотографий! Все, что вы здесь увидите, будет выглядеть лучше, чем предыдущее.

Весело провести время на яхте в Кемере

Во время прогулки на пиратской яхте в Кемере у вас будет возможность принять участие в развлекательной программе с аниматорами в костюмах настоящих пиратов!

Кроме того, некоторые соревнования, пенная вечеринка, вкусная еда и напитки из бара сделают время на яхте еще более приятным.

Те, кто хочет спокойно отдохнуть на палубе, могут сесть на носу яхты в специальном месте, откуда открывается великолепный вид на достопримечательности Кемера. Также можно полежать на верхней палубе и позагорать.

Важная информация

Вы должны взять с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания.