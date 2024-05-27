1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
40€36 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
«Предлагаем вам разнообразить пляжный отдых и отправиться в незабываемый круиз по живописным бухтам Средиземного моря»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
скидка
29%
Групповая
6 часов
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
«Морская прогулка — это одно из любимых развлечений взрослых и детей»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 35$25 за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Групповая
5 часов
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
«Порт Кемера и Пляжи Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$18 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
«Отдых на яхте Добавим в заключение: если вы передумаете о дайвинге, если вам меньше 14 лет или вы предпочитаете загорать, а не заниматься подводным плаванием, вы можете остаться на нашей яхте, полежать на шезлонгах и выпить в баре лодки»
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«Вам не нужно ни о чем беспокоиться, на корабле есть необходимое для рыбалки»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Групповая
13 часов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Групповая
12 часов
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Погода и ветер в осенне-зимне-весенний сезон могут повлиять на прогулку на яхте (иногда заранее об этом узнать нет возможности)»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Групповая
10 часов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Групповая
7 часов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
«Особенности яхты HAREM MALDIV LUXURY Яхта длиной 50 м»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Кемера
«Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте
Начало: Ваш отель
«Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталии
«В программе: впадающий в море водопад Нижний Дюден в Ларе, старый город Калеичи, минарет Йивли, ворота Адриана, памятник Атталоса II и старый порт, откуда начинается морская прогулка»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
3 в 1: рафтинг + зиплайн + квадросафари из Кемера
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Вас ждет морская прогулка по самым фантастическим бухтам до водопадов Дюден»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Уютная и комфортабельная яхта Briz сделает вашу морскую прогулку яркой и запоминающейся»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Лодочная экскурсия по Генуэзскому заливу Порто с трансфером
Откройте для себя красоту Генуэзского залива Порто во время незабываемой лодочной прогулки. Погрузитесь в мир приключений и релаксации
Начало: Adrasan Koyu
«После 25-минутного круиза вы доберетесь до бухты Корсан, где у вас будет еще один плавательный и веселый перерыв»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $19 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не
- DDenys26 мая 2024Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)
- ВВалерия26 мая 2024Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊
- ГГаяз25 мая 2024Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.
- ООльга19 мая 2024Экскурсия понравилась, правда забрали из отеля на пол часа позже назначенного времени. Рыба на обед была очень вкусная. Организация экскурсии хорошая, всё понравилось, спасибо за эмоции!
- ЕЕлена13 мая 2024Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- ТТатьяна8 мая 2024Очень понравилось! Красивые виды, прекрасная анимация! Пенная дискотека- восторг! Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024хорошая экскурсия. античный город невероятно красив, церковь настоящее место силы! морская прогулка невероятная: затонувший город, цвет средиземного моря. нам все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Кемере на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024