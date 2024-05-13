Прогулки на яхте в Кемере

Найдено 6 экскурсий в категории «На яхте» в Кемере, цены от €18, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
9 часов
26 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
4036 за человека
Морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
«В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим на нашу яхту в порт Кемерa»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
51 отзыв
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$18 за человека
Яхта Харем Мальдива
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
19 отзывов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
«Особенности яхты HAREM MALDIV LUXURY Яхта длиной 50 м»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте
Начало: Ваш отель
«Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 8 чел.
Аренда яхты
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Уютная и комфортабельная яхта Briz сделает вашу морскую прогулку яркой и запоминающейся»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
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    покупку сувениров было достаточно Мне понравилось, было комфортно, интересно, подойдет всем: любителям древней архитектуры, и морских прогулок, но, маленьким детям будет длительно и не интересно Красивые виды, хороший обед, веселые организаторы и приятная атмосфера.

    Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте
    Очень понравилось! Красивые виды, прекрасная анимация! Пенная дискотека- восторг! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Морская прогулка на пиратской яхте
    Очень понравилась организация трансфера, всё четко в назначеное время. Посёлок Кириш, Кемер рядом, забирали из отеля последними в 9.00 и
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    доставили в отель первыми это было очень удобно. В 9.30 мы уже были на корабле, но ждали всех остальных, отправление было примерно в 10. 40; позже заявленного времени, ожидание было утомительно. Сама прогулка понравилась, было три бухты, первая бухта стоянка 1 час, многовато, две следующие по 30 мин, выхода на берег не было, а хотелось бы прогуляться. Обед был в 12.00 макароны, овощной салат, рыба во фритюре и наггетсы, напитки все платные, алкогольные коктейли 10$. В целом прогулкой довольны, но хотелось бы больше по времени идти по побережью, сократить время стоянок.

  • М
    Мадина
    2 апреля 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Экскурсия впечатлила, очень красивые места👌. Хорошие Воспоминания остались, несмотря на утомительность езды в транспорте, холодный ветерок с утра на яхте и дороговизну билетов в храмы/античные места и предлагаемой продукции в лавках.
    Экскурсия впечатлила, очень красивые места👌. Хорошие Воспоминания остались, несмотря на утомительность езды в транспорте, холодный ветерокЭкскурсия впечатлила, очень красивые места👌. Хорошие Воспоминания остались, несмотря на утомительность езды в транспорте, холодный ветерок
  • A
    Ardana
    25 марта 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Интересная экскурсия!
  • М
    Михаил
    10 октября 2023
    Морская прогулка на яхте
    Не пожалели, что взяли индивидуальную прогулку на яхте. Девчёнки нафотографировались, никто не мешался. Купались в красивых бухтах, брали вечернюю прогулку,
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    поэтому было не жарко. Хотя и днем, думаю, было бы не жарко, так как всегда дует бриз и тенты спасают от Солнца. Берите с собой еду и выпивку - посудой обеспечат. С удовольствием поделился бы фотографиями, но не получилось это сделать через приложение. Разработчикам минус.

  • М
    Марина
    5 сентября 2023
    Морская прогулка на яхте
    Бронировали яхту на 3 часа, поездка очень понравилась, все отлично организовано, капитан -молодец, благодаря ему увидели семейство горных козликов, удалось
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    их сфотографировать и снять на видео. Все отлично организовано, посмотрели красивые бухты, позагорали, покупались, насладились красивыми видами. На яхте был предусмотрен тёплый душ, чистый туалет. Мы принесли с собой еду и напитки, на яхте нам предлставили всю необходимую посуду. Был организован трансфер от и до отеля. Будем обращаться ещё.

  • Г
    Гизатуллина
    23 августа 2023
    Яхта Харем Мальдива
    Сама экскурсия была классная, очень понравился ведущий (афроамериканец), пенная вечеринка. Корабль с порта Кемера, на трансфере из центра было очень
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    близко. Больше всего понравилась Райская бухта, чудесные лагуны. Но мы брали эту экскурсию, потому что хотели посетить древний город Фаселис. Нам даже не предложили его посетить и сказали, что не успеем вернуться. Если бы знали, выбрали бы такой же тур за 12$, а не 25$. Русскоговорящего гида не было, только 1 турист турок помог, но это не критично.

  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    Яхта Харем Мальдива
    Прекрасная экскурсия, нам всё понравилось, рекомендую
  • L
    Lesya
    27 июня 2021
    Прогулка на роскошной яхте с безлимитным алкоголем и пенной вечеринкой
    Красивый антураж на яхте, фотосессия с фотографами, красивые морские пейзажи, купание в открытом море, русскоговорящие аниматоры, пенная дискотека

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На яхте»

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  1. Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  2. Морская прогулка на яхте
  3. Морская прогулка на пиратской яхте
  4. Яхта Харем Мальдива
  5. Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На яхте" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 18 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Кемере в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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