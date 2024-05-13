Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова

за всё до 6 чел.

от $ 350 за всё до 6 чел.

Расписание: Каждый день.

Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера

🛥 На яхте

Индивидуальная

5 часов

Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте Начало: Ваш отель «Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города»

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.