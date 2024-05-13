1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
40€36 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
«В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим на нашу яхту в порт Кемерa»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$18 за человека
Групповая
7 часов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
«Особенности яхты HAREM MALDIV LUXURY Яхта длиной 50 м»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте
Начало: Ваш отель
«Вас ждет прогулка на яхте, где глубокая синяя вода унесет вас от шума и суеты города»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Уютная и комфортабельная яхта Briz сделает вашу морскую прогулку яркой и запоминающейся»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 мая 2024Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
- ТТатьяна8 мая 2024Очень понравилось! Красивые виды, прекрасная анимация! Пенная дискотека- восторг! Спасибо!
- ННаталья7 мая 2024Очень понравилась организация трансфера, всё четко в назначеное время. Посёлок Кириш, Кемер рядом, забирали из отеля последними в 9.00 и
- ММадина2 апреля 2024Экскурсия впечатлила, очень красивые места👌. Хорошие Воспоминания остались, несмотря на утомительность езды в транспорте, холодный ветерок с утра на яхте и дороговизну билетов в храмы/античные места и предлагаемой продукции в лавках.
- AArdana25 марта 2024Интересная экскурсия!
- ММихаил10 октября 2023Не пожалели, что взяли индивидуальную прогулку на яхте. Девчёнки нафотографировались, никто не мешался. Купались в красивых бухтах, брали вечернюю прогулку,
- ММарина5 сентября 2023Бронировали яхту на 3 часа, поездка очень понравилась, все отлично организовано, капитан -молодец, благодаря ему увидели семейство горных козликов, удалось
- ГГизатуллина23 августа 2023Сама экскурсия была классная, очень понравился ведущий (афроамериканец), пенная вечеринка. Корабль с порта Кемера, на трансфере из центра было очень
- ТТатьяна30 июля 2023Прекрасная экскурсия, нам всё понравилось, рекомендую
- LLesya27 июня 2021Прогулка на роскошной яхте с безлимитным алкоголем и пенной вечеринкойКрасивый антураж на яхте, фотосессия с фотографами, красивые морские пейзажи, купание в открытом море, русскоговорящие аниматоры, пенная дискотека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "На яхте" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 18 до 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Кемере в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август