Трансфер — для тех, кто уважает себя, кто ценит время, безопасность и комфорт, особенно это актуально для долгих перелётов.
Трансфер — не роскошь, а экономия нервов, которые как известно не восстанавливаются и времени — крайне ценном ресурсе.
Трансфер — не роскошь, а экономия нервов, которые как известно не восстанавливаются и времени — крайне ценном ресурсе.
Описание трансферИндивидуальный трансфер в Кемере Трансфер в Стамбуле — в аэропорту встретит водитель, владеющий русским или английским языком, проводит в отель, поможет устроиться, обменять валюту, купить сим-карту и прочее и избавит вас от знакомства с местными таксистами, которые везде примерно одинаковые. Во время поездки — предоставляются VIP микроавтобусы и автобусы.
Каждый день в любое удобное для вас время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: При выходе из аэропорта
Завершение: Отель или Аэропорт (в зависимости Вашего направления)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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