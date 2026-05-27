Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим.
Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Мы организуем удобный трансфер, чтобы вы успели побывать на грандиозном ночном шоу и не устали в дороге.
Описание трансфер
Это будет спектакль под открытым небом:
- световые эффекты высочайшего уровня превращают сцену и пространство вокруг в живой организм
- хореография и акробатические номера заставляют замереть и взрослых, и детей
- танцоры, вокалисты и уличные артисты мирового уровня разворачивают действо, полное неожиданных поворотов
Вечер в Land of Legends понравится всем:
- семьям с детьми будет комфортно и безопасно
- пары найдут здесь романтику и красивые виды
- компании друзей получат яркие впечатления и отличный фон для совместных фото
Организационные детали
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
Что не включено
- Личные расходы
- Напитки
Важная информация
Само шоу бесплатное и проводится ежедневно, однако программа может меняться по решению организаторов отеля Kingdom. Мы заботимся о вашем комфорте, но не несём ответственности за изменения в расписании.
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends»
-
6%
Групповая
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Отвезём вас на незабываемое представление, подождём и доставим обратно
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 18:00
29 мая в 18:00
€15
€16 за человека
Групповая
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Кемера
С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Начало: Из отеля в Кемере
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€20 за человека
Групповая
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$93 за человека
-
10%
Групповая
Ночное шоу The Land of Legends из Кемера
Окунитесь в сказочный мир Land of Legends! Вас ждут световые шоу, музыка и акробаты. Незабываемый вечер для всей семьи
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$18
$20 за человека
€18 за человека