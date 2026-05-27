На яхте из Кемера (обед и трансфер включены)

Увидеть три красивые бухты, покупаться и при желании поучаствовать в развлекательной программе
Откройте для себя живописные уголки Средиземного моря.

Почувствуйте историческую атмосферу Фазелиса, насладитесь прозрачными кристальными водами бухты Клеопатры и необычным сочетанием пресной и морской воды в Райской бухте. На борту для вас организованы зоны для спокойного отдыха и развлечений под DJ-сет.
Описание экскурсии

8:40 — трансфер из отелей

10:10 — отправление из порта. Сразу после выхода из порта вы посмотрите на знаменитую Пиратскую пещеру, которую можно увидеть только с моря

Вас ждёт:

  • бухта Фазелис. Купание на фоне древнего города и природы
  • бухта Клеопатры. Свободное время для купания и отдыха в кристально чистой воде
  • Райская бухта. Остановка в месте, где встречаются пресная и морская вода
  • развлечения и отдых. DJ музыка и развлекательная программа. Также есть зоны для спокойного отдыха и загара
  • обед. 2–3 вида салатов, паста, традиционный турецкий рис (meyhane pilavı) и куриный шницель

15:30–16:00 — возвращение в порт и трансфер в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, обед, развлекательная программа и DJ
  • Дополнительно оплачиваются алкогольные и безалкогольные напитки
  • Поездка проводится на комфортабельной и вместительной яхте Mega Star Cruise. На борту имеются спасательные жилеты, места для загара, теневые зоны отдыха, посадочные места, музыкальная система и туалет
  • Вам проведут инструктаж безопасности
  • Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за погодных условий, состояния моря или решений береговой охраны
  • Морская прогулка не предполагает сопровождения гида
  • С вами будет один из представителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
дети 0 - 3 летБесплатно
Дети до 12 лет€20
взрослый€23
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Наша компания активно работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.

