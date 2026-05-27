Откройте для себя живописные уголки Средиземного моря.
Почувствуйте историческую атмосферу Фазелиса, насладитесь прозрачными кристальными водами бухты Клеопатры и необычным сочетанием пресной и морской воды в Райской бухте. На борту для вас организованы зоны для спокойного отдыха и развлечений под DJ-сет.
Описание экскурсии
8:40 — трансфер из отелей
10:10 — отправление из порта. Сразу после выхода из порта вы посмотрите на знаменитую Пиратскую пещеру, которую можно увидеть только с моря
Вас ждёт:
- бухта Фазелис. Купание на фоне древнего города и природы
- бухта Клеопатры. Свободное время для купания и отдыха в кристально чистой воде
- Райская бухта. Остановка в месте, где встречаются пресная и морская вода
- развлечения и отдых. DJ музыка и развлекательная программа. Также есть зоны для спокойного отдыха и загара
- обед. 2–3 вида салатов, паста, традиционный турецкий рис (meyhane pilavı) и куриный шницель
15:30–16:00 — возвращение в порт и трансфер в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, обед, развлекательная программа и DJ
- Дополнительно оплачиваются алкогольные и безалкогольные напитки
- Поездка проводится на комфортабельной и вместительной яхте Mega Star Cruise. На борту имеются спасательные жилеты, места для загара, теневые зоны отдыха, посадочные места, музыкальная система и туалет
- Вам проведут инструктаж безопасности
- Экскурсия может быть отменена или перенесена из-за погодных условий, состояния моря или решений береговой охраны
- Морская прогулка не предполагает сопровождения гида
- С вами будет один из представителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|дети 0 - 3 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|€20
|взрослый
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Наша компания активно работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.
