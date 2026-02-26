Мы отвезём вас на ночное шоу The Land of Legends — одно из самых впечатляющих развлечений Турции! После захода солнца весь комплекс превращается в ожившую сказку: световые эффекты, завораживающая музыка, красочные танцы, парад фантастических героев создают по-настоящему магическое настроение. Такое нельзя пропускать!
Описание трансфер
Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.
Мы заберём вас прямо из отеля в Кемере и после шоу безопасно доставим обратно. Вам не нужно беспокоиться о дороге — просто наслаждайтесь впечатлениями.
В парке Land of Legends вы увидите незабываемое водно-световое шоу, яркие выступления артистов и уникальные проекты, которые проводятся только здесь. Каждый момент в шоу продуман до мелочей, чтобы подарить вам чувство праздника и восторга!
Организационные детали
- Едем на комфортабельных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
- Билет на шоу входит в стоимость
- Дорога в парк в одну сторону занимает час
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
ежедневно в 17:30
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо огромное за предоставленную возможность посетить эту экскурсию. спасибо за оперативность и поддержку во время бронирования, ответили на все интересующие вопросы.
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