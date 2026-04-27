Это вечерняя поездка в один из самых эффектных парков Турции.
Мы отвезём вас в Land of Legends, где вы сможете прогуляться по территории и увидеть масштабное шоу с танцами, световыми инсталляциями и водными эффектами. После представления мы доставим вас обратно в отель.
Описание трансфер
18:00 — выезд из отелей Кемера
20:00 — прибытие в Land of Legends
20:00–21:30 — свободное время в парке
21:30–22:30 — шоу
23:00–23:15 — сбор и выезд обратно
Организационные детали
- Шоу проводится бесплатно на территории парка
- Программа может меняться в зависимости от расписания парка
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€13
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Наша компания с 2015 года активно работает в регионе Анталья / Кемер. На протяжении многих лет мы предоставляем услуги в сфере туризма, организуя ежедневные экскурсии и активности для местных и иностранных
