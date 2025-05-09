Присоединитесь к незабываемой и уникальной экскурсии в Памуккале, чтобы увидеть природу во всей её красе.
Тур из Кемера в Памуккале и Иераполис — прекрасная возможность уйти от суеты толпы и насладиться
Описание экскурсии
Программа тура
Создайте незабываемые воспоминания во время отпуска в Кемере и отправьтесь на однодневную экскурсию в Памуккале. Этот увлекательный и насыщенный день подарит всё, что нужно для незабываемого путешествия: древние города, термальные источники, удивительные природные ландшафты и впечатляющие панорамы. Не упустите шанс познакомиться с одним из самых знаменитых мест Турции и влюбиться в его очарование и атмосферу. Сбор гостей
В назначенное раннее утро за вами приедет комфортабельный автобус с кондиционером и заберёт из вашего отеля в Кемере. Коркутели
Первой остановкой станет Коркутели, где вас ждёт свежий и вкусный завтрак — отличный заряд энергии на весь день. Здесь вы сможете расслабиться и насладиться традиционным турецким чаем или кофе. Денизли
Следующая короткая остановка запланирована в Денизли — ближайшем крупном городе к Памуккале. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на окрестности, которые обязательно стоит запечатлеть на фото. Обед
В одном из местных ресторанов вам будет предложен обед «шведский стол» с разнообразными блюдами на выбор. Здесь вы сможете передохнуть, полюбоваться холмом с известными травертинами и сделать впечатляющие снимки. Бассейн Клеопатры
Далее вы посетите Бассейн Клеопатры, расположенный недалеко от «Хлопкового замка». Это природный бассейн с термальной водой, известной своими целебными свойствами. Купание здесь возможно за дополнительную плату. Пока гид рассказывает об истории места, не упустите возможность сделать красивые фотографии. Возвращение
После ужина автобус отправится обратно в Кемер. Вернувшись в отель, вы почувствуете, что день, проведённый в Памуккале, подарил вам массу ярких эмоций и новых впечатлений. Этот однодневный тур непременно оставит долгие и тёплые воспоминания о вашем отдыхе. ________________________________________✅Вопросы и ответы ✅_______________________________________Кому подходит тур в Памуккале?
- Однодневная экскурсия из Антальи в Памуккале — отличный выбор для всех, кто любит уникальные природные объекты и древнюю историю Турции.
- Автобусы оснащены кондиционерами и очень удобны, однако длительная поездка может утомить маленьких детей. Тем не менее в ходе тура «Хлопковый замок» предусмотрено достаточно остановок для отдыха. Что взять с собой?
- Возьмите удобную обувь для ходьбы, купальные костюмы, солнечные очки и полотенца. Панамка или шляпа необходимы, так как во время подъёма по травертинам нет тени.
- Имейте в виду, что на травертины запрещено подниматься в обуви — так сохраняется их белизна. Пляжные шлёпки тоже не разрешены.
- Не забудьте фотоаппарат, чтобы запечатлеть незабываемые моменты, и немного денег на напитки, перекусы или сувениры.
- Заранее возьмите из отеля ланч-боксы — их можно будет съесть в течение дня. Можно ли купаться в бассейнах Памуккале? Термальные источники Памуккале неглубокие и не подходят для плавания, хотя в них можно побродить. Бассейн Клеопатры, напротив, идеально подходит для неспешного купания; вход в него оплачивается отдельно на месте. Сколько времени занимает поездка на автобусе из Антальи в Памуккале? Дорога занимает примерно 3–4 часа. По пути предусмотрено несколько остановок для вашего комфорта. Хватит ли времени, чтобы осмотреть Памуккале? Во время этого однодневного тура с гидом у вас будет три часа свободного времени, чтобы посетить Иераполис, насладиться термальной водой и полюбоваться неповторимой красотой «Хлопкового замка». Важная информация:.
- Детям до 3 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- Наши зоны трансфера: Текирова, Чамьюва, Кириш, Кемер, Гёйнюк, Бельдиби.
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App, по которому организатор может связаться с вами.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Травертины Памуккале
- Античный бассейн Клеопатры
- Античный город Иераполис
- Некрополь
- Амфитеатр
- Ворота Домициана
- Храм Мартириум
- Храм Плутоний
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоязычный гид
- Комфортабельный автобус
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис, Белоснежные травертины) (бесплатно для детей до 6 лет, для гостей от 7 лет и старше) - 30 EUR (обязательно)
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры»: для гостей от 12 лет - 15. USD для гостей 06 - 11 лет - 8. USD (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
9 мая 2025
Комфортный автобус и русскоговорящий гид. Всё достаточно доброжелательно. Однако очень устали от бесконечных лавочек и драгоценными камнями,"лучшим шёлком в мире" и сувенирами втридорога. И получается, что в каждой лавочке остановка на 40 минут, а на Памуккале дали всего 2 (!) часа. Бегали как ошпаренные, чтобы все посмотреть.
Входит в следующие категории Кемера
