Программа тура

Создайте незабываемые воспоминания во время отпуска в Кемере и отправьтесь на однодневную экскурсию в Памуккале. Этот увлекательный и насыщенный день подарит всё, что нужно для незабываемого путешествия: древние города, термальные источники, удивительные природные ландшафты и впечатляющие панорамы. Не упустите шанс познакомиться с одним из самых знаменитых мест Турции и влюбиться в его очарование и атмосферу. Сбор гостей

В назначенное раннее утро за вами приедет комфортабельный автобус с кондиционером и заберёт из вашего отеля в Кемере. Коркутели

Первой остановкой станет Коркутели, где вас ждёт свежий и вкусный завтрак — отличный заряд энергии на весь день. Здесь вы сможете расслабиться и насладиться традиционным турецким чаем или кофе. Денизли

Следующая короткая остановка запланирована в Денизли — ближайшем крупном городе к Памуккале. Отсюда открываются потрясающие панорамные виды на окрестности, которые обязательно стоит запечатлеть на фото. Обед

В одном из местных ресторанов вам будет предложен обед «шведский стол» с разнообразными блюдами на выбор. Здесь вы сможете передохнуть, полюбоваться холмом с известными травертинами и сделать впечатляющие снимки. Бассейн Клеопатры

Далее вы посетите Бассейн Клеопатры, расположенный недалеко от «Хлопкового замка». Это природный бассейн с термальной водой, известной своими целебными свойствами. Купание здесь возможно за дополнительную плату. Пока гид рассказывает об истории места, не упустите возможность сделать красивые фотографии. Возвращение

После ужина автобус отправится обратно в Кемер. Вернувшись в отель, вы почувствуете, что день, проведённый в Памуккале, подарил вам массу ярких эмоций и новых впечатлений. Этот однодневный тур непременно оставит долгие и тёплые воспоминания о вашем отдыхе.