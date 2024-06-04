Групповые экскурсии Кемера

Найдено 63 экскурсии в категории «Групповые» в Кемере, цены от €15, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
59 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
6754 за человека
Групповая конная прогулка в Чамьюве
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
На квадроцикле - по сосновому лесу
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
9 часов
26 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
4036 за человека
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
скидка
29%
Групповая
6 часов
74 отзыва
Путешествие на остров Сулуада: кристально чистая вода и живописные бухты
Погрузитесь в атмосферу бирюзовых вод и живописных бухт на острове Сулуада. Насладитесь купанием, отдыхом на пляже и вкусным обедом на борту корабля
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 35$25 за человека
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
30 отзывов
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
11 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Сумасшедшее комбо: рафтинг, джип, багги, зиплайн в Кемере
Погрузитесь в мир адреналина и приключений с туром 4 в 1 в Кёпрюлю Каньон! Рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и пятница в 7:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$48 за человека
Морская прогулка на пиратской яхте
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
51 отзыв
Пиратская яхта в Кемере: незабываемое морское приключение
Присоединяйтесь к морской прогулке на пиратской яхте и насладитесь купанием в чистом море, развлекательной программой и красивыми видами Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$18 за человека
Дайвинг в Кемере
Групповая
6 часов
37 отзывов
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за человека
Морская рыбалка в Кемере
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
11 отзывов
Канатная дорога Олимпос: незабываемое путешествие на вершину горы Тахталы
Вас ждет увлекательное путешествие на канатной дороге Олимпос, где вы сможете насладиться потрясающими видами и вкусным обедом в уютном ресторанчике
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
🪂 На параплане
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$170 за человека
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
2 отзыва
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Групповая
9 часов
17 отзывов
Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест
Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
от $260 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
🛞 Багги
Групповая
10 часов
12 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Кемере: приключение в парке Каньон Кёпрюлю
Смените пляжный отдых на драйв: покорите горные тропы на багги и взбудоражьте реку рафтингом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $35 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Каньон Тазы на джипах + рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
27 отзывов
Джип-сафари и рафтинг в каньонах Тазы и Кепрюлю из Кемера
Зажигательное приключение ждет вас в Каньоне Тазы и Кепрюлю! Джип-тур и рафтинг для незабываемых впечатлений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
$32 за человека
Памуккале на рассвете + воздушные шары: экскурсия из Кемера
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
18 часов
2 отзыва
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
1 отзыв
Экстрим-тур 3 в 1: рафтинг + джиппинг + зиплайн из Кемера
Проведите день на экскурсии, которая никому не даст заскучать. Вас ждет рафтинг по бурной реке, джип-сафари и спуск на зиплайне. Адреналин гарантирован
Начало: Кемер
Расписание: Среда, пятница в 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
15 часов
54 отзыва
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
Пикник-рыбалка в долине Улупынар
Групповая
6 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Джип-сафари в Кемере
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
17 отзывов
Джип Сафари в Кемере - Приключение по уникальным местам
Исследуйте красоту Турции на джипе: исторические деревни, византийские руины и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: Ваш отель, Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от $35 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Каньон Тазы: Впечатления среди Таврских гор
Приключение ждет вас в Кемере! Экскурсия в каньон Тазы - погрузитесь в красоту Таврских гор и насладитесь природой
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$25 за человека
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Групповая
6 часов
10 отзывов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Активный тур в живописный каньон Гёйнюк
Групповая
5 часов
24 отзыва
Активный тур в каньон Гёйнюк - природа и адреналин в Кемере
Приключение в каньоне Гёйнюк: природа, зиплайн и незабываемые впечатления ждут вас в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
от $20 за человека
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Забронируйте уникальное сафари на квадроциклах в Кемере с страховкой
Возьмите руль под контроль и отправьтесь в путешествие по горным тропам Кемера на надежном квадроцикле
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Рафтинг из Кемера
Групповая
10 часов
11 отзывов
Рафтинг из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$16 за человека
Рафтинг и сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
6 отзывов
Рафтинг и сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда Пятница
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$35 за человека
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
29 отзывов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Плавание с дельфинами в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Верховая езда в Кемере
Групповая
4 часа
6 отзывов
Экскурсия верховой езды в Кемере: погрузитесь в мир приключений
Исследуйте красоту Таврских гор верхом на лошади, окунитесь в мир природы и получите яркие воспоминания
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$40 за человека
Квадро-сафари в Чамьюве
Групповая
2 часа
11 отзывов
Квадро-сафари в Чамьюве: захватывающее приключение в горах Таурус
Готовы к приключению жизни? Присоединяйтесь к квадро-сафари в Чамьюве и насладитесь красотой гор Таурус в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Яхта Харем Мальдива
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
19 отзывов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
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    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не
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    драйвер,, время можно провести с удовольствием, плавать, любоваться пейзажами гор, пещер, бирюзовой воды, горных козлов. А ещё есть возможность пройти экзамен и получить сертификат драйвера за умеренную плату. Спасибо большое организаторам и команде!

  • D
    Denys
    26 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,
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    аккуратно, красиво и достойно. Всё понравилось. Так же хорошие специалисты-массажисты. Все в группе заказывали разный массаж и всем очень понравилось. Время не ограничено. Можешь находиться в самом заведении сколько влезет. Обратно отвезут по любому с какой нибудь группой. Организация экскурсии отменная. Всё вовремя.

  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊
  • Г
    Гаяз
    25 мая 2024
    Дайвинг в Кемере
    Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.
  • D
    Denys
    25 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Отличное место для отдыха, хамам просто шикарен, а массаж это нечто, всем советую попробовать 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  2. Групповая конная прогулка в Чамьюве
  3. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  4. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  5. Рафтинг по горной реке
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Групповые" можно забронировать 63 экскурсии от 15 до 625 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 904 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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