Р Родион Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера читать дальше и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻 Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда

Е Елена 4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)

Х Хомякова Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе) читать дальше вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два

М Марина Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе) Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.

А Анна Дайвинг в Кемере читать дальше драйвер,, время можно провести с удовольствием, плавать, любоваться пейзажами гор, пещер, бирюзовой воды, горных козлов. А ещё есть возможность пройти экзамен и получить сертификат драйвера за умеренную плату. Спасибо большое организаторам и команде! Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не

D Denys Дайвинг в Кемере Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)

Н Наталья Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани читать дальше аккуратно, красиво и достойно. Всё понравилось. Так же хорошие специалисты-массажисты. Все в группе заказывали разный массаж и всем очень понравилось. Время не ограничено. Можешь находиться в самом заведении сколько влезет. Обратно отвезут по любому с какой нибудь группой. Организация экскурсии отменная. Всё вовремя. Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,

В Валерия Морская прогулка к райскому острову Сулуада Заказывала эту экскурсию для родителей, которые отдыхали в Турции. Они остались очень довольны поездкой! Также хотела поблагодарить менеджера Татьяну, которая была со мной на связи для организации этого сюрприза😊

Г Гаяз Дайвинг в Кемере Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.