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время посещения мест, но и по всему пути, благодаря чему даже поездка в автобусе интересная. Стоит конечно учитывать сезон для посещения данной экскурсии, в 35-ти градусную жару тяжеловато передвигаться по достопримечательностям, но этот факт нивелируется после первого прыжка в воду с яхты) Рекомендую если остановились в в Кемере или в соседних поселках.