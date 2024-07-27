Однодневные – экскурсии в Кемере

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Кемере, цены от €42, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
На автобусе
скидка
19%
66 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
8 авг в 02:30
6754 за человека
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
На машине
скидка
10%
22 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
638575 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
На машине
скидка
10%
18 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
416375 за всё до 4 чел.
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
скидка
19%
31 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
7 авг в 07:00
11 авг в 07:00
5242 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Каппадокию действительно стоит посетить хотя бы раз в жизни. У нас был гид Султан, он рассказал нам много интересного про историю и культуру, не оставил без внимания, которые мы проезжали по пути. Эмоций от поездки море!
  • Г
    Гульназ
    15 июля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Экскурсия супер, цена одна из самых выгодных, все очень понравилось, впечатления на всю жизнь🤩
  • С
    Станислава
    13 июля 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Прекрасная экскурсия! Гид настоящий профессионал своего дела. Большой опыт в сфере дает о себе знать: полезный рассказ не только во
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    время посещения мест, но и по всему пути, благодаря чему даже поездка в автобусе интересная. Стоит конечно учитывать сезон для посещения данной экскурсии, в 35-ти градусную жару тяжеловато передвигаться по достопримечательностям, но этот факт нивелируется после первого прыжка в воду с яхты) Рекомендую если остановились в в Кемере или в соседних поселках.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  2. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  3. Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
  4. Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Демре
  4. Мира
  5. Старый город
  6. Олимпос
  7. Иераполис
  8. Фазелис
  9. The land of legends
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2024
Сейчас в Кемере в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 42 до 575 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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