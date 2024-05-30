Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 18 экскурсий в категории «История и культура» в Кемере, цены от $32, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
2 отзыва
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
29 отзывов
Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
Погрузитесь в мифологию и природу Кемера на джип-сафари, посетив Олимпос и огни Химеры. Уникальные пейзажи и древние легенды ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $35 за человека
Старый город Антальи и водопад Дюден
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
50 отзывов
Старый город Антальи и водопад Дюден: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в атмосферу старого города Антальи, посетите водопад Дюден и насладитесь видами Средиземного моря
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 8:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$45 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге - Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты. Посетите Каньон Тазы, Камни дьявола и руины античного города Селге в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$32 за человека
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$35 за человека
3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
39 отзывов
Групповая экскурсия в Миру, Церковь Св. Николая и Кекова
Откройте величие античной Турции, посетив Миру, церковь Святого Николая и загадочный Кекова
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$46 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую из Кемера
Путешествие в прошлое и подземный мир ждут вас в туре из Кемера. Античные руины и загадочная пещера в одном путешествии
Начало: Ваш город
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Сагалассос - город, неподвластный времени
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Сагалассос - город, неподвластный времени
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье в 7:30
24 ноя в 07:30
1 дек в 07:30
$60 за человека
Величественный Термессос
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота в 7:30
23 ноя в 07:30
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека
Фазелис и природный парк Улупинар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Природные Чудеса Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне, динамично, содержательно и увлекательно! Из Кемера дорога не долгая, не утомительно. Вполне можно ехать
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    с детьми (не младенцами, конечно). Живописные виды гор и синева моря, завораживающие руины древних поселений и талантливые гиды. Мы с дочкой в полном восторге! Отдельное спасибо и респект Оксане, замечательный человек и профессионал! Талантливая, находчивая и интересная, кроме того шикарная и коммуникабельная! Очень рекомендую эту экскурсию! По цене: не ищите дешевле - не найдете, а если кто-то предложит меньше цену, значит будет подвох: или увезут не туда или расскажут не о том. Много лет назад была на этой экскурсии с другим организатором, заплатила бешенные деньги, а получила меньшее удовольствие от поездки!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Все понравилось, кроме заездов в магазины. Хорошие гиды на русском языке. Все по обещаной программе выполнено.
  • А
    Ая
    11 мая 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Нас забрали вовремя из Бельдиби. Сначала всех везут на базу рафтинга, оттуда делят на «экстрим» и Тазы каньон и Сельге.
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    По дороге остановки на панорамных площадках. Наш водитель Мухаммад молодец, весёлый. Парень Фаид русскоговорящий тоже помогал. Покормили вкусно. Проблема только в том, что долго собирали группу обратно. Рекомендуем. Виды красивые.

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    3 в 1: античный город Мира, Церковь Св. Николая и остров Кекова из Кемера
    хорошая экскурсия. античный город невероятно красив, церковь настоящее место силы! морская прогулка невероятная: затонувший город, цвет средиземного моря. нам все понравилось
  • П
    Петр
    6 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Организация тура и впечатления на отлично!!
  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден
    Экскурсия была очень динамичная и познавательная! Все отлично организовано.
  • K
    Katja32300
    25 апреля 2024
    3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
    Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁 Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
  • N
    Natalia
    23 апреля 2024
    Тазы-каньон, античный Сельге и Люди-Скалы
    Экскурсия очень классная!!! Красивые виды каньена, а какие виды по дороге в античный город!!! Просто дух захватывает от красоты и высоты всего!!! Природа очень красивая!! Рекомендую эту экскурсию, кто любит природу и горы!
  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
    Экскурсия отличная, по красивым дорогам отвез замечательный шофер на все локации. Пляж Чиралы - это вау 🤩 входной билет в
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    Олимпос очень дорогой, с нас взяли 700 лир на двоих. Но мы все равно остались довольны, потому что развалины живописные. Ну и гора Химера в сумерках - завораживает.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «История и культура»

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  1. 3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
  2. Джип-сафари: Олимпос и огни Химеры
  3. Старый город Антальи и водопад Дюден
  4. Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
  5. 4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
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  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
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