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с детьми (не младенцами, конечно). Живописные виды гор и синева моря, завораживающие руины древних поселений и талантливые гиды. Мы с дочкой в полном восторге! Отдельное спасибо и респект Оксане, замечательный человек и профессионал! Талантливая, находчивая и интересная, кроме того шикарная и коммуникабельная! Очень рекомендую эту экскурсию! По цене: не ищите дешевле - не найдете, а если кто-то предложит меньше цену, значит будет подвох: или увезут не туда или расскажут не о том. Много лет назад была на этой экскурсии с другим организатором, заплатила бешенные деньги, а получила меньшее удовольствие от поездки!