читать дальше

- 30 лир, есть какая-то выпечка), вход в Памуккале - 30 евро, а не 30 долларов. Водитель и гид хорошие, в Паммукале, как всегда, красиво и интересно. Можно искупаться в бассейне (платно), походить по травертинам, посетить античный Иерополис и музей. Завозят на фабрику оникса, где можно купить симпатичные поделки (маленький стаканчик - от 10 долларов), и в винный погребок (очень вкусное вино, но надо иметь в виду, что цена по 22 доллара за бутылку), есть масло тина, оливковое и турецкие сладости. По дороге заезжали на озеро Салда, но большого впечатления не произвела, потому что наш Байкал, Телецкое озеро и другие наши озера гораздо более красивые и интересные).