1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€449 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Групповая
15 часов
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
18 часов
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
скидка
25%
Групповая
15 часов
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота
Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
- ЕЕлена13 мая 2024Все понравилось, кроме заездов в магазины. Хорошие гиды на русском языке. Все по обещаной программе выполнено.
- ППетр6 мая 2024Организация тура и впечатления на отлично!!
- ААндрей2 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Всё что ожидали увидеть посмотрели. Места действительно красивые и необычные. Гид была Юля. Провела все отлично. Спасибо за экскурсию.
- KKatja3230025 апреля 2024Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁 Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
- ДДарья19 апреля 2024Нам попался отличный русскоговорящий гид Назим. Он столько всего интересного рассказал и показал и в дороге, и в Памуккале. Обратная
- YYulia11 марта 2024Организовано хорошо, но на сайте указана не совсем точная информация: завтрак в стоимость экскурсии не входит (завозят в кафе, чай
- ЕЕлена22 октября 2023Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
- ККонстантин4 октября 2023Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
- ЖЖанна2 октября 2023Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Памуккале»
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