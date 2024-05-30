Экскурсии в Памуккале из Кемера

Найдено 9 экскурсий в категории «Памуккале» в Кемере, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
449 за всё до 3 чел.
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
2 отзыва
3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
Погрузитесь в историю и красоту Турции с экскурсией в Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете + воздушные шары: экскурсия из Кемера
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
18 часов
2 отзыва
Экскурсия в Памуккале на воздушном шаре из Кемера на рассвете
Уникальная возможность полетать на воздушном шаре над Памуккале и встретить рассвет в небе. Запоминающийся опыт и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$199 за человека
Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
🚌 На автобусе
скидка
25%
Групповая
15 часов
54 отзыва
Уникальные природные достопримечательности Памуккале и озера Салда
Удивительное путешествие к Памуккале и озеру Салда. Насладитесь бирюзовыми водами и белоснежными травертинами. Античные руины Иераполиса ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: 03:30 - 04:30 трансфер в регионе Кемер
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 40$30 за человека
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
15 отзывов
4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота
Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$400 за всё до 6 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Экскурсия очень понравилась, гид-Виктория потрясающая 🔥 очень интересно рассказывала, общительная, отзывчивая) надеюсь еще с ней встретимся Саму экскурсию обязательно посетите, да долго 18 часов, но раз в жизни стоит посмотреть) Нам все понравилось и впечатлений на в жизнь хватит)
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Все понравилось, кроме заездов в магазины. Хорошие гиды на русском языке. Все по обещаной программе выполнено.
  • П
    Петр
    6 мая 2024
    4 в 1: Памуккале, Иераполис, бассейн Клеопатры, озеро Салда из Кемера
    Организация тура и впечатления на отлично!!
  • А
    Андрей
    2 мая 2024
    Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
    Экскурсия прошла великолепно. Всё что ожидали увидеть посмотрели. Места действительно красивые и необычные. Гид была Юля. Провела все отлично. Спасибо за экскурсию.
  • K
    Katja32300
    25 апреля 2024
    3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
    Экскурсия отличная, Юля и Виктория интересно все рассказывают, отвечают на вопросы, сделали нам крутые фото 😁 Покормили на завтрак и в обед, хотя на сайте написано, что питание не входит) спасибо за такой приятный бонус 🫶🏼
  • Д
    Дарья
    19 апреля 2024
    Памуккале и озеро Салда: природные чудеса Турции
    Нам попался отличный русскоговорящий гид Назим. Он столько всего интересного рассказал и показал и в дороге, и в Памуккале. Обратная
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    дорога уже от усталости тяжелой была до Кемера, но оно того стоило. Иераполис просто нет слов! Очень впечатляет, больше чем термы.

  • Y
    Yulia
    11 марта 2024
    3 в 1: Памуккале, Иераполис и бассейн Клеопатры из Кемера
    Организовано хорошо, но на сайте указана не совсем точная информация: завтрак в стоимость экскурсии не входит (завозят в кафе, чай
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    - 30 лир, есть какая-то выпечка), вход в Памуккале - 30 евро, а не 30 долларов. Водитель и гид хорошие, в Паммукале, как всегда, красиво и интересно. Можно искупаться в бассейне (платно), походить по травертинам, посетить античный Иерополис и музей. Завозят на фабрику оникса, где можно купить симпатичные поделки (маленький стаканчик - от 10 долларов), и в винный погребок (очень вкусное вино, но надо иметь в виду, что цена по 22 доллара за бутылку), есть масло тина, оливковое и турецкие сладости. По дороге заезжали на озеро Салда, но большого впечатления не произвела, потому что наш Байкал, Телецкое озеро и другие наши озера гораздо более красивые и интересные).

  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Экскурсия Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис понравилась. Угур сразу учел наши пожелания не заезжать в «шопинговые» точки,
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    поэтому на остальные места осталось больше времени. Правильно порекомендовал выехать пораньше. Мы взяли с собой и воду, и головные уборы. Но, если бы забыли, то у Угура всё было припасено. Очень комфортная машина. Угур вел машину быстро и аккуратно. Всю дорогу рассказывал. Угур не только хороший рассказчик, но и гостеприимный и душевный человек. Экскурсия получилась не только интересная и насыщенная, но и комфортная. С удовольствием рекомендуем Угура в качестве экскурсовода. Угур! Спасибо Вам за замечательный день!

  • К
    Константин
    4 октября 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
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    Кто поедет, берите на двоих воды минимум литр и других напитков. В целом экскурсия годная, нужная, познавательная. Единственное что несколько неудовлетворило в этой экскурсии - гид Оксана. Крайне мало исторической информации. Мы ехали из Гёйнюка, наберитесь терпения, ехать придётся 3-3,5 часа, но это того стоит! Спасибо "Спутнику", пользуйтесь их услугами!

  • Ж
    Жанна
    2 октября 2023
    Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
    Были вдвоем с мамой, экскурсия очень понравилась! Угур отлично владеет информацией и умеет преподнести материал не только интересно, но легко
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    и с юмором! Также, Угур помог быстро организовать параплан прямо на месте, за что отдельное спасибо! Памукалле очень красивое место, а с Угуром мы смогли посетить его еще и без спешки.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Памуккале»

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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
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