Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)

Остров Сулуада

5
1 отзыв
Описание
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада.

Чистейшая прозрачная бирюзовая вода с видимостью до 25 метров и белоснежные песчано-галечные пляжи сделали остров “Турецкими Мальдивами”. Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах!

Остров Сулуада необитаем и находится рядом с бухтой Адрасан в регионе Олимпос и напоминает скалу с бухтами, гротами и пляжами. Во время морской прогулки мы сделаем остановки для отдыха и купания в самых популярных бухтах – Райской, Мальдивской и Аксеки с озером в пещере.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер. Услуги сопровождающего гида. Прогулка на яхте. Обед. Фрукты и чай
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 окт 2022
Дорогие, путешественники! Если кто-то хочет найти плохое, тот его обязательно найдёт; если ты хочешь видеть прекрасное, то ты его увидишь. Мы ехали за приятными впечатлениями и они у нас были!!! Мою дочь укачало в поездке и вся команда была очень отзывчива к нам, большое им спасибо. В отзывах все пишут, что много туристов, много корабликов, да их много, но в море место точно всем хватит.

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На машине
Водные развлечения
Можно с детьми
На весь день

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