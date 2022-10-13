Остров Сулуада
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Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада.
Чистейшая прозрачная бирюзовая вода с видимостью до 25 метров и белоснежные песчано-галечные пляжи сделали остров “Турецкими Мальдивами”. Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах!
Остров Сулуада необитаем и находится рядом с бухтой Адрасан в регионе Олимпос и напоминает скалу с бухтами, гротами и пляжами. Во время морской прогулки мы сделаем остановки для отдыха и купания в самых популярных бухтах – Райской, Мальдивской и Аксеки с озером в пещере.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер. Услуги сопровождающего гида. Прогулка на яхте. Обед. Фрукты и чай
- Что не входит
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:45Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Кемере
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Inga
13 окт 2022
Дорогие, путешественники! Если кто-то хочет найти плохое, тот его обязательно найдёт; если ты хочешь видеть прекрасное, то ты его увидишь. Мы ехали за приятными впечатлениями и они у нас были!!! Мою дочь укачало в поездке и вся команда была очень отзывчива к нам, большое им спасибо. В отзывах все пишут, что много туристов, много корабликов, да их много, но в море место точно всем хватит.
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