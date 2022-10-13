Приглашаем на морскую прогулку к необитаемому острову Сулуада.

Чистейшая прозрачная бирюзовая вода с видимостью до 25 метров и белоснежные песчано-галечные пляжи сделали остров “Турецкими Мальдивами”. Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах!

Остров Сулуада необитаем и находится рядом с бухтой Адрасан в регионе Олимпос и напоминает скалу с бухтами, гротами и пляжами. Во время морской прогулки мы сделаем остановки для отдыха и купания в самых популярных бухтах – Райской, Мальдивской и Аксеки с озером в пещере.