Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера

Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в...

4.9
50 отзывов
Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в некоторых местах просматривается в глубину до 20-25 метров.

Во время экскурсии мы посетим несколько живописных бухт с пляжами и гротами.

В каждой из них вы успеете искупаться и насладиться кристально чистой бирюзовой водой.
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Остров Сулуада
  • Бухта Аксэки
  • залив Аксеки
  • Пещера Любви
Морская прогулка — это одно из любимых развлечений взрослых и детей.

Что вас ждет:

  • Из отеля отправитесь на комфортабельном транспорте до порта Адрасан, взойдете на борт двухпалубного корабля и устремитесь в плаванье.

В программе:

  • купание в открытом море по пути к острову
  • посещение острова Сулуада
  • отдых на пляже
  • угощение от местного повара
  • прогулка по бухте Аксеки
  • В Турции остров Сулуада еще называют «турецкие Мальдивы» из-за особенного бирюзового оттенка воды и сказочно-красивой природы.
  • Здесь понежитесь на пляже и искупаетесь в кристально-чистой воде, отдохнете душой и телом.
  • После того, как Вы получите солнечные и водные процедуры и изрядно проголодаетесь, на корабле Вас ждет вкусный обед, приготовленный местным поваром.
Аксеки — бухта любви
После обеда отправимся к бухте любви — Аксеки.
У бухты есть небольшой грот, который вы будете исследовать самостоятельно. Легенда гласит, что вода в этой бухте холоднее окружающей из-за слез наложницы, забранной в гарем. Ее слезы — тоска по возлюбленному, которого она больше не увидит. Конечно дело в подводных течениях, но куда мы все без романтики.
Строительство отелей в этой местности запрещено, из-за угрозы вымирания местных черепах каретта-каретта. Они выводят свое потомство не только на Эгейском побережье, но и на Анталийском.
Что взять с собой
  • Купальники
  • Полотенце
  • Солнцезащитные очки
  • Крем
  • Головные уборы

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (5+)
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Завтрак
  • Все напитки на яхте (кроме чая)
  • Личные расходы (фото, сувениры, мороженое и т. д.)
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

TurkeyTours
TurkeyTours
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