Морская прогулка — это одно из любимых развлечений взрослых и детей.
Что вас ждет:
- Из отеля отправитесь на комфортабельном транспорте до порта Адрасан, взойдете на борт двухпалубного корабля и устремитесь в плаванье.
В программе:
- купание в открытом море по пути к острову
- посещение острова Сулуада
- отдых на пляже
- угощение от местного повара
- прогулка по бухте Аксеки
- В Турции остров Сулуада еще называют «турецкие Мальдивы» из-за особенного бирюзового оттенка воды и сказочно-красивой природы.
- Здесь понежитесь на пляже и искупаетесь в кристально-чистой воде, отдохнете душой и телом.
- После того, как Вы получите солнечные и водные процедуры и изрядно проголодаетесь, на корабле Вас ждет вкусный обед, приготовленный местным поваром.
Аксеки — бухта любви
После обеда отправимся к бухте любви — Аксеки.
У бухты есть небольшой грот, который вы будете исследовать самостоятельно. Легенда гласит, что вода в этой бухте холоднее окружающей из-за слез наложницы, забранной в гарем. Ее слезы — тоска по возлюбленному, которого она больше не увидит. Конечно дело в подводных течениях, но куда мы все без романтики.
Строительство отелей в этой местности запрещено, из-за угрозы вымирания местных черепах каретта-каретта. Они выводят свое потомство не только на Эгейском побережье, но и на Анталийском.
Что взять с собой
- Купальники
- Полотенце
- Солнцезащитные очки
- Крем
- Головные уборы