Морская прогулка — это одно из любимых развлечений взрослых и детей.

Что вас ждет:

Из отеля отправитесь на комфортабельном транспорте до порта Адрасан, взойдете на борт двухпалубного корабля и устремитесь в плаванье.

В программе:

купание в открытом море по пути к острову

посещение острова Сулуада

отдых на пляже

угощение от местного повара

прогулка по бухте Аксеки

В Турции остров Сулуада еще называют «турецкие Мальдивы» из-за особенного бирюзового оттенка воды и сказочно-красивой природы.

Здесь понежитесь на пляже и искупаетесь в кристально-чистой воде, отдохнете душой и телом.

После того, как Вы получите солнечные и водные процедуры и изрядно проголодаетесь, на корабле Вас ждет вкусный обед, приготовленный местным поваром.

Аксеки — бухта любви

После обеда отправимся к бухте любви — Аксеки.

У бухты есть небольшой грот, который вы будете исследовать самостоятельно. Легенда гласит, что вода в этой бухте холоднее окружающей из-за слез наложницы, забранной в гарем. Ее слезы — тоска по возлюбленному, которого она больше не увидит. Конечно дело в подводных течениях, но куда мы все без романтики.

Строительство отелей в этой местности запрещено, из-за угрозы вымирания местных черепах каретта-каретта. Они выводят свое потомство не только на Эгейском побережье, но и на Анталийском.

Что взять с собой