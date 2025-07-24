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Однодневный тур 3 в 1: рафтинг + багги + зиплайн из Кемера

Рафтинг, багги и зиплайн в Кемере: экстремальная мини-групповая экскурсия
Если вам надоел размеренный отдых, предлагаем провести по-настоящему экстремальный день на насыщенной экскурсии 3 в 1. Вас ждет рафтинг на бурной горной реке, багги-сафари по турецкому бездорожью и головокружительный спуск на трассе зиплайна.
4.2
5 отзывов
Однодневный тур 3 в 1: рафтинг + багги + зиплайн из Кемера
Однодневный тур 3 в 1: рафтинг + багги + зиплайн из Кемера
Однодневный тур 3 в 1: рафтинг + багги + зиплайн из Кемера

Описание экскурсии

Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.

Что вас ждет

В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.

Среда, пятница в 8:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
  • Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
  • Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
  • Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
  • Могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
  • Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
  • Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
Ю
Экскурсия очень насыщенная. Все 😊 единственный момент смутил, что нам долго не могли дать сдачу, в итоге сотрудник просто ушел с нашими деньгами и его пришлось потом искать, поэтому старайтесь оплатить без сдачи. Также еще в описании не указано, что трансфер с Кемера будет 2,5 часа в одну сторону.
В целом, все хорошо. С детьми будет отлично 👍🏻 Очень классные впечатления!
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С
Понравились виды, гид, обед простой не шведский стол конечно, на месте много чего пытались продать-втюхать, но не настойчиво. Зиплайн конечно переоценен, высота маленькая и протяженность короткая, багги конечно экстрим что это на четырех колёсах вообще едет.
А также очень долго добираться.
В целом понравилось.
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А
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Д
Рафтинг 3 в 1 на троечку.
Забронировали экскурсию на спутнике рафтинг 3 в 1. Трансфер приехал чуть позже, но мы посчитали это не критичным. Водитель почти не говорил на русском, но
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все равно был довольно общительным и весёлым, все объяснял и показывал.
При оплачивании экскурсии вместо сдачи со 100$ нам и ещё одной русской семье выдали бумажку, на которой написали сумму сдачи и сказали подойти с ней после экскурсии, либо можете купить что-то на баре на эти деньги. Хотя всем другим иностранцам (которые купили все возможное снаряжение) выдали сдачу с крупных сумм. При выяснении причин сдача откуда-то сразу взялась. Спасибо большое киргизскому инструктору, к сожалению, имя не узнали. Поднял нашему плоту настроение. Нас посадили в компанию русских на плот, что облегчило ситуацию. Рафты в хорошем состоянии, очень красивые виды, можно было пару раз искупаться (вода конечно ледяная). По пути все плоты любят друг друга поливать. Почти каждый сгорел во время экскурсии, потому что вещи вы оставляете в самом начале и больше их не видите. 3 слоя спф сильно не помогли, ноги у всех покраснели. В середине плавания нас оставили у небольшого кафе, где конечно же все за деньги, даже воды бесплатной нет. За 3 бутылки воды 0,5 и фанту по 0,3 спросили 16€.
По прибытии обратно нам предоставили обед из куриного шашлычка на шпажке, макарон, салата и лука (он входит в стоимость экскурсии).
По итогу, мы посчитали, что допрасходы 150€.
К сожалению полный отзыв не влез, не советую эту экскурсию.

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Т
Багги такие убитые,что ехать просто страшно
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