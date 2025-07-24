Если вам надоел размеренный отдых, предлагаем провести по-настоящему экстремальный день на насыщенной экскурсии 3 в 1. Вас ждет рафтинг на бурной горной реке, багги-сафари по турецкому бездорожью и головокружительный спуск на трассе зиплайна.
Описание экскурсии
Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.
Что вас ждет
В течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе! Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться. Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном. Важная информация: Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей, не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача — помогать участникам во время активностей, проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования.
Среда, пятница в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
- Русскоговорящий инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями
- Выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости
- Которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге"
- Могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор присутствует исключительно на базе проведения активностей
- Не выполняет функции гида и не сопровождает экскурсию с историческим или культурным рассказом. Его задача - помогать участникам во время активностей
- Проводить инструктаж по технике безопасности и оказывать необходимую поддержку при приобретении дополнительных услуг или оборудования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия очень насыщенная. Все 😊 единственный момент смутил, что нам долго не могли дать сдачу, в итоге сотрудник просто ушел с нашими деньгами и его пришлось потом искать, поэтому старайтесь оплатить без сдачи. Также еще в описании не указано, что трансфер с Кемера будет 2,5 часа в одну сторону.
В целом, все хорошо. С детьми будет отлично 👍🏻 Очень классные впечатления!
В целом, все хорошо. С детьми будет отлично 👍🏻 Очень классные впечатления!
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С
Понравились виды, гид, обед простой не шведский стол конечно, на месте много чего пытались продать-втюхать, но не настойчиво. Зиплайн конечно переоценен, высота маленькая и протяженность короткая, багги конечно экстрим что это на четырех колёсах вообще едет.
А также очень долго добираться.
В целом понравилось.
А также очень долго добираться.
В целом понравилось.
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А
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Д
Рафтинг 3 в 1 на троечку.
Забронировали экскурсию на спутнике рафтинг 3 в 1. Трансфер приехал чуть позже, но мы посчитали это не критичным. Водитель почти не говорил на русском, но
Забронировали экскурсию на спутнике рафтинг 3 в 1. Трансфер приехал чуть позже, но мы посчитали это не критичным. Водитель почти не говорил на русском, но
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Т
Багги такие убитые,что ехать просто страшно
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