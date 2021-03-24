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Полезная информация о Кемере

Что нужно знать о Кемере: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 47 экскурсий
Местное время в Кемере
12:0915
24 марта 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКемер
По-английскиKemer
Статья о городеСтатья о Кемере
Население города17 300 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота24 м. от уровня моря

Подробная статья

Кемер
Кемер — Молодежный курорт, галечные пляжи и доступные отели

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