Полезная информация о Кемере
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Местное время в Кемере
12:0915
24 марта 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Кемер
|По-английски
|Kemer
|Статья о городе
|Статья о Кемере
|Население города
|17 300 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря
Подробная статья
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