Кемер — Молодежный курорт, галечные пляжи и доступные отели

Кемер — главный курорт Турции для россиян и других граждан СНГ. Именно сюда чаще всего покупают путёвки, ведь именно здесь можно получить, как первоклассный пляжный отдых, так и полную экскурсионную программу по достопремичательностям Турции.

Турцию уже на протяжении многих лет по праву считают одной из самых популярных курортных стран как среди европейцев, так и среди граждан бывших стран СНГ. Первое, что ассоциируется с Турцией, это сервис высочайшего уровня. По этой же причине, если вы однажды побывали здесь, вам, несомненно, захочется приехать сюда снова. Эта страна столь разнообразна, что любой, даже самый капризный турист сможет выбрать отдых по душе. Только представьте: дайвинг, рафтинг, вечно теплое чистое море, богатая, насыщенная событиями история, а также горнолыжный спорт, альпинизм. Согласитесь, что далеко не каждая страна может похвастаться таким развитием туристической сферы, которая в Турции представлена разнообразием предоставляемых услуг и развлечений.

Досто­приме­чатель­ности курорта

Туристы, которым было бы интересно узнать больше о древних достопримечательностях Турции, а также отдохнуть на солнечном пляже, могут сразу же покупать билет и отправляться на курорт Кемер. Он расположен недалеко от Анталии, в 40 километрах, и уже успел зарекомендовать себя как первоклассный культурно-развлекательный центр.

Большой порт – это гордость Кемера. Одним из самых популярных развлечений туристов является прогулка на яхте. Учитывая пожелания и финансовое положение клиентов, опытные, знающие свое дело организаторы, несомненно, предложат вам яхту определенного уровня. В большинстве случаев продолжительность морской прогулки составляет как минимум 4 часа. За это время вам будет предоставлена чудесная возможность полюбоваться береговыми и морскими пейзажами Кемера. Более того, вы сможете искупаться и позагорать на живописном пляже. Во время столь памятной прогулки вам также должны предложить рыбалку и вкусный обед.

Стоянка яхт в Кемере

Курорт Кемер известен развалинами античных городов Фаселиса и Олимпоса, которые находятся на его территории. Еще в давние времена эти города считались великими. На сегодняшний день они все еще любимы и часто посещаемы туристами. Однако, согласно местным законам, неподалеку от развалин туризм запрещен, по этой же причине окружающая природа манит своей естественной красотой и некой дикостью.

Галечные пляжи Кемера

Пляжи в Кемере в большинстве своём галечные, а не песчанные, вода при этом чистейшая и видимость составляет несколько метров. Сами пляжные полосы не такие широки как, например, в итальянском Римини, но довольно уютные, а официанты от отелей носят продукты из кафе и ресторанов, прямо к вашему шезлонгу.

Пляж с галькой в Кемере

Следующая информация привлечет еще больше туристов, поскольку именно в Кемере находится один из самых знаменитых и посещаемых в Европе аквапарков. Здесь построено большое количество аттракционов, водных горок и бассейнов, что и делает аквапарк любимым местом отдыха для туристов с детьми. Таким образом, родители, ни о чем не беспокоясь, смогут спокойно насладиться отпуском, а их дети будут весело и увлекательно проводить время, катаясь на всех возможных аттракционах, которые были изготовлены по последним технологиям и являются самыми безопасными.

Ночная жизнь Кемера

Стоит упомянуть, что Кемер также известен своей насыщенной ночной жизнью. Иными словами, это место по праву можно назвать истинным раем как для молодежи, так и для старшего поколения.

Go-Go в знаменитых клубах Кемера

Стоит только солнцу зайти, по всему городу зажигаются огни. Тогда вместе с ними повсюду появляется масса предложений. К примеру, вам не составит труда найти милое кафе, роскошный ресторан с играющим джаз оркестром или отличный ночной клуб с музыкой на любой вкус: зажигательная, современная или традиционная с турецкими мотивами. Как правило, в любом ночном клубе клиентам предлагают закуску и разные необычные напитки. Даже самых привередливых тусовщиков не оставит равнодушными ежедневная развлекательная программа. Хотя, если вы все же предпочтете не покидать отель вечером, все равно скучать не придется. Во всех отелях проводят дискотеки и шоу-программы.

Погода в Кемере

Месяц Янв. Фев. Март Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек Воздух °C +8 +9 +12 +15 +20 +25 +30 +29 +20 +25 +15 +11 Вода °C +9 +9 +10 +13 +17 +21 +25 +25 +22 +17 +13 +11

Бани и СПА-процедуры

Хамам

Важно не забыть о турецкой традиционной бане. Кроме отдыха для души в Кемере есть огромное количество возможностей отдыха для тела. На курорте можно искупаться в самом чистом море, попробовать любую кухню мира и, конечно же, записаться на великолепные спа-процедуры и посетить знаменитые бани. Вообще, турецкую баню называют "хаммам". Ее обычно прогревают только до 40–50 градусов. Когда сеанс баньки заканчивается, ему на смену приходят опытные турецкие массажисты, которые сделают вам незабываемый массаж с множеством пены. Полному расслаблению способствует сама обстановка: настоящий турецкий чай, большие прохладные комнаты для отдыха, мраморные скамьи. После таких банных процедур и отдыха на турецком побережье вы, несомненно, почувствуете себя полным сил и энергии, свежим и обновленным.

Сувениры и базары

Чтобы навсегда запомнить и сберечь все приятные мгновения, связанные с гостеприимными турецкими берегами, на курорте Кемер можно приобрести разнообразные сувениры, которые продают чуть ли не на каждом повороте: на базарах, в магазинах или многочисленных лавках. Вам могут предложить традиционную одежду, посуду и ковры. Безусловно, самой ценной покупкой будут изделия ручной работы. А если вы умеете торговаться, то любой товар можно будет купить в разы дешевле.

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