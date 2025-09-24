Экскурсия в древний город Фазелис и на гору Тахталы - это уникальная возможность познакомиться с историей Ликии и насладиться природными красотами Турции. В Фазелисе, основанном в 7 веке до н.

э., сохранились руины римских и византийских сооружений, таких как акведук и театр. После посещения археологических памятников вас ждет подъем на фуникулере на вершину горы Тахталы, откуда открывается захватывающий вид на анталийское побережье. Трансфер включен, что делает путешествие комфортным и удобным

Описание экскурсии

Древний Фазелис

Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади. А на склоне за северной гаванью увидите некрополь.

Если захотите, мы сделаем остановку для купания в лазерной бухте, где есть песчаный пляж со всеми удобствами (раздевалки, туалеты и душ).

Гора Тахталы

Высота горы 2365 метров над уровнем моря, это самая заметная вершина турецкого Средиземноморья. По канатной дороге — одной из самых длинных в мире — мы поднимемся наверх. Со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и откроете потрясающий вид на анталийское побережье.

Организационные детали

Трансфер из Кемера и ближайших районов (Бельдиби, Гёйнюк, Чамьюва, Кириш, Текирова) включён в стоимость.

Возможно организовать трансфер из Белека или Сиде и анталии-подробности уточняйте в переписке с гидом