Путешествие в прошлое: римские и византийские руины Фазелиса, а затем подъем на Тахталы с потрясающими видами на Средиземное море
Экскурсия в древний город Фазелис и на гору Тахталы - это уникальная возможность познакомиться с историей Ликии и насладиться природными красотами Турции. В Фазелисе, основанном в 7 веке до н. читать дальше
э., сохранились руины римских и византийских сооружений, таких как акведук и театр.
После посещения археологических памятников вас ждет подъем на фуникулере на вершину горы Тахталы, откуда открывается захватывающий вид на анталийское побережье. Трансфер включен, что делает путешествие комфортным и удобным
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальные руины Фазелиса
🚠 Подъём на Тахталы
🌊 Лазурная бухта для купания
📸 Потрясающие виды
🚐 Включённый трансфер
Что можно увидеть
Фазелис
Гора Тахталы
Описание экскурсии
Древний Фазелис
Город был основан в 7 веке до н. э. у подножия горы Тахталы, или Олимпос, описанной Гомером в «Илиаде». Вы познакомитесь с историей Фазелиса и рассмотрите руины памятников римского и византийского периодов: крепость 3 века, акведук, античные гавани, бани и монумент, театр и торговые площади. А на склоне за северной гаванью увидите некрополь.
Если захотите, мы сделаем остановку для купания в лазерной бухте, где есть песчаный пляж со всеми удобствами (раздевалки, туалеты и душ).
Гора Тахталы
Высота горы 2365 метров над уровнем моря, это самая заметная вершина турецкого Средиземноморья. По канатной дороге — одной из самых длинных в мире — мы поднимемся наверх. Со смотровой площадки вы окинете взглядом окрестности и откроете потрясающий вид на анталийское побережье.
Организационные детали
Трансфер из Кемера и ближайших районов (Бельдиби, Гёйнюк, Чамьюва, Кириш, Текирова) включён в стоимость.
Возможно организовать трансфер из Белека или Сиде и анталии-подробности уточняйте в переписке с гидом
Дополнительные расходы: — билет в Фазелис — €10 за взрослого, для детей до 8 лет вход бесплатный — подъём на финикулёре на гору — $46 за взрослого, $32 за ребёнка от 3 до 11 лет, для детей до 3 лет — бесплатно — еда и напитки (по желанию)
Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для длительной прогулки и не забудьте полностью зарядить телефон и фотоаппарат
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 1201 туриста
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Т
Татьяна
24 сен 2025
Нашим гидом был Алтан. Хорошая экскурсия, интересная подача материала. Без гида было бы совсем все непонятно и неинтересно.
R
RINAT
24 сен 2025
В последний день отдыха перед самолётом заказали этот тур. Все прошло прекрасно, гид Микаил - профессионал в своем деле, рекомендую. Спокойная поездка, хорошая речь. Так как оставалось время до вылета, то отвёз нас ещё и на водопад в Анталии. Спасибо Микаилу за поездку!