Я отвезу вас туда, где захватывает дух от горных пейзажей и интересных историй! Мы посетим пещеру где жили первые поселенцы. Без беготни и суеты в тёплой дружеской атмосфере насладимся самыми красивыми водопадами. А также в течение всей экскурсии я с удовольствием буду знакомить вас с богатым культурным наследием нашей страны.

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Описание экскурсии

Пещера Караин

Одна из крупнейших природных пещер Турции. На первый взгляд она похожа на храм: её необычный облик очаровывает и завораживает. Мы осмотрим её снаружи, а затем пройдём в комнаты, в которых были обнаружены следы древних поселенцев.

Водопад Дюден

За свою природную красоту и силу воды он почитался на протяжении веков и продолжает привлекать посетителей со всего мира.

Водопад Куршунлу

Одна из самых известных природных красот вокруг Антальи в каньоне, окружённом лесами. Его окрестности — важная среда обитания для диких животных и множества птиц.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость включён трансфер из Кемера и обратно на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)

Можем забрать вас из Белека, Кунду, Лара, Коняалты или Антальи

Дополнительные расходы

Вход на водопад Куршунлу: 1,5€ с человека

Вход на водопад Верхний Дюден: 3€ с человека

Вход в Пещеру Караин: 5€ с человека

Еда и напитки (по желанию)

Вход в пещеру только один — через широкий грот, до которого нужно подняться по заброшенной каменистой тропе, напоминающей лестницу. Дорога по лестнице до самого верха займёт около 10 минут.