Я отвезу вас туда, где захватывает дух от горных пейзажей и интересных историй! Мы посетим пещеру где жили первые поселенцы. Без беготни и суеты в тёплой дружеской атмосфере насладимся самыми красивыми водопадами.
А также в течение всей экскурсии я с удовольствием буду знакомить вас с богатым культурным наследием нашей страны.
А также в течение всей экскурсии я с удовольствием буду знакомить вас с богатым культурным наследием нашей страны.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Пещера Караин
Одна из крупнейших природных пещер Турции. На первый взгляд она похожа на храм: её необычный облик очаровывает и завораживает. Мы осмотрим её снаружи, а затем пройдём в комнаты, в которых были обнаружены следы древних поселенцев.
Водопад Дюден
За свою природную красоту и силу воды он почитался на протяжении веков и продолжает привлекать посетителей со всего мира.
Водопад Куршунлу
Одна из самых известных природных красот вокруг Антальи в каньоне, окружённом лесами. Его окрестности — важная среда обитания для диких животных и множества птиц.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включён трансфер из Кемера и обратно на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
- Можем забрать вас из Белека, Кунду, Лара, Коняалты или Антальи
Дополнительные расходы
- Вход на водопад Куршунлу: 1,5€ с человека
- Вход на водопад Верхний Дюден: 3€ с человека
- Вход в Пещеру Караин: 5€ с человека
- Еда и напитки (по желанию)
Вход в пещеру только один — через широкий грот, до которого нужно подняться по заброшенной каменистой тропе, напоминающей лестницу. Дорога по лестнице до самого верха займёт около 10 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Кемере
Меня зовут Тимур. Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции и счастливый человек: люблю свою работу и Турцию, путешествую сам и помогаю вам открывать нечто новое! В живомЗадать вопрос
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