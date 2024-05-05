Двухдневные экскурсионные туры Кемера

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Кемере, цены от $50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
14 апр в 04:00
17 апр в 04:00
$50 за человека
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
На автобусе
2 дня
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
Начало: Отели и расположение гостей
14 апр в 02:00
17 апр в 02:00
$50 за человека
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
На автобусе
2 дня
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Начало: Ваш отель
14 апр в 03:00
16 апр в 03:00
$60 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
    Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии
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    мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «2-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Кемере в апреле 2025
Сейчас в Кемере в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 50 до 60. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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