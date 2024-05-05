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мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!