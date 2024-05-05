Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
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14 апр в 02:00
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Экскурсия в Каппадокию из Кемера
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14 апр в 03:00
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$60 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна5 мая 2024Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «2-дневные туры»
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