Мои заказы

Каппадокия: путешествие мечты из Кемера

Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.

Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Каппадокия: путешествие мечты из Кемера
Каппадокия: путешествие мечты из Кемера
Каппадокия: путешествие мечты из Кемера
Ближайшие даты:
10
ноя13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя
Время начала: 02:00

Описание тура

Отправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: стандартный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! Важная информация:
  • Тур занимает более 40 часов, включая трансфер из Кемера и обратно;
  • Время выезда из отеля сообщается накануне тура вечером;
  • Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от погодных условий;
  • Убедитесь, что у вас есть с собой завтрак-пакет, который можно запросить в отеле. Не забывайте, что у вас будет ранний выезд из отеля.

Понедельник, четверг, суббота, выезд в 2:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что вы увидите во время тура:
  • Крепость Учхисар - самая высокая точка Каппадокии с потрясающими видами
  • Долина Любви - известна своими уникальными скальными образованиями
  • Долина Деврент (Долина Воображения) - каменные фигуры, напоминающие животных и людей
  • Подземный город - один из исторических городов, вырезанных в скалах
  • Караван-сарай на Великом Шёлковом пути - архитектурный памятник средневековой эпохи
  • Панорамные площадки Каппадокии - виды, открывающиеся на долины и скальные образования
  • (Опционально) Гереме - музей под открытым небом с уникальными скальными церквями и фресками
Что включено
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Страховка
  • Проживание в отеле (двухместное размещение).
  • Завтраки и ужин
  • Входные билеты кроме Гёреме.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Гёреме
  • Полёт на воздушном шаре
  • Смотровая площадка для наблюдения за полётом на воздушном шаре
  • Обеды и напитки
  • Разница одноместного проживания 20 $.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота, выезд в 2:00
Экскурсия длится около 1 дня 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Тур занимает более 40 часов, включая трансфер из Кемера и обратно
  • Время выезда из отеля сообщается накануне тура вечером
  • Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от погодных условий
  • Убедитесь, что у вас есть с собой завтрак-пакет, который можно запросить в отеле. Не забывайте, что у вас будет ранний выезд из отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Кемера

Похожие туры из Кемера

Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
Завтра в 04:00
13 ноя в 04:00
$50 за человека
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
На автобусе
2 дня
-
25%
53 отзыва
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
Начало: Отели и расположение гостей
Завтра в 02:00
13 ноя в 02:00
$30$40 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
На автобусе
1 день 14 часов
-
17%
80 отзывов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 02:00
13 ноя в 02:00
$54$65 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кемере
Все туры из Кемера