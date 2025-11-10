Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.
Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Описание тураОтправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: стандартный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! Важная информация:
- Тур занимает более 40 часов, включая трансфер из Кемера и обратно;
- Время выезда из отеля сообщается накануне тура вечером;
- Экскурсионная программа может быть изменена в зависимости от погодных условий;
- Убедитесь, что у вас есть с собой завтрак-пакет, который можно запросить в отеле. Не забывайте, что у вас будет ранний выезд из отеля.
Понедельник, четверг, суббота, выезд в 2:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вы увидите во время тура:
- Крепость Учхисар - самая высокая точка Каппадокии с потрясающими видами
- Долина Любви - известна своими уникальными скальными образованиями
- Долина Деврент (Долина Воображения) - каменные фигуры, напоминающие животных и людей
- Подземный город - один из исторических городов, вырезанных в скалах
- Караван-сарай на Великом Шёлковом пути - архитектурный памятник средневековой эпохи
- Панорамные площадки Каппадокии - виды, открывающиеся на долины и скальные образования
- (Опционально) Гереме - музей под открытым небом с уникальными скальными церквями и фресками
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Страховка
- Проживание в отеле (двухместное размещение).
- Завтраки и ужин
- Входные билеты кроме Гёреме.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Гёреме
- Полёт на воздушном шаре
- Смотровая площадка для наблюдения за полётом на воздушном шаре
- Обеды и напитки
- Разница одноместного проживания 20 $.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота, выезд в 2:00
Экскурсия длится около 1 дня 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кемера
