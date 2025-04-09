Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию
Начало: Из вашего отелья
Расписание: Время отправления может меняться. В этом случае вы будете уведомлены сообщением.
10 апр в 02:30
12 апр в 02:30
$65 за человека
Каппадокия: путешествие мечты из Кемера
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Понедельник, четверг, суббота, выезд в 2:00
10 апр в 02:00
12 апр в 02:00
$55 за человека
Экскурсия в Каппадокию из Кемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 03:00
12 апр в 03:00
$60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «История и культура»
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