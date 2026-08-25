Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
«Необыкновенная Каппадокия откроется вам с разных сторон, а гид-историк расскажет, почему национальный парк Гёреме — больше, чем открыточный вид на воздушные шары»
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$40 за человека
Каппадокия из Кемера: 2 дня среди долин, скал и воздушных шаров
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«Вас несомненно впечатлит утренний полёт на воздушном шаре»
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Завтра в 02:00
$28 за человека
Эксклюзивный тур по Каппадокии в мини-группе с проживанием в пещерном отеле
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«Воздушные шары и живописные долины»
Завтра в 03:30
29 авг в 03:30
$143 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На воздушном шаре»
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