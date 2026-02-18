-
Море Турции (Каш, яхта, вилла, серпантин, Олюдениз)
Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур
«Сегодня целый день проведем на яхте»
7 сен в 10:00
10 авг в 10:00
от 96 800 ₽
110 000 ₽ за человека
-
11%
Юг Турции
Экспедиционный тур по югу Турции на авто
«Далее мы отправимся в сторону Зеленого каньона, где нас ждет прогулка на корабле по ущельям каньона, оде мы сможем порыбачить, искупаться в чистейшей воде, ныряя прям с корабля»
7 мая в 10:00
7 окт в 10:00
от 81 999 ₽
91 646 ₽ за человека
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке
В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков
19 апр в 10:00
29 мар в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Поход по Турции: Западная Ликийская тропа налегке
Множество морских видов и купание в диких бухтах. Живем в палатках с теплым душем и ходим налегке
26 апр в 10:00
5 апр в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Сколько стоит тур в Кемере в феврале 2026
Сейчас в Кемере в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 56 500 до 96 800 со скидкой до 12%.
Водные туры в Кемере на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026