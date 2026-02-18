Найдено 4 тура в категории « Водные развлечения » в Кемере, цены от 56 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На яхте 7 дней 12% Море Турции (Каш, яхта, вилла, серпантин, Олюдениз) Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур «Сегодня целый день проведем на яхте» от 96 800 ₽ 110 000 ₽ за человека 7 дней 11% Юг Турции Экспедиционный тур по югу Турции на авто «Далее мы отправимся в сторону Зеленого каньона, где нас ждет прогулка на корабле по ущельям каньона, оде мы сможем порыбачить, искупаться в чистейшей воде, ныряя прям с корабля» от 81 999 ₽ 91 646 ₽ за человека 7 дней Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков от 56 500 ₽ за человека 6 дней Поход по Турции: Западная Ликийская тропа налегке Множество морских видов и купание в диких бухтах. Живем в палатках с теплым душем и ходим налегке от 56 500 ₽ за человека Все туры Кемера

Водные туры в Кемере на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026