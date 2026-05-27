2 день

Каньон Гейнюк, бодирафтинг

Ранним утром после сытного завтрака, приготовленного на костре, отправимся в сам Каньон Гейнюк. Входные билеты нацпарк включены в тур, доп активности - доп оплата в кассе.

Увидим удивительные пейзажи и ощутим море эмоций от наших активностей.

Тут доступны несколько активностей на выбор: бодирафтинг (рекомендуем), зиплайн (для желающих), лодка по реке (можно маленьким детям) - можно просто купаться и чилить.

Далее на внедорожниках поднимемся в гору.

Надев неопреновые костюмы и каски, отправимся где вброд, а где и вплавь навстречу приключениям.

Преодолевая течение и пороги искупаемся в чистейших водопадах и посмотрим на висящий камень, громадная глыба, застрявшая между узких стен, висит он над головами туристов. Представляете, какие красивые фотографии у нас будут? Мы взорвем инстаграмы!

После вкусного обеда переезд на плато горы Тахталы Даг.

В этот день мы будем ночевать в широкой долине обрамленной высокими скалами, у одинокого домика пастухов.

Высота тут почти 2 км, а потому ночь будет прохладной. Горячий ужин

Здесь ночью мы увидим самое красивое звездное небо, которое только может быть!

Переезды 44 км. Расходы на доп. активности в каньоне. Ночевка в диком месте без удобств.

