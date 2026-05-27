Другая Турция: Ликийская тропа на максималках

Описание тура

Ликийская тропа входит в топ-10 лучших пешеходных маршрутов мира и проходит вдоль побережья Средиземного моря на юге Турции. Вы увидите Турцию, которая недоступна пляжным туристам: древние города Олимпос и Адрасан, огни Химер, живописный город Каш со скалами и серпантинами. Трекинг легкий, без рюкзаков, переезды на автомобилях. Поднимемся на вершину Тахталы Даг на высоту 2365 метров, выйдем на яхте в море, пройдем боди-рафтинг по каньону горной реки, покатаемся на велосипедах по древнему городу. Ночевки в палатках и палаточных кемпингах с душем, туалетом, кухней и Wi-Fi, по желанию можно остановиться в гостевых домах. Доберемся до высокогорного озера и ледяных бань Клеопатры, увидите огромных морских черепах. В октябре на маршруте созревают фрукты — яблоки, гранаты и другие, можно есть сколько хочется. Каждый день новые локации, горы, море, пляжи.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Анталии, переезд в Гейнюк

13:30 - 15:45 встреча группа с аэропорта и с города.
Переезд в Каньон Гейнюк
По приезду разобьем палаточный лагерь у гор.
Бегом купаться!! Будем купаться в горной реке, прыгать в кристально чистую воду.
Устроим вечер знакомств, проведём его в нашей новой компании! Сытный и вкусный походный ужин.

Переезды 53 км. Ночевка в диком месте с частичными удобствами.

2 день

Каньон Гейнюк, бодирафтинг

Ранним утром после сытного завтрака, приготовленного на костре, отправимся в сам Каньон Гейнюк. Входные билеты нацпарк включены в тур, доп активности - доп оплата в кассе.
Увидим удивительные пейзажи и ощутим море эмоций от наших активностей.
Тут доступны несколько активностей на выбор: бодирафтинг (рекомендуем), зиплайн (для желающих), лодка по реке (можно маленьким детям) - можно просто купаться и чилить.
Далее на внедорожниках поднимемся в гору.
Надев неопреновые костюмы и каски, отправимся где вброд, а где и вплавь навстречу приключениям.
Преодолевая течение и пороги искупаемся в чистейших водопадах и посмотрим на висящий камень, громадная глыба, застрявшая между узких стен, висит он над головами туристов. Представляете, какие красивые фотографии у нас будут? Мы взорвем инстаграмы!

После вкусного обеда переезд на плато горы Тахталы Даг.
В этот день мы будем ночевать в широкой долине обрамленной высокими скалами, у одинокого домика пастухов.
Высота тут почти 2 км, а потому ночь будет прохладной. Горячий ужин
Здесь ночью мы увидим самое красивое звездное небо, которое только может быть!

Переезды 44 км. Расходы на доп. активности в каньоне. Ночевка в диком месте без удобств.

3 день

Восхождение на гору Тахталы Даг 2366 метра

Проснувшись у самого подножия турецкого Олимпа, согреваемся горячим чаем и вкусным завтраком и спешим на восхождение! Величие и мощь гор потрясает! Еще бы, ведь мы на вершине г. Тахтали-Даг и под нами 2366 метров. С собой взять воды, трекинговую обувь или хорошие кроссовки.
Насладимся открывающимися видами бескрайних горных хребтов с одной стороны и манящего Средиземного моря с другой.
Ощутим свежайший ветер, который здесь, на вершине, особенный.
Мы сделаем много крутых снимков и можно будет перекусить в высокогорном кафе с панорамными окнами. В этом месте открывается будоражащий вид на море и горы.

После обеда в лагере переезд на побережье к поселку Чирали к морю. Чирали не испорчен туризмом, тут низкая застройка и много хиппи и йогов.
Доставайте купальники, бежим к морю на закате - оно будет таким желанным после гор.
Проведём вечер в веселой компании. Ужинаем в многочисленных кафе.
Будем жить в комфортных условиях в палаточном кемпинге.
Здесь есть горячий душ, туалет, кухня, холодильник, газ, Wi-Fi. А до моря всего лишь 3 минуты!

Переезды 63 км. Расходы на ужин в кафе.
Ночевка в палаточном кемпинге Чирали с удобствами.

4 день

Море! Чирали! Яхта, Огни Химеры

Встречаем рассветы и закаты на море, отдыхаем, купаемся и загораем. Наслаждаемся всеми прелестями дикого пляжного отдыха.
Готовим сытный завтрак.
Отправимся в морской вояж на частной яхте на целый день! Каждый сможет искупаться в открытом море.
Задействованы будут все, выбора не оставим (в рамках разумного). Здесь мы отведаем турецких свежих морепродуктов покушаем аппетитную рыбу - комплексный обед на яхте включен. Будет очень вкусно?
Ужин в кафе.
Вечером пойдем к огням Химеры - небольшой подъем в гору (билеты включены).
Огни Химеры это уникальное явление, поражающее своей зрелищностью и загадочностью!
Природные газы, среди которых преобладают выбросы метана (87%), свободно выходят из недр горы, благодаря давлению, создаваемому подземными водами. При контакте с воздухом они самовозгораются и образуют десятки небольших факелов. Эти вечные огни разбросаны на небольшом участке горы. Зрелище не оставит никого равнодушным!

Переезды 10 км. Расходы на ужин в кафе. Ночевка в палаточном кемпинге Чирали с удобствами

5 день

Море, Олимпус, переезд в Кароз

Утром после завтрака идем на дальний пляж у скалы и по желанию посещаем древнейший город Олимпус (входные билеты на кассе)
После обеда переезд в соседнее село за горой Кароз.
По пути посетим необычные бухты и остановимся в кемпинге на берегу моря.

Переезды 55 км. Расходы на обед/ужин в кафе, входные билеты Олимпус (по желанию). Ночевка в палаточном кемпинге Кароз с удобствами.

6 день

Мыс Гельдоний и Каш

После завтрака отправляемся в небольшую пешую прогулку-трекинг. Мыс Гелидония и одноименный маяк являются частью знаменитой Ликийской тропы — турецкого пешего маршрута, который идёт по территории древнего государства Ликии. Мыс по праву считается одной из лучших видовых точек на этом пути, а маяк украшает обложку печатного путеводителя по тропе авторства Кейт Клоу. Едем дальше по маршруту - искупаемся по желанию в ледяных купальнях Клеопатры, проедем через Демре. Это многовековое греческое сооружение, затопленное приходящей водой. Купальни были построены специально к визиту египетской царицы. Местные считают эти воды очень полезными для тела, в воде содержится сероводород.

До вечера приедем в городок Каш! Каш - это совершенно другой мир! Как будто мы попали в Грецию, хотя и вправду - в море видны берега Греции? Если приедем до заката - посетим Колизей. Заселяемся в кемпинг, идем в кафе на ужин и дальше можно продолжить вечер в ярких барах этого городка или у костра в кемпинге.

Переезды 106 км. Расходы на обед/ужин. Ночевка в палаточном кемпинге Кабак с удобствами.

7 день

Капуташ, Патара, Кабак

Завтракаем и выезжаем в сторону супер красивого пляжа в бухте Капуташ между скалами.
После обеда едем на легендарный Пляж Патара с барханами, где особенно много песка.
Тут огромные барханы, как будто вы в пустыне Сахара.
Вместе встречаем закат и делаем много крутых фото и видео.
Едем в сторону Олюдениза и размещаемся в кемпинге в лесу в районе Бухты Кабак.

Переезды 110 км. Расходы на обед/ужин в кафе, шезлонги на пляже Капуташ по желанию.
Ночевка в палаточном кемпинге с удобствами.

8 день

Трекинг Ликийская тропа, Олюдениз, гора Бабадаг 19

Стартуем в пеший трекинг на пляж Парадайз, купаемся, обратно доберемся на лодке (включено). С собой взять воды и перекус, трекинговая обувь или хорошие кроссовки.

Посетим обзорную площадку Долины Бабочек, проедем через Олюдениз - тут все небо в парапланах.
Желающие смогут отправиться на полеты на парапланах над горами и морем (доп. оплата).
Ближе к закату мы отправимся на машинах на вершину горы Бабадаг, чтобы проводить закат с высоты двух километров. Тут прохладнее, нужно взять с собой ветровку/куртку.
Вечером прощальный ужин.

Переезды 75 км. Расходы на обед в кафе, доп активности парапланы/шезлонги (по желанию). Ночевка в палаточном кемпинге Кабак с удобствами.

9 день

Переезд в Анталию

Ранний завтрак и выезд в Анталию, привезём вас в город или в аэропорт. Прощаемся со слезами на глазах и говорим До новых встреч

Переезды 235 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на автомобилях в течении всего тура, топливо, водитель
  • Сопровождение, работа гида, инструктора
  • Посещение всех локаций согласно программе
  • Проживание в палаточном кемпинге (со всеми удобствами в отдельные дни.)
  • Морская прогулка на яхте с обедом
  • Входные билеты (не везде) и сборы нац. парков
  • Походное питание 3 дня в горах 3 раза в день (готовим на костре и на газу). Все завтраки весь тур. В остальных случаях ходим в кафе и бары
  • Прощальный ужин, барбекю пати
  • Регистрация группы, рации, походный инвентарь общего пользования
  • Консультация и помощь в оформлении авиа билетов до Анталии из вашего города
  • Сюрприз от инструктора, комплименты в туре
Что не входит в цену
  • Авиа билеты в Анталию из вашего города и обратно
  • Спальник, палатка, коврик (есть прокат в Казани и в Анталии)
  • Местные сувениры, питание не по программе, доп. развлечения
Пожелания к путешественнику

Список Необходимых Личных Вещей:

Загранпаспорт Рф - виза не нужна гражданам Рф!

У побережья +30, в горах ночью +5 (у Тахталы Даг)
Загранпаспорт - виза не нужна!
Рюкзак 60 л. и компактный рюкзак.
Палатка, спальник на +5, коврик.
Термобелье на ночь
Много шорт, футболок
Кружка, ложка, миска, нож
Кроссовки и сланцы
Крем от загара
Очки солнцезащитные
Головной Убор
Powerbank, телефон, камера
Личная аптечка (от своих болезней)ё
Емкость для воды
Полотенце, предметы личной гигиены
Дождевик
Сидушка

Визы
Для граждан Рф виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Динар
Динар — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель компании туроператора и опытной команды гидов-инструкторов. С его подачи изучаются и запускаются новые направления. Специализация на авторских турах и экспедициях, дальних направлений по всему миру и
России. В прошлом организатор музыкальных концертов и фестивалей, крупнейший организатор автобусных туров, концертный менеджер музыкальных групп. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха. Дайвинг, мотокросс, sup, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней. Мечтает попасть на остров Пасхи и провести не стандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали.»

