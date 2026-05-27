Описание тура
Ликийская тропа входит в топ-10 лучших пешеходных маршрутов мира и проходит вдоль побережья Средиземного моря на юге Турции. Вы увидите Турцию, которая недоступна пляжным туристам: древние города Олимпос и Адрасан, огни Химер, живописный город Каш со скалами и серпантинами. Трекинг легкий, без рюкзаков, переезды на автомобилях. Поднимемся на вершину Тахталы Даг на высоту 2365 метров, выйдем на яхте в море, пройдем боди-рафтинг по каньону горной реки, покатаемся на велосипедах по древнему городу. Ночевки в палатках и палаточных кемпингах с душем, туалетом, кухней и Wi-Fi, по желанию можно остановиться в гостевых домах. Доберемся до высокогорного озера и ледяных бань Клеопатры, увидите огромных морских черепах. В октябре на маршруте созревают фрукты — яблоки, гранаты и другие, можно есть сколько хочется. Каждый день новые локации, горы, море, пляжи.
Программа тура по дням
Встреча в Анталии, переезд в Гейнюк
13:30 - 15:45 встреча группа с аэропорта и с города.
Переезд в Каньон Гейнюк
По приезду разобьем палаточный лагерь у гор.
Бегом купаться!! Будем купаться в горной реке, прыгать в кристально чистую воду.
Устроим вечер знакомств, проведём его в нашей новой компании! Сытный и вкусный походный ужин.
Переезды 53 км. Ночевка в диком месте с частичными удобствами.
Каньон Гейнюк, бодирафтинг
Ранним утром после сытного завтрака, приготовленного на костре, отправимся в сам Каньон Гейнюк. Входные билеты нацпарк включены в тур, доп активности - доп оплата в кассе.
Увидим удивительные пейзажи и ощутим море эмоций от наших активностей.
Тут доступны несколько активностей на выбор: бодирафтинг (рекомендуем), зиплайн (для желающих), лодка по реке (можно маленьким детям) - можно просто купаться и чилить.
Далее на внедорожниках поднимемся в гору.
Надев неопреновые костюмы и каски, отправимся где вброд, а где и вплавь навстречу приключениям.
Преодолевая течение и пороги искупаемся в чистейших водопадах и посмотрим на висящий камень, громадная глыба, застрявшая между узких стен, висит он над головами туристов. Представляете, какие красивые фотографии у нас будут? Мы взорвем инстаграмы!
После вкусного обеда переезд на плато горы Тахталы Даг.
В этот день мы будем ночевать в широкой долине обрамленной высокими скалами, у одинокого домика пастухов.
Высота тут почти 2 км, а потому ночь будет прохладной. Горячий ужин
Здесь ночью мы увидим самое красивое звездное небо, которое только может быть!
Переезды 44 км. Расходы на доп. активности в каньоне. Ночевка в диком месте без удобств.
Восхождение на гору Тахталы Даг 2366 метра
Проснувшись у самого подножия турецкого Олимпа, согреваемся горячим чаем и вкусным завтраком и спешим на восхождение! Величие и мощь гор потрясает! Еще бы, ведь мы на вершине г. Тахтали-Даг и под нами 2366 метров. С собой взять воды, трекинговую обувь или хорошие кроссовки.
Насладимся открывающимися видами бескрайних горных хребтов с одной стороны и манящего Средиземного моря с другой.
Ощутим свежайший ветер, который здесь, на вершине, особенный.
Мы сделаем много крутых снимков и можно будет перекусить в высокогорном кафе с панорамными окнами. В этом месте открывается будоражащий вид на море и горы.
После обеда в лагере переезд на побережье к поселку Чирали к морю. Чирали не испорчен туризмом, тут низкая застройка и много хиппи и йогов.
Доставайте купальники, бежим к морю на закате - оно будет таким желанным после гор.
Проведём вечер в веселой компании. Ужинаем в многочисленных кафе.
Будем жить в комфортных условиях в палаточном кемпинге.
Здесь есть горячий душ, туалет, кухня, холодильник, газ, Wi-Fi. А до моря всего лишь 3 минуты!
Переезды 63 км. Расходы на ужин в кафе.
Ночевка в палаточном кемпинге Чирали с удобствами.
Море! Чирали! Яхта, Огни Химеры
Встречаем рассветы и закаты на море, отдыхаем, купаемся и загораем. Наслаждаемся всеми прелестями дикого пляжного отдыха.
Готовим сытный завтрак.
Отправимся в морской вояж на частной яхте на целый день! Каждый сможет искупаться в открытом море.
Задействованы будут все, выбора не оставим (в рамках разумного). Здесь мы отведаем турецких свежих морепродуктов покушаем аппетитную рыбу - комплексный обед на яхте включен. Будет очень вкусно?
Ужин в кафе.
Вечером пойдем к огням Химеры - небольшой подъем в гору (билеты включены).
Огни Химеры это уникальное явление, поражающее своей зрелищностью и загадочностью!
Природные газы, среди которых преобладают выбросы метана (87%), свободно выходят из недр горы, благодаря давлению, создаваемому подземными водами. При контакте с воздухом они самовозгораются и образуют десятки небольших факелов. Эти вечные огни разбросаны на небольшом участке горы. Зрелище не оставит никого равнодушным!
Переезды 10 км. Расходы на ужин в кафе. Ночевка в палаточном кемпинге Чирали с удобствами
Море, Олимпус, переезд в Кароз
Утром после завтрака идем на дальний пляж у скалы и по желанию посещаем древнейший город Олимпус (входные билеты на кассе)
После обеда переезд в соседнее село за горой Кароз.
По пути посетим необычные бухты и остановимся в кемпинге на берегу моря.
Переезды 55 км. Расходы на обед/ужин в кафе, входные билеты Олимпус (по желанию). Ночевка в палаточном кемпинге Кароз с удобствами.
Мыс Гельдоний и Каш
После завтрака отправляемся в небольшую пешую прогулку-трекинг. Мыс Гелидония и одноименный маяк являются частью знаменитой Ликийской тропы — турецкого пешего маршрута, который идёт по территории древнего государства Ликии. Мыс по праву считается одной из лучших видовых точек на этом пути, а маяк украшает обложку печатного путеводителя по тропе авторства Кейт Клоу. Едем дальше по маршруту - искупаемся по желанию в ледяных купальнях Клеопатры, проедем через Демре. Это многовековое греческое сооружение, затопленное приходящей водой. Купальни были построены специально к визиту египетской царицы. Местные считают эти воды очень полезными для тела, в воде содержится сероводород.
До вечера приедем в городок Каш! Каш - это совершенно другой мир! Как будто мы попали в Грецию, хотя и вправду - в море видны берега Греции? Если приедем до заката - посетим Колизей. Заселяемся в кемпинг, идем в кафе на ужин и дальше можно продолжить вечер в ярких барах этого городка или у костра в кемпинге.
Переезды 106 км. Расходы на обед/ужин. Ночевка в палаточном кемпинге Кабак с удобствами.
Капуташ, Патара, Кабак
Завтракаем и выезжаем в сторону супер красивого пляжа в бухте Капуташ между скалами.
После обеда едем на легендарный Пляж Патара с барханами, где особенно много песка.
Тут огромные барханы, как будто вы в пустыне Сахара.
Вместе встречаем закат и делаем много крутых фото и видео.
Едем в сторону Олюдениза и размещаемся в кемпинге в лесу в районе Бухты Кабак.
Переезды 110 км. Расходы на обед/ужин в кафе, шезлонги на пляже Капуташ по желанию.
Ночевка в палаточном кемпинге с удобствами.
Трекинг Ликийская тропа, Олюдениз, гора Бабадаг 19
Стартуем в пеший трекинг на пляж Парадайз, купаемся, обратно доберемся на лодке (включено). С собой взять воды и перекус, трекинговая обувь или хорошие кроссовки.
Посетим обзорную площадку Долины Бабочек, проедем через Олюдениз - тут все небо в парапланах.
Желающие смогут отправиться на полеты на парапланах над горами и морем (доп. оплата).
Ближе к закату мы отправимся на машинах на вершину горы Бабадаг, чтобы проводить закат с высоты двух километров. Тут прохладнее, нужно взять с собой ветровку/куртку.
Вечером прощальный ужин.
Переезды 75 км. Расходы на обед в кафе, доп активности парапланы/шезлонги (по желанию). Ночевка в палаточном кемпинге Кабак с удобствами.
Переезд в Анталию
Ранний завтрак и выезд в Анталию, привезём вас в город или в аэропорт. Прощаемся со слезами на глазах и говорим До новых встреч
Переезды 235 км.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на автомобилях в течении всего тура, топливо, водитель
- Сопровождение, работа гида, инструктора
- Посещение всех локаций согласно программе
- Проживание в палаточном кемпинге (со всеми удобствами в отдельные дни.)
- Морская прогулка на яхте с обедом
- Входные билеты (не везде) и сборы нац. парков
- Походное питание 3 дня в горах 3 раза в день (готовим на костре и на газу). Все завтраки весь тур. В остальных случаях ходим в кафе и бары
- Прощальный ужин, барбекю пати
- Регистрация группы, рации, походный инвентарь общего пользования
- Консультация и помощь в оформлении авиа билетов до Анталии из вашего города
- Сюрприз от инструктора, комплименты в туре
Что не входит в цену
- Авиа билеты в Анталию из вашего города и обратно
- Спальник, палатка, коврик (есть прокат в Казани и в Анталии)
- Местные сувениры, питание не по программе, доп. развлечения
Пожелания к путешественнику
Список Необходимых Личных Вещей:
Загранпаспорт Рф - виза не нужна гражданам Рф!
У побережья +30, в горах ночью +5 (у Тахталы Даг)
Рюкзак 60 л. и компактный рюкзак.
Палатка, спальник на +5, коврик.
Термобелье на ночь
Много шорт, футболок
Кружка, ложка, миска, нож
Кроссовки и сланцы
Крем от загара
Очки солнцезащитные
Головной Убор
Powerbank, телефон, камера
Личная аптечка (от своих болезней)ё
Емкость для воды
Полотенце, предметы личной гигиены
Дождевик
Сидушка