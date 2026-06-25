Описание тура
Поход спланирован, чтобы захватить как Ликийскую тропу, так и волшебное побережье Фетхийского залива. Это путешествие по Ликийской тропе без тяжелых рюкзаков с автосопровождением. Очень много стоянок будет на берегу моря. Весь маршрут вдоль моря и головокружительной высоты скал.
Программа тура по дням
Встреча в Анталии
Группа встречается на автовокзале Анталии к 12:00, садимся на автобус и едем в горы на первую видовую стоянку. Дорога проходит через горы и займет около 3 часов. Установим лагерь и познакомимся, подробный рассказ о походе по Турции, инструктаж, ужин. Приятным бонусом будет красивый закат в море.
Смотровая на Олюдениз
Сегодня самый красивый переход вдоль моря к видовой стоянке неподалеку от курорта Олюдениз — это небольшой городок в 15 км от города Фетхие. Знаменит он Голубой Лагуной, невероятного бирюзового цвета водой в море, полетами на параплане и симпатичными пляжами в округе. Вечером романтический закат в море!
Расстояние пешком за день 15 км, набор высоты 340 м.
Деревня Кабак
В этот день живописная Ликийская тропа приведет нас в деревню Кабак, что в переводе означает тыква. Это тихий поселок с красивейшим пляжем. Идти будем с невероятными видами с высоты на море. По пути зайдем на чистейшие водопады с прохладной водой и природной ванной для купания, а потом спустимся к побережью. Вечером остановимся в поселке у моря в кемпинге, где есть теплый душ.
Расстояние пешком за день 14 км, набор высоты 300 м.
Райская бухта
Сегодня радиальный выход, кое-где будем проходить по узким тропкам вдоль скал, любуясь видами бухт и дикими горными пейзажами. Пообедаем в красивейшем месте Райской бухте. Название говорит само за себя! Вечером вернемся в наш кемпинг.
Расстояние пешком за день 8 км, набор высоты 120 м.
Поселок Фарали
Сегодня не сложный переход вдоль моря. На обед остановимся на пляже, где можно будет попрыгать в воду и накупаться пока готовится вкусный суп. По тенистым тропинкам спустимся к селению Фарали. Этот день будет насыщен гастрономическими удовольствиями, будем проходить фруктовые деревья гранат, апельсин, мандарин. Остановимся лагерем рядом со смотровой на Бухту Бабочек.
Расстояние пешком за день 12 км, набор высоты 240 м.
Заключительный день в Олюденизе
Заключительный день маршрута посвятим купанию в Олюденизе. В обед выезд в Анталию. Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы.
Расстояние пешком за день 5 км.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание
- Плата за стоянки, и заповедники
- Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
- Все переезды по маршруту
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Анталью и обратно
- Медицинская страховка
- Кафе (по желанию)
- Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор)
О чём нужно знать до поездки
Сбор группы
Группа встречается на автовокзале Анталии к 12:00 по местному времени. Запомните, все автовокзалы в Турции называются Отогары - зная это слово, вы точно не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал очень просто - от первого (международного) терминала каждых полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600а. Так же можно добраться автобусом havas - они более комфортные и быстрые, но немного дороже, а также доступное такси.
Покупка билетов
Рекомендуем приобретать билеты заранее, так больше шансов найти нужный рейс по оптимальной цене. При покупке билетов в Анталью учитывайте время прибытия и возможность задержки самолета. Обратный билет берите на вечер.
Необходимые документы
Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам Рф нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать Пцр-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.
Проживание на маршруте
Это типичный пеший поход и жить на маршруте мы будем в палатках. Возможность помыться в теплом душе будет на протяжении всего маршрута.
Питание в походе
На всем протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Горячий завтрак и ужин готовятся инструктором, участники могут помогать. В обед мы берем с собой перекусы (сыр, финики, сухофрукты, хлеб, сладости, чай,кофе) или готовим суп. Питание включает в себя крупы (макароны, рис, гречка, чечевица, булгур, овсянка, супы и другие), консервы (овощи, рыба, мясо, свежие овощи (когда рядом магазин), хлеб или галеты/сухари и разнообразие сладкого.
Изменения в программе
В зависимости от погодных условий, физического состояния и общих пожеланий группы возможны изменения в маршруте похода по Турции.
Снаряжение:
- Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать не стоит);
- Рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить самое необходимое для однодневного трекинга;
- Палатка (есть в аренду);
- Трекинговые палки (есть в аренду);
- Спальный мешок на температуру +8 комфорт (есть в аренду);
- Пенка (коврик);
- Сидушка;
- Накидка-плащ от дождя;
- Фонарик налобный;
- Документы, деньги, билеты (загранпаспорт обязателен);
- Беруши, если вам мешает спать храп и другие звуки:)
Одежда:
- Куртка не продуваемая;
- Куртка утепленная или кофта;
- Штаны походные удобные;
- Шорты;
- Футболки (1-3 шт.);
- Нижнее белье;
- Трекинговые ботинки или кроссовки;
- Сандалии или шлепки;
- Флисовая кофта;
- Термобелье (верх, низ);
- Купальник;
- Головной убор (кепка, панамка).
Предметы личной гигиены:
- Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
- Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
- Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
- Легкое небольшое полотенце.
Другое:
- Посуда пластиковая термостойкая или металлическая кружка, ложка, миска.
- Аптечка у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
- Бутылка для воды 1-1,5 л;
- Солнцезащитные очки;
- Солнцезащитный крем от 30Spf;
- Паспорт заграничный.
Пожелания к путешественнику
- Для участия в этом походе опыт в туризме не обязателен.
- К данному маршруту допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
- Необходимо предупредить инструктора о хронических заболеваниях, аллергии, перенесенных травмах!
- Обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма.