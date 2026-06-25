Сбор группы

Группа встречается на автовокзале Анталии к 12:00 по местному времени. Запомните, все автовокзалы в Турции называются Отогары - зная это слово, вы точно не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал очень просто - от первого (международного) терминала каждых полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600а. Так же можно добраться автобусом havas - они более комфортные и быстрые, но немного дороже, а также доступное такси.

Покупка билетов

Рекомендуем приобретать билеты заранее, так больше шансов найти нужный рейс по оптимальной цене. При покупке билетов в Анталью учитывайте время прибытия и возможность задержки самолета. Обратный билет берите на вечер.

Необходимые документы

Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам Рф нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней. Сдавать Пцр-тест до вылета или предъявлять сертификат о вакцинации больше не требуется.

Проживание на маршруте

Это типичный пеший поход и жить на маршруте мы будем в палатках. Возможность помыться в теплом душе будет на протяжении всего маршрута.

Питание в походе

На всем протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Горячий завтрак и ужин готовятся инструктором, участники могут помогать. В обед мы берем с собой перекусы (сыр, финики, сухофрукты, хлеб, сладости, чай,кофе) или готовим суп. Питание включает в себя крупы (макароны, рис, гречка, чечевица, булгур, овсянка, супы и другие), консервы (овощи, рыба, мясо, свежие овощи (когда рядом магазин), хлеб или галеты/сухари и разнообразие сладкого.

Изменения в программе

В зависимости от погодных условий, физического состояния и общих пожеланий группы возможны изменения в маршруте похода по Турции.

Снаряжение:

Рюкзак, баул или сумка для багажа (багаж надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать не стоит);

для багажа (багаж надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать не стоит); Рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить самое необходимое для однодневного трекинга;

20-30 л, чтобы положить самое необходимое для однодневного трекинга; Палатка (есть в аренду);

(есть в аренду); Трекинговые палки (есть в аренду);

Спальный мешок на температуру +8 комфорт (есть в аренду);

на температуру +8 комфорт (есть в аренду); Пенка (коврик);

Сидушка;

Накидка-плащ от дождя;

Фонарик налобный;

Документы, деньги, билеты (загранпаспорт обязателен);

Беруши, если вам мешает спать храп и другие звуки:)

Одежда:

Куртка не продуваемая;

Куртка утепленная или кофта;

Штаны походные удобные;

Шорты;

Футболки (1-3 шт.);

Нижнее белье;

Трекинговые ботинки или кроссовки;

Сандалии или шлепки;

Флисовая кофта;

Термобелье (верх, низ);

Купальник;

Головной убор (кепка, панамка).

Предметы личной гигиены:

Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;

Туалетная бумага, гигиенические салфетки;

Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);

Легкое небольшое полотенце.



Другое: