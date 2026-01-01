Мои заказы

Море Турции (Каш, яхта, вилла, серпантин, Олюдениз)

Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур
5
13 отзывов
Описание тура

Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд у моря. Тут не будет тонны информации, топовые локациях побережья Турции. Турция - это не только про отдых в отелях all inclusive, а еще про потрясающие панорамные виды, пляжи с прозрачной лазурной водой и летний вайб. Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.

Преимущества данной программы:

  • Проживание на личной вилле с панорамным видом и бассейном в Каше (иногда Калкан)

  • Авторский тур с уникальными локациями.

  • Комфортные условия в мини-группе (до 8 человек)

  • Личный комфортабельный транспорт.

  • Веселая и дружная компания.

Еще скажу по секрету - я спец по крутому контенту, так что без крутых фото и видео никто не уедет! (см. фото ниже)

Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре! Готовься ловить один вайб и наслаждаться побережьем Турцией;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Анталии

До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия, время прилета и вылета (обязательно перед покупкой билетов обсудить со мной) и будем поддерживать связь! Встретим вас в аэропорту Анталии и отвезем в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.

Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы на путешествие! если вы прилетите утром или днем, у вас будет время покупаться в море.

2 день

Каш. Закрытый пляж. Море

Завтракаем на вилле - приготовим шакшуку или омлет, свежие овощи или круассаны с семгой и плавленым сыром! Сегодня по плану:

  • Kaputas — это восхитительной красоты пляж Турции с прозрачной бирюзовой водичкой и завораживающими видами. Будем купаться тут и наслаждаться солнечными ваннами сколько захотим.

  • Вернемся на виллу переодеться и собраться после моря

  • Город Каш вечерняя фото-прогулка - смотровая площадка с видом на Каш и даже на Греческий остров; - прогулка по окрестностям городка Каш - наслаждаемся видами и пьем свежевыжатый фреш; - делаем много красивых фото с видом на бухту, заставленную яхтами;

  • Закат в Заброшенном аквапарке

Вас ждет один из самых красивых закатов в вашей жизни, где солнце садится прям в море.

3 день

Олюдениз и Фетхие. Прыжок с парапланом

Сегодняшний день начнем с завтрака с видом на море!

После едем в Олюдениз. Каждый, кто захочет, сможет прыгнуть с парапланом над лагуной. Для любителей экстрима можно добавить немного крейзи и попросить сделать мертвые петли пока будете лететь. Во время полета инструктор сможет сделать вам крутые фото и видео на go pro!

Кто не полетит, поедет вместе со мной на точку приземления, где мы сможем отдохнуть, насладиться солнышком и покупаться!

Моя личная рекомендация - прыгнуть каждому! Эмоции просто Вау, воспоминания на всю жизнь!

Кто не прыгает, можно подняться на фуникулере на высоту 1969 метров, где нам с горы Бабадаг откроется панорамный вид на все побережье.

Следующий наш пункт назначения - Долина Бабочек, очень живописный, выходящий к морю каньон. А почему он так называется, расскажу на месте!

После устроим Burger party на нашей вилле. Вкусный Ужин на гриле обеспечен, этим займусь я!

4 день

Полный релакс - яхта в открытом море

Сегодня целый день проведем на яхте!

Можно взять с собой на яхту напитки по желанию, шампанское или вино, пару образов для фото.

С 10:00 мы отчаливаем с городка Каш, у нас будет много времени и несколько остановок в разных красивейших бухтах с прозрачной чистой водой!

На яхте будет вкуснейший обед, состоящий из различных блюд местной турецкой кухни!

В общем, нас ждет полнейший релакс в открытом море с прекрасными видами и компанией!

+ вас ждет море красивого контента на телефон и дрон!
На яхте мы пробудем ориентировочно до 5-6 вечера!

Уставшие, но счастливые вернемся на виллу, где и поужинаем!

5 день

Капуташ, Еще немного релакса

Сегодня полностью свободный день, после насыщенной программы можно хорошенько выспаться и чилить у бассейна на вилле, либо поехать в beach клаб пляж, с барчиком и рестиком.

На месте предложу несколько интересных вариантов, чем мы можем заняться на местности!

6 день

Серпантин, море и вилла

Завтракаем в отеле и в 9:00 выезжаем из отеля и выдвигаемся в сторону Каша, по пути нас ждем одна из самых красивых дорог побережья, серпантин вдоль моря! Заедем на дикий пляж с прозрачной водой и начнем наслаждаться морем!

После пообедаем в вкусном кафе Каша и едем заселяться на нашу виллу. Вечером по желанию выйдем на вечернюю прогулку в городке Каш!

7 день

До встречи

Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
Нужно брать вылеты из Анталии после 16:00, тогда у нас будет время до 12:00, чтобы насладиться солнцем и полежать у бассейна!

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Анталии, двухместное размещение (1 ночь)
  • Проживание на вилле, двухместное размещение (5 ночей)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Аренда авто, расходы на бензин, парковки
  • Экскурсионная программа
  • Фото и видео от меня на протяжении всей программы
  • Сопровождение на протяжении всего тура
  • Завтрак в отеле Анталии
  • Аренда яхты на целый день
  • Снорклинг и маски на яхте
  • Обед на яхте
  • Все платные входы по программе
  • Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет из вашего города и обратно
  • Питание (кроме 1 завтрака и 1 обеда на яхте). Питаться можем на вилле, готовя вместе. Это очень сократит расходы на питание
  • Личные расходы (сувениры, одежда)
  • Полет на параплане (150 - 200 $)
О чём нужно знать до поездки

Тур для молодёжи! Но мы не ограничиваемся возрастом, а лишь состоянием души!
Программа тура предполагает много наслаждения видами и морем.
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!

Пожелания к путешественнику

Быть в хорошем настроении:)

Визы
Для въезда в Турцию виза не требуется. Но обратите внимание на действие вашего загранпаспорта! Он должен истекать не менее чем через 3 месяца с момента въезда в Турцию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислав
Владислав — Тревел-эксперт
Привет! Давай знакомиться - я Влад! Уже 5 лет я организатор своих и чужих путешествий. У каждого есть зависимость - моя это путешествия и фотография! Когда-то обычное хобби переросло в творческий образ
читать дальше

и подход к жизни. Так путешествия и камера стали неотъемлемой частью меня и дополнением друг друга в моих турах! В своих турах я создаю дружескую атмосферу прямо с порога. Это не автобусный тур, где 30 человек могут трястись в одном автобусе неделю, но так ни с кем не познакомиться. С первого дня мы станем друзьями, нашей маленькой трэвел-бандой. А после тура с этими людьми ты будешь договариваться о новых поездках вместе, проходили, знаем! Я точно знаю, как сделать комфортное и веселое путешествие, куда приезжают разные люди, а уезжает одна семья!

