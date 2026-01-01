Описание тура
Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд у моря. Тут не будет тонны информации, топовые локациях побережья Турции. Турция - это не только про отдых в отелях all inclusive, а еще про потрясающие панорамные виды, пляжи с прозрачной лазурной водой и летний вайб. Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.
Преимущества данной программы:
Проживание на личной вилле с панорамным видом и бассейном в Каше (иногда Калкан)
Авторский тур с уникальными локациями.
Комфортные условия в мини-группе (до 8 человек)
Личный комфортабельный транспорт.
Веселая и дружная компания.
Еще скажу по секрету - я спец по крутому контенту, так что без крутых фото и видео никто не уедет! (см. фото ниже)
Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре! Готовься ловить один вайб и наслаждаться побережьем Турцией;)
Программа тура по дням
Встреча в Анталии
До старта тура будет создан общий чат группы, где заранее обсудим все детали путешествия, время прилета и вылета (обязательно перед покупкой билетов обсудить со мной) и будем поддерживать связь! Встретим вас в аэропорту Анталии и отвезем в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.
Вечером за вкусным ужином мы познакомимся с группой и обсудим планы на путешествие! если вы прилетите утром или днем, у вас будет время покупаться в море.
Каш. Закрытый пляж. Море
Завтракаем на вилле - приготовим шакшуку или омлет, свежие овощи или круассаны с семгой и плавленым сыром! Сегодня по плану:
Kaputas — это восхитительной красоты пляж Турции с прозрачной бирюзовой водичкой и завораживающими видами. Будем купаться тут и наслаждаться солнечными ваннами сколько захотим.
Вернемся на виллу переодеться и собраться после моря
Город Каш вечерняя фото-прогулка - смотровая площадка с видом на Каш и даже на Греческий остров; - прогулка по окрестностям городка Каш - наслаждаемся видами и пьем свежевыжатый фреш; - делаем много красивых фото с видом на бухту, заставленную яхтами;
Закат в Заброшенном аквапарке
Вас ждет один из самых красивых закатов в вашей жизни, где солнце садится прям в море.
Олюдениз и Фетхие. Прыжок с парапланом
Сегодняшний день начнем с завтрака с видом на море!
После едем в Олюдениз. Каждый, кто захочет, сможет прыгнуть с парапланом над лагуной. Для любителей экстрима можно добавить немного крейзи и попросить сделать мертвые петли пока будете лететь. Во время полета инструктор сможет сделать вам крутые фото и видео на go pro!
Кто не полетит, поедет вместе со мной на точку приземления, где мы сможем отдохнуть, насладиться солнышком и покупаться!
Моя личная рекомендация - прыгнуть каждому! Эмоции просто Вау, воспоминания на всю жизнь!
Кто не прыгает, можно подняться на фуникулере на высоту 1969 метров, где нам с горы Бабадаг откроется панорамный вид на все побережье.
Следующий наш пункт назначения - Долина Бабочек, очень живописный, выходящий к морю каньон. А почему он так называется, расскажу на месте!
После устроим Burger party на нашей вилле. Вкусный Ужин на гриле обеспечен, этим займусь я!
Полный релакс - яхта в открытом море
Сегодня целый день проведем на яхте!
Можно взять с собой на яхту напитки по желанию, шампанское или вино, пару образов для фото.
С 10:00 мы отчаливаем с городка Каш, у нас будет много времени и несколько остановок в разных красивейших бухтах с прозрачной чистой водой!
На яхте будет вкуснейший обед, состоящий из различных блюд местной турецкой кухни!
В общем, нас ждет полнейший релакс в открытом море с прекрасными видами и компанией!
+ вас ждет море красивого контента на телефон и дрон!
На яхте мы пробудем ориентировочно до 5-6 вечера!
Уставшие, но счастливые вернемся на виллу, где и поужинаем!
Капуташ, Еще немного релакса
Сегодня полностью свободный день, после насыщенной программы можно хорошенько выспаться и чилить у бассейна на вилле, либо поехать в beach клаб пляж, с барчиком и рестиком.
На месте предложу несколько интересных вариантов, чем мы можем заняться на местности!
Серпантин, море и вилла
Завтракаем в отеле и в 9:00 выезжаем из отеля и выдвигаемся в сторону Каша, по пути нас ждем одна из самых красивых дорог побережья, серпантин вдоль моря! Заедем на дикий пляж с прозрачной водой и начнем наслаждаться морем!
После пообедаем в вкусном кафе Каша и едем заселяться на нашу виллу. Вечером по желанию выйдем на вечернюю прогулку в городке Каш!
До встречи
Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
Нужно брать вылеты из Анталии после 16:00, тогда у нас будет время до 12:00, чтобы насладиться солнцем и полежать у бассейна!
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Анталии, двухместное размещение (1 ночь)
- Проживание на вилле, двухместное размещение (5 ночей)
- Трансферы из/в аэропорт
- Аренда авто, расходы на бензин, парковки
- Экскурсионная программа
- Фото и видео от меня на протяжении всей программы
- Сопровождение на протяжении всего тура
- Завтрак в отеле Анталии
- Аренда яхты на целый день
- Снорклинг и маски на яхте
- Обед на яхте
- Все платные входы по программе
- Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
- Билеты на самолет из вашего города и обратно
- Питание (кроме 1 завтрака и 1 обеда на яхте). Питаться можем на вилле, готовя вместе. Это очень сократит расходы на питание
- Личные расходы (сувениры, одежда)
- Полет на параплане (150 - 200 $)
О чём нужно знать до поездки
Тур для молодёжи! Но мы не ограничиваемся возрастом, а лишь состоянием души!
Программа тура предполагает много наслаждения видами и морем.
Перед выездом каждого участника добавляю в общий чат для того, чтобы учесть пожелания каждого по поездке и ответить на все интересующие вопросы!
Для меня очень важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно, поэтому я с большим вниманием отношусь к каждому!
Жду именно тебя в моем туре!
Крутые фото и незабываемые впечатления Гарантированы!
Пожелания к путешественнику
Быть в хорошем настроении:)