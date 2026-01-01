Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Разобью ваши стереотипы о Турции! Этот тур для тех, кто хочет весело и с легкостью провести свой уикенд у моря. Тут не будет тонны информации, топовые локациях побережья Турции. Турция - это не только про отдых в отелях all inclusive, а еще про потрясающие панорамные виды, пляжи с прозрачной лазурной водой и летний вайб. Вы попадаете в дружескую атмосферу, где сможете полностью расслабиться, окунуться в местный колорит и попробовать главные национальные блюда Турции.

Преимущества данной программы:

Проживание на личной вилле с панорамным видом и бассейном в Каше (иногда Калкан)

Авторский тур с уникальными локациями.

Комфортные условия в мини-группе (до 8 человек)

Личный комфортабельный транспорт.

Веселая и дружная компания.

Еще скажу по секрету - я спец по крутому контенту, так что без крутых фото и видео никто не уедет! (см. фото ниже)

Если тебе откликнулось, жду тебя в моем туре! Готовься ловить один вайб и наслаждаться побережьем Турцией;)