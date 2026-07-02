Описание тура
Поход по Ликийской тропе без тяжелых рюкзаков с автосопровождением - специально для тех, кто любит солнце, море и горы! Южная часть Ликийской тропы насыщена красочными пейзажами, с величественными горными вершинами, тихими бухтами с золотистым песком, и видами на синее море с высоты птичьего полета.
- каждый день будете ходить налегке и жить в палатках,
- живописные стоянки на безлюдных пляжах с видом на море,
- увидите чудо природы - Огни Химер,
- посетите маяк в самой южной точке Турции,
- полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с ветки,
- купание в теплом море с чистейшей водой,
- познакомитесь с Турцией, которая намного интереснее, чем пакетный отдых в отеле.
Программа тура по дням
Автовокзал Антальи. Сбор группы
Группа встречается на автовокзале Анталии к 12 часам дня по местному времени. Садимся на автобус и едем в Чиралы. Размещаемся в кемпинге, который находится возле моря. В кемпинге есть теплый душ и место для посиделок. После размещения сходим в радиальный поход к смотровой вдоль побережья. Вечером ужинаем и знакомимся, отдыхаем от перелета и переезда, наслаждаемся горами и звездным небом.
Расстояние пешком 6 км.
Трекинг по диким бухтам
В этот день у нас поход, в котором будем наслаждаться морем и скалами, пройдем многочисленные дикие бухты и песчаные пляжи. Обязательно искупаемся в море и пообедаем в одной из тихих бухточек. К вечеру вернемся в деревню Чиралы, которая утопает в зелени апельсиновых садов.
Расстояние пешком 16 км, набор и сброс высоты 400 м.
Огни Химеры
Утром завтракаем и идем на гору Химера. Где уже не одно тысячелетие из земли выходит природный газ и самовозгорается. Есть древний миф об этом явлении, якобы эти языки пламени выпускает существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Обязательно поведаем вам эту чудную историю. На обед зайдем в ресторанчик при форелевой ферме и покушаем свежепойманную и очень вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернемся в Чиралы.
Расстояние пешком 18 км, набор высоты 400 м.
Ликийский город Олимпос
Сегодня будет активный день, но и виды и разнообразие локаций вас порадует. Сначала пройдем через древний город Олимпос, который очень даже хорошо сохранился: театр, улицы, гравюры на скалах, гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноименную гору, с которой открывается красивая панорама на горы и море. К вечеру спустимся в поселок Адрасан.
Расстояние пешком 18 км, набор высоты 730 м.
Адрасан и трекинг к маяку
Адрасан, как и Чиралы туристическая деревушка, но еще спокойнее и уютнее. Тут мы искупаемся, пообедаем и сходим в радиальный поход к маяку, расположенному на самом краю мыса высоко над морем.
Расстояние пешком 6 км, набор высоты 150 м.
Мыс Гелидония
Сегодня предстоит длинный переход к самой южной точке нашего путешествия мысу Гелидония. Мыс знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей. Это связывают с непредсказуемостью местных течений, но у древних ликийцев на этот счет было иное мнение: виновником кораблекрушений они считали чудовище, живущее на дне моря. Так или иначе, место это зачастую называют кладбищем кораблей. Главной достопримечательностью здесь, безусловно, является маяк: расположенный на высоте 227 метров над уровнем моря, его высота около девяти метров. Самый красивый вид на маяк вознаграждает тех путников, что приходят к нему со стороны Адарсана, в чем мы с вами сможем убедиться.
Расстояние пешком 18 км, набор и сброс высоты 850 м.
Заключительный день маршрута
Последний день маршрута, посвятим купанию, солнцу и прощанием с Турции. Но только до обеда! . Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание
- Плата за стоянки, и заповедники
- Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
- Все переезды по маршруту
- Горячий душ в походе
- Натуральный кофе каждое утро
- Обучение (установка палатки, спальника, итд)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Анталью и обратно
- Медицинская страховка
- Кафе (по желанию)
- Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор)
О чём нужно знать до поездки
Сбор группы
Группа встречается на автовокзале Антальи до 12:00 по местному времени. Запомните, автовокзалы в Турции называются Отогары - зная это слово, вы не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал просто - от первого (международного) терминала каждых полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600-а или трамваем
Покупка билетов
Рекомендуем приобретать билеты заранее, так больше шансов найти нужный рейс по оптимальной цене.
При покупке билетов в Анталью учитывайте время прибытия и возможность задержки самолета. Обратный билет берите на вечер.
Проживание на маршруте
Проживание в палатках по 2 человека. Все недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе), на обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.
Питание в походе
На всем протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Горячий завтрак и ужин готовятся инструктором, участники могут помогать. В обед мы берем с собой перекусы (сыр, финики, сухофрукты, хлеб, сладости, чай, кофе) или готовим суп. Питание включает в себя крупы (макароны, рис, гречка, чечевица, булгур, овсянка, супы и другие), консервы (овощи, рыба, мясо, свежие овощи (когда рядом магазин), хлеб или галеты/сухари и разнообразие сладкого.
Изменения в программе
В зависимости от погодных условий, физического состояния и общих пожеланий группы возможны изменения в маршруте похода по Турции.
Снаряжение для походов по Турции
- Рюкзак для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам 50-60 литров, для детей до 30 литров. Рюкзак обязательно должен быть с регулируемым поясным ремнем! Инструктор всегда подскажет вам, как правильно настроить рюкзак, чтобы он удобно сидел;
- Маленький рюкзак - 15-20 л
- Чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
- Палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать дождь;
- Спальник с температурой комфорта соответствующей погоде. Температура комфорта спальника +5С;
- Каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
- Сидушка - незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
- Треккинговые палки снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
- Трекинговая обувь - удобные разношенные ботинки или кроссовки;
- Сменная обувь шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
- Фонарик особенно удобен налобный. Обязательно!
Одежда список самого необходимого, что обычно берут в походы:
- Куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца. Также пригодится не тяжелая куртка-пуховик;
- Удобные спортивные штаны (но не джинсы!), утепленные штаны и/или термобелье;
- Флисовая кофта или джемпера;
- Носки из натуральных материалов 2-3 пары;
- Несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
- Шорты, плавки, купальник, кепка или панама.
Предметы личной гигиены:
- Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
- Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
- Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
- Легкое небольшое полотенце.
Другое:
- Посуда пластиковая термостойкая или металлическая кружка, ложка, миска/
- Аптечка у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
- Репелленты от комаров и клещей;
- Бутылка для воды 1-1,5 л;
- Солнцезащитные очки;
- Солнцезащитный крем от 30Spf;
- Фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
- Влагозащищенная сумка для денег и документов.
Пожелания к путешественнику
- Для участия в этом походе опыт в туризме не обязателен.
- К данному маршруту допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
- Необходимо предупредить инструктора о хронических заболеваниях, аллергии, перенесенных травмах!
- Обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма.