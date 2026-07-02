Сбор группы

Группа встречается на автовокзале Антальи до 12:00 по местному времени. Запомните, автовокзалы в Турции называются Отогары - зная это слово, вы не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал просто - от первого (международного) терминала каждых полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600-а или трамваем

Покупка билетов

Рекомендуем приобретать билеты заранее, так больше шансов найти нужный рейс по оптимальной цене.

При покупке билетов в Анталью учитывайте время прибытия и возможность задержки самолета. Обратный билет берите на вечер.

Проживание на маршруте

Проживание в палатках по 2 человека. Все недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе), на обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.

Питание в походе

На всем протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Горячий завтрак и ужин готовятся инструктором, участники могут помогать. В обед мы берем с собой перекусы (сыр, финики, сухофрукты, хлеб, сладости, чай, кофе) или готовим суп. Питание включает в себя крупы (макароны, рис, гречка, чечевица, булгур, овсянка, супы и другие), консервы (овощи, рыба, мясо, свежие овощи (когда рядом магазин), хлеб или галеты/сухари и разнообразие сладкого.

Изменения в программе

В зависимости от погодных условий, физического состояния и общих пожеланий группы возможны изменения в маршруте похода по Турции.

Снаряжение для походов по Турции

Рюкзак для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам 50-60 литров, для детей до 30 литров. Рюкзак обязательно должен быть с регулируемым поясным ремнем! Инструктор всегда подскажет вам, как правильно настроить рюкзак, чтобы он удобно сидел;

для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам 50-60 литров, для детей до 30 литров. Рюкзак обязательно должен быть с регулируемым поясным ремнем! Инструктор всегда подскажет вам, как правильно настроить рюкзак, чтобы он удобно сидел; Маленький рюкзак - 15-20 л

- 15-20 л Чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;

на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком; Палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать дождь;

двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать дождь; Спальник с температурой комфорта соответствующей погоде. Температура комфорта спальника +5С;

с температурой комфорта соответствующей погоде. Температура комфорта спальника +5С; Каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;

или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик; Сидушка - незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;

незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь; Треккинговые палки снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;

снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске; Трекинговая обувь - удобные разношенные ботинки или кроссовки;

- удобные разношенные ботинки или кроссовки; Сменная обувь шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;

шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали; Фонарик особенно удобен налобный. Обязательно!

Одежда список самого необходимого, что обычно берут в походы:

Куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца. Также пригодится не тяжелая куртка-пуховик;

Удобные спортивные штаны (но не джинсы!), утепленные штаны и/или термобелье;

Флисовая кофта или джемпера;

Носки из натуральных материалов 2-3 пары;

Несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;

Шорты, плавки, купальник, кепка или панама.

Предметы личной гигиены:

Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;

Туалетная бумага, гигиенические салфетки;

Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);

Легкое небольшое полотенце.

Другое: