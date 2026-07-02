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Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке

В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегкеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегкеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегкеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Поход по Ликийской тропе без тяжелых рюкзаков с автосопровождением - специально для тех, кто любит солнце, море и горы! Южная часть Ликийской тропы насыщена красочными пейзажами, с величественными горными вершинами, тихими бухтами с золотистым песком, и видами на синее море с высоты птичьего полета.

  • каждый день будете ходить налегке и жить в палатках,
  • живописные стоянки на безлюдных пляжах с видом на море,
  • увидите чудо природы - Огни Химер,
  • посетите маяк в самой южной точке Турции,
  • полакомитесь гранатами и апельсинами прямо с ветки,
  • купание в теплом море с чистейшей водой,
  • познакомитесь с Турцией, которая намного интереснее, чем пакетный отдых в отеле.

Программа тура по дням

1 день

Автовокзал Антальи. Сбор группы

Группа встречается на автовокзале Анталии к 12 часам дня по местному времени. Садимся на автобус и едем в Чиралы. Размещаемся в кемпинге, который находится возле моря. В кемпинге есть теплый душ и место для посиделок. После размещения сходим в радиальный поход к смотровой вдоль побережья. Вечером ужинаем и знакомимся, отдыхаем от перелета и переезда, наслаждаемся горами и звездным небом.

Расстояние пешком 6 км.

Автовокзал Антальи. Сбор группыАвтовокзал Антальи. Сбор группыАвтовокзал Антальи. Сбор группы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Трекинг по диким бухтам

В этот день у нас поход, в котором будем наслаждаться морем и скалами, пройдем многочисленные дикие бухты и песчаные пляжи. Обязательно искупаемся в море и пообедаем в одной из тихих бухточек. К вечеру вернемся в деревню Чиралы, которая утопает в зелени апельсиновых садов.

Расстояние пешком 16 км, набор и сброс высоты 400 м.

Трекинг по диким бухтамТрекинг по диким бухтамТрекинг по диким бухтам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Огни Химеры

Утром завтракаем и идем на гору Химера. Где уже не одно тысячелетие из земли выходит природный газ и самовозгорается. Есть древний миф об этом явлении, якобы эти языки пламени выпускает существо с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи. Обязательно поведаем вам эту чудную историю. На обед зайдем в ресторанчик при форелевой ферме и покушаем свежепойманную и очень вкусно приготовленную рыбу по фирменному местному рецепту. Вечером вернемся в Чиралы.

Расстояние пешком 18 км, набор высоты 400 м.

Огни ХимерыОгни ХимерыОгни Химеры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ликийский город Олимпос

Сегодня будет активный день, но и виды и разнообразие локаций вас порадует. Сначала пройдем через древний город Олимпос, который очень даже хорошо сохранился: театр, улицы, гравюры на скалах, гробницы с древними надписями. После поднимемся на одноименную гору, с которой открывается красивая панорама на горы и море. К вечеру спустимся в поселок Адрасан.

Расстояние пешком 18 км, набор высоты 730 м.

Ликийский город ОлимпосЛикийский город ОлимпосЛикийский город Олимпос
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Адрасан и трекинг к маяку

Адрасан, как и Чиралы туристическая деревушка, но еще спокойнее и уютнее. Тут мы искупаемся, пообедаем и сходим в радиальный поход к маяку, расположенному на самом краю мыса высоко над морем.

Расстояние пешком 6 км, набор высоты 150 м.

Адрасан и трекинг к маякуАдрасан и трекинг к маякуАдрасан и трекинг к маяку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Мыс Гелидония

Сегодня предстоит длинный переход к самой южной точке нашего путешествия мысу Гелидония. Мыс знаменит тем, что в его окрестностях исследователи обнаружили огромное количество затонувших кораблей. Это связывают с непредсказуемостью местных течений, но у древних ликийцев на этот счет было иное мнение: виновником кораблекрушений они считали чудовище, живущее на дне моря. Так или иначе, место это зачастую называют кладбищем кораблей. Главной достопримечательностью здесь, безусловно, является маяк: расположенный на высоте 227 метров над уровнем моря, его высота около девяти метров. Самый красивый вид на маяк вознаграждает тех путников, что приходят к нему со стороны Адарсана, в чем мы с вами сможем убедиться.

Расстояние пешком 18 км, набор и сброс высоты 850 м.

Мыс ГелидонияМыс ГелидонияМыс Гелидония
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Заключительный день маршрута

Последний день маршрута, посвятим купанию, солнцу и прощанием с Турции. Но только до обеда! . Позаботьтесь о том, чтобы купить билет на вечерний рейс и обойтись без спешки. Но если это невозможно, лучше заранее предупредить инструктора, чтобы он мог правильно спланировать время для всей группы.

Заключительный день маршрутаЗаключительный день маршрутаЗаключительный день маршрута
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трехразовое питание
  • Плата за стоянки, и заповедники
  • Ежедневная доставка рюкзаков на стоянку
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-гида
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
  • Все переезды по маршруту
  • Горячий душ в походе
  • Натуральный кофе каждое утро
  • Обучение (установка палатки, спальника, итд)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Анталью и обратно
  • Медицинская страховка
  • Кафе (по желанию)
  • Расходы, не указанные в программе (сувениры, форс-мажор)
О чём нужно знать до поездки

Сбор группы

Группа встречается на автовокзале Антальи до 12:00 по местному времени. Запомните, автовокзалы в Турции называются Отогары - зная это слово, вы не потеряетесь. Из аэропорта добраться на автовокзал просто - от первого (международного) терминала каждых полчаса ходят прямые маршрутки 600 и 600-а или трамваем

Покупка билетов

Рекомендуем приобретать билеты заранее, так больше шансов найти нужный рейс по оптимальной цене.

При покупке билетов в Анталью учитывайте время прибытия и возможность задержки самолета. Обратный билет берите на вечер.

Проживание на маршруте
Проживание в палатках по 2 человека. Все недостающее снаряжение сможете взять у нас в аренду. Походная кухня на газовой горелке и костре. На завтрак каши с орехами и фруктами (чай, кофе), на обед перекусы или суп, на ужин каши с сыром, мясом, овощные салаты.

Питание в походе

На всем протяжении маршрута организовано полноценное питание участников (включая вегетарианское). Горячий завтрак и ужин готовятся инструктором, участники могут помогать. В обед мы берем с собой перекусы (сыр, финики, сухофрукты, хлеб, сладости, чай, кофе) или готовим суп. Питание включает в себя крупы (макароны, рис, гречка, чечевица, булгур, овсянка, супы и другие), консервы (овощи, рыба, мясо, свежие овощи (когда рядом магазин), хлеб или галеты/сухари и разнообразие сладкого.

Изменения в программе

В зависимости от погодных условий, физического состояния и общих пожеланий группы возможны изменения в маршруте похода по Турции.

Снаряжение для походов по Турции

  • Рюкзак для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам 50-60 литров, для детей до 30 литров. Рюкзак обязательно должен быть с регулируемым поясным ремнем! Инструктор всегда подскажет вам, как правильно настроить рюкзак, чтобы он удобно сидел;
  • Маленький рюкзак - 15-20 л
  • Чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
  • Палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать дождь;
  • Спальник с температурой комфорта соответствующей погоде. Температура комфорта спальника +5С;
  • Каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
  • Сидушка - незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
  • Треккинговые палки снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
  • Трекинговая обувь - удобные разношенные ботинки или кроссовки;
  • Сменная обувь шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
  • Фонарик особенно удобен налобный. Обязательно!

Одежда список самого необходимого, что обычно берут в походы:

  • Куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца. Также пригодится не тяжелая куртка-пуховик;
  • Удобные спортивные штаны (но не джинсы!), утепленные штаны и/или термобелье;
  • Флисовая кофта или джемпера;
  • Носки из натуральных материалов 2-3 пары;
  • Несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
  • Шорты, плавки, купальник, кепка или панама.

Предметы личной гигиены:

  • Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
  • Туалетная бумага, гигиенические салфетки;
  • Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
  • Легкое небольшое полотенце.

Другое:

  • Посуда пластиковая термостойкая или металлическая кружка, ложка, миска/
  • Аптечка у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
  • Репелленты от комаров и клещей;
  • Бутылка для воды 1-1,5 л;
  • Солнцезащитные очки;
  • Солнцезащитный крем от 30Spf;
  • Фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
  • Влагозащищенная сумка для денег и документов.
Пожелания к путешественнику
  1. Для участия в этом походе опыт в туризме не обязателен.
  2. К данному маршруту допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.
  3. Необходимо предупредить инструктора о хронических заболеваниях, аллергии, перенесенных травмах!
  4. Обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма.
Визы
Маршрут проходит по территории Турции. Для въезда в Турцию гражданам Рф нужно предъявить загранпаспорт, который действует ещё 120 дней. Между двумя странами установлен безвизовый режим: россияне могут находиться в Турции без визы в течение 60 дней
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Денис
Денис — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Создаю душевные походы по Крыму, Кавказу и Кипру. ✔ Лично занимаюсь подготовкой и проведением мероприятий; ✔ Делаю ваш отдых комфортным. Никаких дежурств в походе! ✔ Вкусно готовлю в любых походных условиях; ✔ Предоставляю качественное снаряжение; ✔ Обеспечиваю безопасность на маршруте.

Тур входит в следующие категории Кемера

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